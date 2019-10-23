Политика
REGNUMПрезиденты Германии и Украины обсудили ситуацию в Донбассе
«Нормандский формат» играет ключевую роль в урегулировании конфликта в Донбассе. К такому выводу пришли президенты Германии и Украины Франк-Вальтер Штайнмайер и Владимир Зеленский во время рабочей встречи в Японии, сообщили 23 октября в офисе президента Украины.
Читать в источнике
Оценить47
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 17:39, Ашберн
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Заворотнюк опубликовала новое фото после молчания
Новости Рязани 11:02
Авто
Renault показала патрульный автомобиль на базе Renault Logan Stepway
Российское подразделение Renault совместно c компанией-партнером «Центр Подготовки и Поддержки Движение», которая с 2014 года специализируется на поставках спецтехники, представили прототип автомобиля, который построен на базе Renault Logan Stepway, для использования в подразделениях ДПС и ППС.
32CARS.ru 07:10
Футбол
Семин рассказал о беседе с Роналду после матча ЛЧ
Газета.Ru вчера в 20:41
Политика
Партия Трюдо вновь победила на парламентских выборах в Канаде
Телеканал 360° вчера в 02:04
Футбол
Месси принес победу «Барселоне» в матче со «Славией»
Газета.Ru 17:06
Экономика
Проект ВСМ претендует на грант в 600 млрд руб
По расчетам ОАО РЖД, которые видел "Ъ", суммарная стоимость ВСМ (CAPEX) оценивается в 2,295 трлн руб.: 1,59 трлн руб. — на участок Петербург — Москва протяженностью 659 км, 530 млрд руб. — Москва — Нижний Новгород протяженностью 421 км (с учетом реконструкции пути), еще 30,6 млрд руб. составят затраты на проектирование петербуржского участка.
Коммерсантъ вчера в 18:16
Шоу-бизнес
Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой
Игорь Петренко признался, что изменял первой жене с Климовой Оказалось, что брак двух востребованных актеров начался с довольно некрасивого момента.
Экспресс газета 21 октября в 13:46
Шоу-бизнес
Младшая дочь Алсу приняла участие в модном показе
Дочь модельера Валентина Юдашкина представила новую коллекцию детской одежды Yudashkin Kids.
Летидор 03:13
Политика
Путин наградил главу следственной группы по «московскому делу»
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о награждении Рустама Габдулина, который возглавляюет следственную группу по «московскому делу».
KM.ru вчера в 11:38
Кино
Сценарий «Игры престолов» объяснил самую непонятную сцену финала
В сценарии финальной серии «Игры престолов» нашли объяснение странному поведению Дейенерис Таргариен, которая неожиданно решила спалить уже сдавшийся город вместе с мирными жителями.
Телеканал 360° 12:44
Кино
Netflix показал тизер перезапуска «Призрака в доспехах»
Игромания.ру 12:50
Армия и оружие
Турция прекращает военную операцию в Сирии
«Турецкая операция „Источник мира“ прекращается и все будет зависеть от того, насколько будут выполняться договоренности по отводу вооружений, сил и средств курдских подразделений», — передает слова Лаврова корреспондент «URA.RU» с места событий.
URA.Ru вчера в 14:01
Общество
Эксперт прокомментировала наряд Елены Зеленской на церемонии в Японии
Международный эксперт по этикету и протоколу Альбина Холгова в беседе с ФАН оценила наряд супруги украинского президента Владимира Зеленского на церемонии интронизации императора Японии Нарухито.
RT на русском 12:11
Финансы
Сбербанк ожидает снижения ключевой ставки до 6% до конца года
Сбербанк ожидает, что ЦБ снизит ключевую ставку с нынешних 7% на 0,5 п. п. 25 октября и, возможно, еще на 0,5 п. п. в декабре, сообщил «РИА Новости» главный экономист банка Антон Струченевский.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
Фигурант дела «Нового величия» попросил убежища на Украине
Фигурант дела «Нового величия» Сергей Гаврилов, который находился под домашним арестом, попросил убежища на Украине.
Lenta.ru 17:31
Общество
Власти США рассказали о задержании Ахмеда Билалова
Бывшего вице-президента Олимпийского комитета России Ахмеда Билалова задержали в США за нарушение правил пребывания по неиммиграционной визе.
Газета.Ru 12:01
Культура
Телеканал «Россия 1» начинает показ сериала «Екатерина. Самозванцы»
Казак Емельян Пугачев был уже 34-м самозванцем, провозгласившим себя императором Петром III.
Россия – Культура 21 октября в 08:54
Происшествия
СК возбудил дело о халатности после гибели калининградца в ОВД
Следствие возбудило уголовное дело о халатности после смерти 36-летнего мужчины, получившего тяжелые ожоги кипятком от разбитого радиатора отопления в ОВД Калининграда, сообщила журналистам старший помощник руководителя СУСК России по Калининградской области Наталья Гацко.
РИА Новости 15:48
Общество
Телефонные мошенники освоили новый способ кражи денег
Мошенники изобрели новую схему кражи денег с мобильного телефона - для этого они устанавливают приложение удаленного доступа на смартфон, а затем получают доступ ко всем банковским приложениям жертвы.
Газета.Ru 02:18
Политика
Путин объявил о списании $20 млрд долгов странам Африки
«В рамках инициативы по оказанию помощи беднейшим странам с большой задолженностью списали африканским странам долг на сумму более $20 млрд», — сказал тогда Путин.
РБК 05:29
Общество
Елену Малышеву госпитализировали
Телеведущая призналась, что впервые в жизни у нее был гипертонический криз. Врачи сумели снизить давление, но Малышеву увезли в больницу.
Москва 24 01:47
Шоу-бизнес
Екатерина Варнава снялась обнаженной
34-летнюю Екатерину Варнаву по праву называют главным секс-символом Comedy Woman.
StarHit.ru 07:00
Политика
Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон приостановил рассмотрение законопроекта о Brexit в парламенте после того, как депутаты отказались рассмотреть документ в трехдневный срок.
РИА Новости вчера в 14:40
Происшествия
Еще двух человек задержали по делу Арашуковых
Два человека были задержаны по делу о хищении средств бывшим сенатором Рауфом Арашуковым и его отцом Раулем Арашуковым.
Газета.Ru вчера в 13:38
Технологии
Bethesda запустила ежемесячную подписку для Fallout 76
Компания Bethesda анонсировала премиальную ежемесячную подписку для Fallout 76 под названием Fallout 1st. В нее входит закрытый сервер на восемь человек, безлимитное хранилище предметов, 1 650 атомов в месяц, специальный костюм рейнджера, а также уникальные значки и эмоции.
CyberSport.ru 11:00
Политика
Киселев рассказал студентам журфака МГУ о поиске Путиным преемника
Киселев отметил, что поддержка действующим главой государства своего преемника является «общемировой традицией», которой придерживался и Франсуа Олланд, поддержавший Эмманюэля Макрона, и Барак Обама, выступивший в поддержку Хиллари Клинтон.
РБК 06:34
Кино
Брэд Питт останется без главного актерского Оскара из-за Ди Каприо
Студия Sony назвала актеров, которые будут претендовать на получение заветного "Оскара" в номинации "Главная мужская роль".
РЕН ТВ 16:55
Технологии
В Роскачестве рассказали, что делать в случае кражи смартфона
На сайте Роскачества опубликованы рекомендации, которые нужно предпринять, чтобы защитить персональные данные в случае кражи смартфона.
Инфорос 21 октября в 04:07