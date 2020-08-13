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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.В источнике
С чего всё началось
«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», - сказано
 в документе.
Ридусвчера в 14:21
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Газета.Ru

Латвия, Литва, Польша, Эстония предложили посредничество Минску

Газета.Ruвчера в 14:09
RT на русском

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

RT на русскомвчера в 11:24
ТАСС

Польша и страны Балтии предложили стать посредниками в урегулировании в Белоруссии

ТАССвчера в 11:53
РИА Новости

Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии

РИА Новостивчера в 11:36
РБК

Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

РБКвчера в 12:00
Говорит Москва

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии помощь в урегулировании ситуации

Говорит Москвавчера в 11:23
Комсомольская правда

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии посредничество

Комсомольская правдавчера в 11:19
КП - Беларусь

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились с заявлением к Лукашенко

КП - Беларусьвчера в 12:20

Тедеско рассказал о реакции «Спартака» на заявление Федуна

13 августа, Mossovetinfo.ru - Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Доменико Тедеско рассказал, как футболисты отреагировали на слова владельца клуба Леонида Федуна, который после ничьей с «Сочи» (2:2) в 1-м туре РПЛ заявил, что снимет команду с чемпионата.
Моссоветвчера в 13:10

В Альфа-Банке назвали курс рубля на 2021 год

Центр макроэкономического анализа Альфа-Банка выпустил прогноз, в котором дал оценку ситуации с российским рублем в течение последних месяцев – времени, когда российская экономика, как и мировая, упала вследствие кризиса из-за пандемии.
RuNews24.ru12 августа в 05:41
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Лукашенко поручил разобраться с задержаниями граждан на протестах

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний граждан на прошедших в стране акциях протеста, которые возникли после выборов главы государства.
Известиявчера в 15:27
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Twitch анонсировала турнир по Fall Guys

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CyberSport.ru12 августа в 06:15

Спецслужбы США обвинили ГРУ в создании угрожающей Пентагону программы

Федеральное бюро расследований (ФБР) и Агентство национальной безопасности США заявили о создании Главным управлением Генштаба России программного обеспечения для шпионажа «Дроворуб».
RT на русскомвчера в 15:59
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В Белоруссии глава избиркома признал фальсификации в пользу Лукашенко

Глава участковой избирательной комиссии № 25 в белорусском городе Витебске Сергей Питаленко признал фальсификацию протокола в пользу действующего президента Александра Лукашенко, передает charter97.org.
Lenta.ruвчера в 10:21
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Дочь рязанского губернатора задекларировала доход вдвое больше отца

Пресс-секретарь Любимова Денис Арапов заявил изданию «Подъем», что указанный в документе доход дочери губернатора в 10 млн руб. связан с продажей недвижимости, зарегистрированной на девочку.
РБКвчера в 07:17
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