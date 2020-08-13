Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
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Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.В источнике
С чего всё началось
«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», - сказано
в документе.
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Польша и страны Балтии предложили Белоруссии помощь в урегулировании ситуации
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