Twitch анонсировала турнир по Fall Guys

Fall Guys: Ultimate Knockout вышла 4 августа на ПК и PlayStation 4. В день релиза из-за наплыва игроков разработчикам пришлось отключить серверы: пиковый онлайн в Steam в первый день превысил 100 тыс. человек, а общее количество скачиваний Fall Guys на PS4 составило более 1,5 млн.