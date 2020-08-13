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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Литва, Латвия, Эстония и Польша приняли декларацию, по которой предлагают стать посредниками по урегулированию ситуации в Белоруссии, сообщила пресс-служба президента Литвы Гитанаса Науседы.В источнике
С чего всё началось
«Мы призываем прекратить насилие и призываем к уважению основных свобод, прав человека и гражданина, включая свободу слова, средств массовой информации, собраний и безопасность журналистов», - сказано
 в документе.
Ридус14:21
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Газета.Ru

Латвия, Литва, Польша, Эстония предложили посредничество Минску

Газета.Ru14:09
РБК

Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

РБК12:00
Говорит Москва

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии помощь в урегулировании ситуации

Говорит Москва11:23
РИА Новости

Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии

РИА Новости11:36
RT на русском

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

RT на русском11:24
ТАСС

Польша и страны Балтии предложили стать посредниками в урегулировании в Белоруссии

ТАСС11:53
Комсомольская правда

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии посредничество

Комсомольская правда11:19
КП - Беларусь

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились с заявлением к Лукашенко

КП - Беларусь12:20

В Беларуси БелАЗ и другие предприятия начали массовые забастовки

Начались забастовки на Белорусском автомобильном заводе (БелАЗ), в «Гродножилстрое», на заводе Белмедпрепараты, в «Гродно-Азот» и в Белгосфилармонии, сообщает «Медиазона» со ссылками на местные издания и Telegram-каналы.
Собеседник06:37
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В квартире с расчлененным телом женщины на юге Москвы был ребенок

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК РФ по Москве Юлия Иванова, днем 13 августа в квартире жилого дома по Ореховому бульвару обнаружено тело женщины 1979 года рождения, останки которой были скрыты в пакетах, по данному факту возбуждено дело об убийстве.
ТАСС13:18
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154 случая заболевания коронавирусом выявлено в Подмосковье за сутки

За все время в Подмосковье было выявлено более 3,5 тысяч случаев заболевания у граждан, не проживающих постоянно и не зарегистрированных в Московской области, в том числе – из Москвы.
Красное знамя (Руза)11 августа в 04:30
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Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
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