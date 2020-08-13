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Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Как сообщает PAP, президенты четырёх стран выпустили совместное заявление.В источнике
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РИА Новости

Президенты Польши и стран Балтии предложили посредничество в Белоруссии

РИА Новости11:36
РБК

Четыре президента призвали Лукашенко к отказу от насилия

РБК12:00
ТАСС

Польша и страны Балтии предложили стать посредниками в урегулировании в Белоруссии

ТАСС11:53
Газета.Ru

Польша, Литва, Латвия и Эстония предложили помощь в урегулировании ситуации в Белоруссии

Газета.Ru12:05
RT на русском

Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии

RT на русском11:24
Говорит Москва

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии помощь в урегулировании ситуации

Говорит Москва11:23
Комсомольская правда

Польша и страны Балтии предложили Белоруссии посредничество

Комсомольская правда11:19
КП - Беларусь

Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии обратились с заявлением к Лукашенко

КП - Беларусь12:20

Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение

Премьер-министр России Михаил Мишустин подшутил над министром здравоохранения Михаилом Мурашко и главой Минфина Антоном Силуановым, предложив им проверить зрение во время визита в больницу в Чукотском автономном округе 13 августа.
Мишустин предложил Силуанову и Мурашко проверить зрение
Известия07:27
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СК Белоруссии опроверг обыски в офисах «Яндекса» и Uber

Следственный комитет и департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля Белоруссии опровергли проведение следственных действий их сотрудниками в минских офисах «Яндекс» и Uber, пишет агентство «Sputnik Беларусь».
Ведомости08:54
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Послы ЕС возложили цветы на месте гибели протестующего в Минске

Послы стран Евросоюза (ЕС), представители посольства США и других государств возложили цветы к стихийному мемориалу, возникшему на месте гибели участника протестных акций в Минске.
Общественная служба новостей10:08
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Самые пораженные коронавирусом районы региона назвали в Воронеже

Почти половина всех случаев заражения COVID-19 (45,1%) приходится на Воронеж, об этом сообщила в среду, 12 августа, во время заседания регионального оперштаба сообщила замглавы регуправления Роспотребнадзора Ольга Фуфаева.
Kursk.com12:01
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Hyundai представила Elantra N Line

Седан Hyundai Elantra, дебютировавший в марте, обзавелся версией N Line с более мощным двигателем и агрессивным экстерьером Как и в случае с другими N-моделями, Elantra N Line выделяется ярким стилем.
MotorPage.Ru06:43
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Спецслужбы США считают, что ПО Fancy Bear угрожает Пентагону

Американские спецслужбы полагают, что программное обеспечение, которым якобы пользуются хакеры из группировки Fancy Bear, представляет угрозу телекоммуникационным системам служб безопасности США и непосредственно Пентагону.
ТАСС13:21

Чистый долг России вновь превысил активы правительства

В рейтинговом агентстве Fitch подсчитали, что по итогам года федеральный долг вырастет до 15,8% ВВП против 13% в конце прошлого года; А это значит, что чистый долг страны продолжит расти – до 1,9-2,9 трлн рублей против нынешних 1,5 трлн.
Газета.Ru03:24
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