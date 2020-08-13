Президенты Польши и Прибалтики предложили посредничество в Белоруссии
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Президенты Польши, Литвы, Латвии и Эстонии предложили своё посредничество для урегулирования ситуации в Белоруссии. Как сообщает PAP, президенты четырёх стран выпустили совместное заявление.В источнике
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