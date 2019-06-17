Политика

BFM.ruBFM.ruПрезиденты РФ и Украины провели телефонный разговор

Президенты России и Украины Владимир Путин и Владимир Зеленский провели телефонный разговор. Они поприветствовали подписание контракта по продлению транзита российского газа, сообщает РИА Новости.
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