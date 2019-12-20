Политика
РБКПрезиденты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию
Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались меньше двух недель назад, 7 декабря. Планировалось, что президенты подпишут план сближения экономик двух стран еще тогда, но этого не произошло: сторонам не удалось согласовать восемь «дорожных карт» интеграции из 31.
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Общество
Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину
Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Происшествия
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Политика
Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной
Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
Происшествия
Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве
Общество
В США повысили возраст покупки сигарет до 21 года
Конгресс США поднял минимальный возраст покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года.
Политика
Переговоры по газу с Украиной продолжатся сегодня в Минске
Как сообщают источники "Интерфакса" в "Газпроме", уровень переговоров высокий, российский газовый холдинг будет представлять его глава Алексей Миллер.
Футбол
ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов
Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
Технологии
Facebook разрабатывает собственную ОС
Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая может в один прекрасный день уменьшить её зависимость от Android.
Общество
В Роскачестве сравнили российские игристые вина
Шоу-бизнес
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Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
Здоровье
Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1
«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
Происшествия
Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае
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Общество
Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов
Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Шоу-бизнес
Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались спустя год отношений
Весной 2018-го Ченнинг Татум расстался с супругой Дженной Деван, с которой был вместе еще с начала съемок франшизы «Шаг вперед» в 2006 году.
Происшествия
В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen
По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
Происшествия
Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована
Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
Политика
Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту
Позже Трамп добавил, что демократы не смогли получить ни одного голоса от республиканцев по вопросу об импичменте, а следовательно их попытки добиться его отставки обречены.
Спорт
WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России
В 2017 году итальянские спортсмены нарушали антидопинговые правила в два раза чаще, чем спортсмены из России.
Фигурное катание
Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании
Футбол
Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП
Происшествия
Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ
Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
Кино
Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года
Происшествия
Пропавший в Челябинске 12-летний школьник найден
В Челябинске найден 12-летний мальчик, который пропал вечером 19 декабря. Об этом журналистам сообщили волонтёры.
Авто
Меньше и дешевле «Соляриса»: представлен мини-седан Hyundai Aura
Как и многие другие маленькие седаны, в профиль Hyundai Aura выглядит "горбатым".
Происшествия
В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности
Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
Шоу-бизнес
Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем
Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.