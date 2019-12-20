Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались меньше двух недель назад, 7 декабря. Планировалось, что президенты подпишут план сближения экономик двух стран еще тогда, но этого не произошло: сторонам не удалось согласовать восемь «дорожных карт» интеграции из 31.

Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию

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