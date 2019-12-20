Политика

РБКРБКПрезиденты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию

1 фотоЕщё 1 видео
Последний раз Владимир Путин и Александр Лукашенко встречались меньше двух недель назад, 7 декабря. Планировалось, что президенты подпишут план сближения экономик двух стран еще тогда, но этого не произошло: сторонам не удалось согласовать восемь «дорожных карт» интеграции из 31.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Путин и Лукашенко встретятся в Петербурге для обсуждения углубленной интеграции

Деловое.ТВ04:03

Президенты России и Белоруссии снова обсудят углубленную интеграцию

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7108 источников, обновлено в 06:47, Ашберн
Общество

Дом ветеранов отремонтируют в Сочи после жалобы Путину

Дом, построенный в качестве социального жилья для ветеранов Великой отечественной войны, отремонтируют в Сочи, заявил мэр города Алексей Копайгородский.
Газета.Ru вчера в 13:31
Происшествия

Москва побила рекорд по числу эвакуированных из-за лжеминирования

В минувший четверг 19 декабря в Москве из-за сообщений о заложенных бомбах проверяли не менее 1000 учреждений, из них эвакуировали в общей сложности почти 170 000 человек.
Интерфакс 01:30
Политика

Путин заявил о стремлении заключить соглашение по газу с Украиной

Россия будет стремиться заключить соглашение по транзиту газа с Украиной, заявил российский лидер Владимир Путин.
RT на русском 04:59
Происшествия

Появилось видео с места стрельбы у здания ФСБ в Москве

РБК вчера в 11:09
Общество

В США повысили возраст покупки сигарет до 21 года

Конгресс США поднял минимальный возраст покупки табачных изделий и электронных сигарет до 21 года.
Известия 06:14
Политика

Переговоры по газу с Украиной продолжатся сегодня в Минске

Как сообщают источники "Интерфакса" в "Газпроме", уровень переговоров высокий, российский газовый холдинг будет представлять его глава Алексей Миллер.
Эхо Москвы вчера в 19:04
Футбол

ЦСКА заработал 37 млн евро на матчах Лиги чемпионов

Среди российских клубов лучшим оказался московский ЦСКА, который заработал 37 млн евро.
ProstoProSport вчера в 13:21
Технологии

Facebook разрабатывает собственную ОС

Компания Facebook разрабатывает собственную операционную систему, которая может в один прекрасный день уменьшить её зависимость от Android.
3DNews 04:22
Общество

Соболь пожаловалась в СКР на распространение фейков Пригожиным

Коммерсантъ 06:41
Общество

В Роскачестве сравнили российские игристые вина

Газета.Ru 04:27
Шоу-бизнес

Нюша рассказала о домогательствах продюсера-педофила

Через какое-то время певица рассказала обо всем отцу, который был поражен тем, что произошло.
РЕН ТВ 04:54
Здоровье

Столичные власти опровергли увольнение сотрудников онкобольницы №1

«Департамент здравоохранения Москвы опровергает данную информацию и сообщает, что сегодня утром председатель недавно созданного профсоюза «Альянс врачей» Анастасия Васильева ворвалась на утреннюю ежедневную научную конференцию медицинских сотрудников гинекологического отделения ГОКБ №1 и попыталась ее сорвать», - сообщается на сайте департамента.
РИАМО 18 декабря в 08:44
Происшествия

Четверо полицейских погибли в ДТП на Алтае

В Алтайском крае произошла авария, в результате которой погибло пять человек, в числе которых оказались четверо полицейских.
РЕН ТВ вчера в 09:31
Общество

Отец и дочь врали о выигрышах в лотерею и получили миллионы долларов

Отец и дочь из американского штата Флорида несколько лет врали о выигрышах в лотерею, чтобы получить налоговые вычеты.
Lenta.ru вчера в 11:24
Шоу-бизнес

Ченнинг Татум и Джесси Джей расстались спустя год отношений

Весной 2018-го Ченнинг Татум расстался с супругой Дженной Деван, с которой был вместе еще с начала съемок франшизы «Шаг вперед» в 2006 году.
Woman.ru 01:15
Происшествия

В Архангельске двух 17-летних девушек обвинили в убийстве ровесницы

РИА Новости 03:15
Политика

Путин: многие пункты по договору о Союзном государстве не выполнены

РИА Новости 05:42
Происшествия

В Карелии проигравший спор москвич сбросил с вертолета Gelandewagen

По сообщениям в социальных сетях, вертолет в Петрозаводске арендовали два жителя Москвы, один из которых был вынужден сбросить свой автомобиль, проиграв спор.
ТАСС 03:42
Происшествия

Бастрыкин заверил, что стрельба на Лубянке будет детально расследована

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин заверил, что произошедшее накануне нападение на сотрудников ФСБ в Москве будет тщательно и детально расследовано.
ТАСС 06:41
Кино

Вышел первый сезон долгожданного сериала «Ведьмак» от Netflix

ФАН 05:01
Политика

Трамп потребовал немедленно начать процесс по импичменту

Позже Трамп добавил, что демократы не смогли получить ни одного голоса от республиканцев по вопросу об импичменте, а следовательно их попытки добиться его отставки обречены.
Newvz.ru 03:33
Спорт

WADA назвало страны, нарушавшие антидопинговые правила чаще России

В 2017 году итальянские спортсмены нарушали антидопинговые правила в два раза чаще, чем спортсмены из России.
REGNUM 05:26
Фигурное катание

Глейхенгауз высказал мнение о четверных прыжках в фигурном катании

RT на русском 05:21
Футбол

Президент Федерации футбола Мордовии погиб в ДТП

Известия 06:02
Происшествия

Американца приговорили к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ

Жителя американского штата Айова Адольфо Мартинеса приговорили более чем к 16 годам тюрьмы за поджог флага ЛГБТ местной церкви, сообщает газета Des Moines Register.
РИА Новости 06:10
Кино

Критики назвали «Кошек» самым бессмысленным фильмом 2019 года

Piter.tv вчера в 09:29
Происшествия

Пропавший в Челябинске 12-летний школьник найден

В Челябинске найден 12-летний мальчик, который пропал вечером 19 декабря. Об этом журналистам сообщили волонтёры.
REGNUM 03:53
Авто

Меньше и дешевле «Соляриса»: представлен мини-седан Hyundai Aura

Как и многие другие маленькие седаны, в профиль Hyundai Aura выглядит "горбатым".
Wroom.ru 05:56
Происшествия

В Ростове задержали подозреваемого в изнасиловании 12-летней давности

Правоохранители задержали в Ростове-на-Дону подозреваемого в изнасиловании несовершеннолетней, совершенном более 12 лет назад, сообщает СУСК России по Ростовской области.
РИА Новости 06:40
Шоу-бизнес

Старшая дочь Ивана Урганта встречается с темнокожим парнем

Старшая дочь Ивана Урганта Эрика встречается с темнокожим парнем.
Актуальные Новости 00:21
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Григорьевич Лукашенко
Белорусский политический и государственный деятель, действующий президент Республики Беларусь и верховный главнокомандующий вооружёнными силами Республики Беларусь с 20 июля 1994 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Путин Владимир Владимирович
российский государственный деятель, действующий президент Российской Федерации с 7 мая 2012 года.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное