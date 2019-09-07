Политика
REGNUMПрезиденты России и Молдавии обсудят вопрос поставок российского газа
Вопрос поставок российского газа в Молдавию обсудят глава республики Игорь Додон и президент России Владимир Путин. Об этом молдавский лидер написал на своей странице в Facebook. Додон отметил, что стороны намерены также обсудить приднестровское урегулирование.
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В Кремле рассказали о близких к завершению переговорах с Молдавией по газу
Московский Комсомолец12:15
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Единоборства
Рамзан Кадыров поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой
КП - Северный Кавказ (Ставрополь) 19:30
Кино
Фильм «Джокер» удостоился главного приза Венецианского кинофестиваля
"Золотого льва Святого Марка" Венецианского кинофестиваля удостоился фильм "Джокер" (Joker) американца Тодда Филлипса.
ТАСС 14:22
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии сожалеет о браке с «Мисс Москва»
Бывший король Малайзии Мухаммад V сожалеет о браке с "Мисс Москва" Оксаной Воеводиной.
Газета.Ru вчера в 13:32
Происшествия
На Кипре утонула трехлетняя россиянка
Вести.Ru 15:58
Политика
Глава Пентагона призвал Россию вести себя «как нормальная страна»
России следует вести себя «как более нормальная страна, которая разделяет западные ценности», если она намерена работать вместе с США, заявил глава Пентагона Марк Эспер в ходе выступления в Париже.
RT на русском 10:38
Здоровье
Как понять по внешности, что у человека проблемы с печенью
Во внешнем облике могут быть и другие сигналы того, что у человека имеются проблемы с печенью.
MedikForum.ru 11:45
Политика
Опубликован полный список переданных Киевом российских заключенных
Газета «Украинская правда» со ссылкой на источники опубликовала полный список заключенных, переданных России в рамках завершившейся в субботу, 7 сентября, процедуры обмена.
Lenta.ru 07:17
Армия и оружие
Kyodo сообщило о создании списка нарушающих санкции против КНДР судов
В список попадут суда, связанные со странами, против которых действуют международные санкции.
РБК 21:46
Транспорт
МВД предложило поменять правила получения водительских прав
МВД России разработало поправки в закон "О безопасности движения", которые коснутся правил получения водительских удостоверений разных категорий, следует из релиза, размещенного на сайте министерства.
РИА Новости вчера в 15:19
Политика
Глава бундестага предостерег от саботажа «Северного потока-2»
Председатель бундестага Вольфганг Шойбле в своей статье для газеты Welt подверг критике противников газопровода «Северный поток-2», которые выступили против проекта после того, как началась его реализация.
РБК 14:18
Политика
Минюст США заявил, что россиянину Коршунову грозит до 10 лет тюрьмы
Министерство юстиции США сообщило, что Александр Коршунов, топ-менеджер Объединённой двигателестроительной корпорации, входящей в «Ростех», обвиняется американской стороной по делу о сговоре с целью кражи коммерческих секретов.
RT на русском 05 сентября в 15:45
Религия
Русские приходы в Западной Европе проголосовали за присоединение к РПЦ
Половина (58,1%) членов генеральной ассамблеи Архиепископии русских православных церквей в Западной Европе проголосовала за присоединение к Русской православной церкви (РПЦ).
РБК 21:44
Наука
Древнее глобальное потепление было вызвано изменением орбиты Земли
Древнее глобальное потепление, известное как палеоцен-эоценовый термический максимум, могло быть спровоцировано изменением земной орбиты.
Planet Today 05 сентября в 06:19
Политика
В Палате представителей США устроят голосование об импичменте Трампу
В юридическом комитете палате представителей США проведут голосование по резолюции о расследовании и возможности импичмента президенту Соединенных Штатов Дональду Трампу.
Газета.Ru 16:18
Экономика
Сбербанк закроет сделку с Mail.ru Group до конца 2019 года
Сделка Сбербанка и Mail.ru Group, которые создают совместное предприятие, должна быть закрыта к концу года.
ТАСС 02:26
Происшествия
В Омске произошло массовое отключение электричества
Российская газета 13:33
Политика
Слова Порошенко про обмен заключенными высмеяли в Сети
7 сентября между Россией и Украиной состоялся обмен заключенными по формуле «35 на 35».
Известия 19:33
Единоборства
Дана Уайт: «Я не знаю Кадырова»
Спорт-Экспресс 18:28
Шоу-бизнес
Ольга Бузова высмеяла жену Дмитрия Тарасова
Многие поклонники до сих пор не могут смириться с расставанием Ольги Бузовой и Дмитрия Тарасова.
StarHit.ru 14:30
Общество
На курорте Сочи выпал первый снег
На одном из курортов города Сочи, который находится на высоте свыше двух тысяч метров над уровнем моря, в сентябре выпал первый снег.
Экономика сегодня 14:23
Политика
Нидерланды потребовали от России выдать свидетеля по делу MH17
Генеральная прокуратура Нидерландов попросила Россию выдать освобожденного в субботу украинской стороной Владимира Цемаха, проходящего свидетелем по делу о крушении в Донбассе малайзийского "Боинга" в июле 2014 года.
РИА Новости 19:50
Происшествия
На Сахалине на избирательном участке произошел пожар
Добавлено: как рассказал мэр Невельского городского округа Алексей Шабельник, сам избирательный участок при пожаре не пострадал, поскольку находится в другом крыле здания.
URA.Ru 21:58
Игры
Китайский релиз Gears 5 откладывается из-за проблем с доступом к игре
Официальный релиз Gears 5 состоится 10 сентября, а владельцы издания Ultimate могут оценить новую часть серии уже сейчас.
Игромания.ру 12:13
Технологии
Ученые заявили о прорыве в 3D-печати внутренних органов
Чтобы понять, смогут ли ткани нового типа поддерживать специфические для каждого внутреннего органа функции, ученые напечатали и перфузировали архитектуру ветвящегося канала в матрицу, состоящую из клеток сердца.
ГЛАС.RU 12:06
Политика
Путин предложил назвать ракетный комплекс в честь Назарбаева
Президент России Владимир Путин предложил переименовать ракетный комплекс «Байтерек», который будет построен совместно с Казахстаном на космодроме Байконур, в честь Нурсултана Назарбаева.
РБК 10:37
Космос
«Хаябуса-2» вышла из безопасного режима
Станция «Хаябуса-2» вышла из безопасного режима, в который перешла в конце августа при проверке своей системы ориентации.
N+1 вчера в 10:49
Футбол
Клинтон Нжи об Это’О: «Ты заставил нас гордиться тем, что мы — африканцы»
Нападающий «Динамо» Клинтон Нжи поблагодарил Самюэля Это'О за вклад в развитие африканского футбола.
Спорт-Экспресс 12:41
Политика
Пенсионный возраст в России могут повысить до 70 лет
ТВК вчера в 05:05
Общество
Новый мировой рекорд по хайлайну установлен в День рождения Москвы
Российская газета 06:40