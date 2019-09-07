Политика

REGNUMREGNUMПрезиденты России и Молдавии обсудят вопрос поставок российского газа

Вопрос поставок российского газа в Молдавию обсудят глава республики Игорь Додон и президент России Владимир Путин. Об этом молдавский лидер написал на своей странице в Facebook. Додон отметил, что стороны намерены также обсудить приднестровское урегулирование.
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Молдавский политик
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