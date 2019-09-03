Политика
Российская газетаПрезиденты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе
Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
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Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов сообщил о беременности жены
РИА Новости 05:59
Происшествия
В «Шереметьево» столкнулись два самолета
Интерфакс 09:54
Политика
Бывший министр экономики Украины озвучил потери от блокады Крыма
Экс-министр экономики Украины Виктор Суслов заявил, что экономические потери Украины от блокады Крыма составили около $1 млрд.
Газета.Ru 01:47
Политика
Путин поручил обеспечить медработников и сотрудников скорой жильем
Президент России Владимир Путин поручил региональным властям обеспечить работников первичного звена здравоохранения и скорой помощи служебным жильем, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля.
РИА Новости 09:31
Экономика
Медведев определил три направления развития рынка жилья
Глава правительства РФ Дмитрий Медведев определил направления развития рынка жилья, отметив существующее непростое его состояние.
REGNUM 08:30
Происшествия
В турецком отеле пострадала еще одна юная россиянка
18 августа стало известно, что в отеле Бодрума в трубу бассейна затянуло руку 12-летней девочки из Санкт-Петербурга.
Lenta.ru 10:34
Армия и оружие
На Балтике начались учения НАТО
Маневры Североатлантического альянса Northern Coasts с участием 3 тыс. военных и порядка 40 кораблей из 18 стран начались в Балтийском море.
ТАСС 09:16
Происшествия
Найдены пилоты разбившегося Су-25
BFM.ru 10:18
Футбол
Стало известно, когда Мамаев сможет вернуться в футбол
Спортивный юрист Михаил Прокопец рассказал о перспективах футболиста Павла Мамаева найти себе клуб после освобождения из колонии.
Sportbox.RU 09:05
Происшествия
Потерявшаяся 20 лет назад в электричке белоруска нашлась в России
Уроженка Белоруссии Юлия Горина, которую в 1999 году обнаружили на вокзале в Рязани, спустя 20 лет нашла своих родителей.
RT на русском вчера в 14:04
Политика
Онлайн-марафон «Ночь выборов-2019» стартует сразу в двух городах
В Москве и Санкт-Петербурге в единый день голосования, 8 сентября, стартует традиционный онлайн марафон «Ночь выборов-2019».
Ридус 10:50
Финансы
Украина выплатит долг в $1,1 млрд
«Все платежи по погашению облигаций внешнего государственного займа в сумме $661,34 млн, выпущенных в 2015 году, и выплате процентов по облигациям, выпущенным в 2015 году со сроками погашения в 2019, 2020, 2021, 2022 и 2023-м годах, осуществляются сегодня до конца дня», — приводит УНИАН сообщение Минфина Украины.
RT на русском 10:52
Политика
Нидерланды попросили не выдавать РФ «ценного свидетеля» по делу МН17
Украине стоит оставить у себя офицера ДНР Владимира Цемаха, якобы причастного к катастрофе малайзийского «Боинга» в Донбассе.
REGNUM 08:26
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии в Абу-Даби
Российский чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов принял участие в автограф-сессии перед поединком против американца Дастина Порье.
Газета.Ru 10:07
Футбол
Гендиректор «Локомотива» оценил трансферную политику клуба
Генеральный директор «Локомотива» Василий Кикнадзе поделился мнением о заседании клубов РПЛ по вопросам судейства, а также оценил трансферную политику московской команды.
Матч ТВ 09:52
Политика
Украинских депутатов лишили неприкосновенности
Верховная рада Украины одобрила во втором чтении законопроект о снятии неприкосновенности с народных депутатов.
Lenta.ru 05:04
Происшествия
Многодетную жительницу Омска приговорили к 22 годам лишения свободы
"Суд назначил Бегун наказание в виде 20 лет лишения свободы, с учетом наказания по приговору Кировского районного суда ей окончательно назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с ограничением свободы сроком на один год", — сказал собеседник агентства.
РИА Новости 03:08
Кино
Доля российских фильмов в прокате снизилась до минимума за 4 года
Почти в три раза упала и посещаемость – с 7,3 млн зрителей в прошлом году до 2,5 млн.
RuNews24.ru 03:30
Происшествия
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях
На Урале предотвращен теракт в учебных заведениях В Кушве (Свердловская область) двое подростков планировали устроить массовое убийство в школе №1 или в Баранчинском электромеханическом техникуме.
Коммерсантъ 11:12
Политика
Экс-посла США вызовут в Госдуму для объяснений
Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России пригласит экс-посла США Джона Хантсмана на одно из своих заседаний.
Известия 10:06
Авто
Группа ГАЗ показала новую «Газель»
Группа ГАЗ представила на выставке Comtrans 2019 (официально начнет работу в МВЦ «Крокус Экспо» 3 сентября) легкий коммерческий автомобиль нового поколения «Газель NN», сообщает ТАСС.
РБК вчера в 07:52
Религия
«Русский экзархат» в Европе отказался от подчинения Константинополю
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе ("русский экзархат") с центром в Париже была создана на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года.
Интерфакс 09:27
Происшествия
Cпасший пассажиров Airbus A321 пилот возвращается к полётам
RT на русском 07:00
Космос
Что ищут ученые и спецслужбы в лунной пыли
Комсомольская правда вчера в 09:28
Политика
Президент Эстонии заявила, что Вторая мировая окончилась 25 лет назад
Pravda.Ru вчера в 02:17
Политика
Лукашенко объяснил закрытие границы с Украиной
Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, что его страна закрыла границу с Украиной из-за хлынувшего оттуда потока оружия.
Газета.Ru 08:17
Экономика
«Сургутнефтегаз» за день подорожал на 10%
В понедельник, 2 сентября, одна из крупнейших нефтедобывающих компаний России – «Сургутнефтегаз» – подорожала на Московской бирже на 10,4% до 1,36 трлн руб.
Ведомости вчера в 17:05
Экономика
Греф посетил Иркутскую область после критики Путиным Сбербанка
Президент Сбербанка Герман Греф прибыл в Иркутскую область, пострадавшую от наводнения, сообщает пресс-служба банка.
Ведомости 07:05
Авто
Российские продажи Hyundai в августе остались на прошлогоднем уровне
Российские дилеры Hyundai в августе реализовали 14062 автомобиля – на 0,5% больше, чем годом ранее.
Автостат 05:41