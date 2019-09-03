Политика

ТАССТАССПутин заключил с Монголией бессрочный Договор о дружбе

Президенты России и Монголии - Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга - подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
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Россия и Монголия подписали бессрочный договор о всеобъемлющем партнерстве

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РФ и Монголия заключили Договор о дружественных отношениях и стратегическом партнерстве

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19-летняя студентка из Москвы скончалась в НИИ Склифосовского вечером в понедельник, 2 сентября.
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В Москве задержали лидера Либертарианской партии России

В Москве задержан лидер незарегистрированной Либертарианской партии России (ЛПР) Сергей Бойко.
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Пилот Airbus A321 Дамир Юсупов, который сумел удачно совершить аварийную посадку самолёта в кукурузном поле недалеко от подмосковного аэропорта «Жуковский», вернётся к работе 4 сентября.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко объяснил, почему Белоруссия закрыла границу с Украиной.
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По информации лада.онлайн, рестайлинговый Lada 4x4 получил новое торпедо с другой приборкой и пересмотренной центральной консолью.
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Посольство России осудило слова Джонсона о Второй мировой войне

Посольство России в Великобритании возмутилось заявлением премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона о судьбе Польши в годы Второй мировой войны.
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Американский подросток застрелил пятерых членов своей семьи

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