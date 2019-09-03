Президенты России и Монголии - Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга - подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.

Путин заключил с Монголией бессрочный Договор о дружбе

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