Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезиденты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

Владимир Путин и Халтмаагийн Баттулга подписали новый Договор о дружественных отношениях и всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и Монголией.
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Владимир Путин
Этот важнейший документ закрепляет качество и новый уровень российско-монгольского взаимодействия, всеобъемлющее стратегическое партнерство, открывает значительные перспективы для его дальнейшего расширения по самым разным направлениям.
— Владимир ПутинПримечания 04:53

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