Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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Некоторые западные СМИ расценивают запуск Турецкого потока как исключительно положительное достижение

Эхо Москвы10:24

Путин и Эрдоган запустят «Турецкий поток» на церемонии 8 января

DP.RUвчера в 07:30

Путин гарантировал безопасность поставок газа по «Турецкому потоку»

Интерфакс08:04

В Стамбуле запустили «Турецкий поток»

ТВ Центр07:57

Старт «Турецкого потока» — больше чем просто очередной успех России

РИА Новости10:45

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

ТАСС08:21

Путин и Эрдоган открыли «Турецкий поток»

Известия08:22
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Происшествия

Пилоты разбившегося в Иране самолета не могли связаться с диспетчерами

Lenta.ru 10:32
Происшествия

СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев

Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Телеканал 360° 03:10
Политика

Президент Эстонии отказалась от подаренного посольством крымского вина

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд отказалась принять в подарок на день рождения бутылку крымского шампанского, которую ей отправило российское посольство, сообщает издание Eesti Ekspress.
РБК 04:32
Армия и оружие

В Иране сообщили о второй волне ракетного удара по базам США

Иран начал вторую волну ракетных ударов по военным базам, на которых располагаются американские военные в Ираке.
Телеканал 360° вчера в 20:15
Происшествия

Похищенные пиратами в Нигерии россияне освобождены

Граждане России, похищенные пиратами с судна в Нигерии, освобождены. Об этом сообщила пресс-служба российского посольства.
RT на русском 10:54
Общество

В Роскачестве назвали самые качественные российские товары

Отечественное премиальное мясо уже даже поставляется в Латинскую Америку, а качество мяса птицы в России выше, чем, например, у европейских и американских производителей.
Российская газета 01:55
Шоу-бизнес

Самбурская назвала российских туристов быдлом

Актриса Настасья Самбурская в Instagram раскритиковала российских туристов, отдыхающих за рубежом.
Газета.Ru 08:43
Кино

Джеймс Кэмерон показал концепцию «Аватара-2»

Постановщик Джеймс Кэмерон показал концепты сиквела «Аватара» в неожиданном месте — во время презентации автомобильной компании Daimler на выставке технологий CES 2020.
ToDay News Ufa вчера в 17:33
Армия и оружие

Войска США покинули две базы в Сирии и направились в Ирак

Военные Соединенных Штатов покинули базы в Сирии в направились в Ирак. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на агентство SANA.
Газета.Ru 08:31
Политика

Украина приостановила полеты над Ираном

Киев приостановил полеты над территорией Ирана до выяснения причин крушения украинского самолета Boeing 737-800 возле Тегерана.
Вести.Ru 05:40
Общество

Ошибка при заваривании чая, которая превращает напиток в яд

Специалисты рекомендуют заливать чай кипятком и оставлять его завариваться на пять минут, пишет "Российская газета".
Molnet.ru 06 января в 04:40
Общество

Принц Гарри и Меган Маркл рассматривают вариант переезда в Канаду

Якобы супруги всерьез рассматривают возможность переезда за океан, а после удачных каникул в Канаде они рассматривают именно Канаду как одно из лучших мест для переезда.
Bimru.ru 10:48
Происшествия

Очевидец крушения украинского самолёта в Иране рассказал о случившемся

Очевидец крушения украинского самолёта Boeing 737 в Тегеране, в результате которого погибли 176 человек, рассказал журналистам о случившемся.
News.ru 09:09
Политика

Украинский самолет мог быть сбит ракетой

Лукашевич считает крайне подозрительным совпадением то, что самолет разбился в тот момент, когда отношения между Ираном и США максимально обострились, «именно поэтому версия теракта или уничтожения самолета ракетой должна быть одной из самых приоритетных», сообщает «Лента.ру».
Журналистская правда 11:05
Политика

Транзит танкеров через Ормузский пролив прекратили саудиты и Бразилия

Саудовская Аравия и Бразилия приостановили транзит нефтяных танкеров через Ормузский пролив.
REGNUM 07:37
Теннис

Определились все четвертьфинальные пары ATP Cup

Определились все четвертьфинальные пары Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP Cup), который проходит в Австралии.
РИА Новости 10:39
Армия и оружие

Двигатель для бомбардировщика ПАК ДА испытают на Ил-76

Тяжелый военно-транспортный самолет Ил-76 станет летающей лабораторией для двигателя перспективного авиакомплекса дальней авиации (ПАК ДА).
Профиль 09:41
Происшествия

В Москве мужчина выстрелил подростку в лицо

Мужчина избил подростка и выстрелил ему в лицо в Москве, возбуждено дело, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по городу Москве Юлия Иванова.
РИА Новости 10:46
Политика

Белоруссия и ЕС подписали соглашение об упрощении визового режима

Белоруссия и Евросоюз подписали соглашение об упрощении визового режима и реадмиссии, сообщает МИД Белоруссии.
Коммерсантъ 10:06
Политика

Украина отправит своих экспертов в Иран в связи с крушением самолёта

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона отправит в Иран своих специалистов, которые будут привлечены к расследованию причин авиакатастрофы в Тегеране, идентификации и репатриации тел украинцев.
RT на русском 10:14
Происшествия

В Москве избили сына Жванецкого

РИА Новости 06:29
Политика

Путин и Эрдоган оценили действия США на Ближнем Востоке

Путин и Эрдоган выразили обеспокоенность обострением отношений Ирана и США и оценивают убийство Сулеймани как акт, дестабилизирующий регион.
BFM.ru 09:49
Религия

Путин встретил Рождество в Спасо-Преображенском соборе Петербурга

Президент России Владимир Путин присутствовал на рождественском богослужении в Спасо-Преображенском соборе в Санкт-Петербурге.
Политическая Экспертиза 06 января в 19:06
Кино

Фанат сериала «Ведьмак» заменил лицо Йеннифэр на ее героиню из игры

Поклонник «Ведьмака» заменил лицо чародейке Йеннифэр из Венгерберга, которую в сериале от Netflix сыграла актриса Аня Чалотра.
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Экономика

«Нафтогаз» рассказал о планах на полученные от «Газпрома» деньги

«Нафтогаз» не собирается тратить поступившие от российского «Газпрома» 2,9 млрд долларов на погашение своих долгов.
BFM.ru 10:20
Технологии

Microsoft перестанет поддерживать Windows 7 через восемь дней

Через две недели компания Microsoft прекращает поддержку своего знаменитого продукта Windows 7. Как сообщает ToDay News Ufa, прекращение обновления популярной операционной системы Windows 7 произойдет с 14 января.
ToDay News Ufa 06 января в 00:54
Общество

Карлос Гон рассказал о нарушении его прав в Японии

Экс-глава автомобилестроительного альянса Renault-Nissan-Mitsubishi Карлос Гон обвинил власти Японии в жестоком обращении и нарушении прав человека.
Российская газета 09:06
Экономика

Налог на доходы физических лиц. Что нас ждет в 2020 году

Юридическим лицам, головная организация которых расположена в одном муниципалитете, а обособленные подразделения– в другом, предоставлено право выбрать одну инспекцию в муниципальном образовании, куда они будут сдавать отчетность по обособленным подразделениям.
Красное знамя (г. Касли) 06 января в 22:59
Армия и оружие

Появилось видео пусков и попаданий иранских ракет по базе США

В интернете опубликованы новые видеозаписи ракетного удара по базе США в Ираке. Видео показывает иранский телеканал Press TV.
Российская газета 09:07
Происшествия

Перестрелка в Оттаве. Есть жертвы

Один человек погиб, трое получили тяжелые ранения во время перестрелки в канадской Оттаве, сообщает агентство РИА Новости.
Вести.Ru 09:21
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