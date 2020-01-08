Политика

Российская газетаРоссийская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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Владимир Путин и Реджеп Эрдоган запустили «Турецкий поток»

RuNews24.ruвчера в 08:54

В оба газа: что даст России запуск газопровода «Турецкий поток»

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Церемония открытия газопровода «Турецкий поток» проходит в Стамбуле

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Коммерсантъвчера в 12:58

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

НТВвчера в 08:18

Путин гарантировал безопасность поставок газа по «Турецкому потоку»

Интерфаксвчера в 08:04

Путин и Эрдоган запустили «Турецкий поток»

РИА Новостивчера в 08:20
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РИА Новости вчера в 23:12
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NPR опубликовала спутниковое фото последствий иранского удара

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По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
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В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников.
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«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ

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В Хабаровском крае эвакуировали завод из-за «минирования»

РИА Новости вчера в 23:04
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