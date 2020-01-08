Политика
Российская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»
С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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Кино
Актер из «Игры престолов» появится в сериале «Властелин колец»
Общество
Роструд напомнил о коротких рабочих неделях в 2020 году
В 2020 году у россиян будет восемь сокращенных рабочих недель, напомнил в беседе с «РИА Новости» замруководителя Роструда Иван Шкловец.
Происшествия
Западные спецслужбы назвали свою версию авиакатастрофы в Иране
Политика
Трамп призвал Россию отказаться от ядерной сделки с Ираном
Президент США Дональд Трамп заявил, что Россия и другие страны должны выйти из Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
Политика
Косачев оценил вероятность войны между США и Ираном
Тегерану и Вашингтону удалось разорвать взаимный круг обвинений, поэтому в ближайшем будущем войны между ними не будет, считает глава Комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Общество
Устроивший бойню рядовой Шамсутдинов написал открытое письмо и попросил прощения
Расстрелявший сослуживцев в воинской части в Забайкалье солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов написал открытое письмо, в котором рассказал о причинах бойни и попросил прощения у семей погибших.
Происшествия
В Москве из квартиры безработного похитили шесть миллионов рублей
Сотрудники полиции выяснили, что в период с 4 по 6 января неизвестный, повредив пластиковое окно, забрался в дом и похитил 3 миллиона рублей, 500 евро, шесть тысяч долларов, ювелирные изделия и три норковые шубы.
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл решили сложить королевские полномочия
Прекратив исполнение обязанностей "старших" членов королевской семьи, Гарри и Меган намерены работать, чтобы стать финансово независимыми, продолжая при этом поддерживать Ее Величество Королеву, пишет ТАСС.
Общество
РЖД оштрафовали за нарушения при реконструкции мостов на Сахалине
Суд оштрафовал ОАО "Российские железные дороги" на 6 миллионов рублей за нарушения при реконструкции железнодорожных мостов на Сахалине, сообщил в четверг РИА Новости сахалинский транспортный прокурор Егор Корчак.
Общество
Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно
По словам экспертов, достроить газопровод Россия сможет своими силами.
Политика
Соловьев объяснил решение Трампа не начинать войну с Ираном
"Трамп легко играет на повышение ставок и предпочитает удавку экономических санкций", - цитирует РИА Новости журналиста, хорошо разбирающегося в политике.
Биатлон
Кубок мира в Оберхофе: Миронова первой стартует в спринте
Лидер общего зачета Кубка мира итальянка Доротея Виррер начнет гонку 24-й. Женский спринт пройдет сегодня девятого января.
Политика
Зеленский проводит совещание после авиакатастрофы в Иране
Президент Украины Владимир Зеленский проводит рабочее совещание из-за крушения украинского самолета Boeing 737 "Международных авиалиний Украины" (МАУ) в Тегеране, сообщила пресс-служба офиса главы украинского государства.
Шоу-бизнес
Светлана Ходченкова увлеклась танцами на шесте
Популярная актриса Светлана Ходченкова удивила всех новым снимком в Instagram.
Происшествия
Саратовец убил приятеля за курение без разрешения
Хозяин жилища обвинил гостя в том, что он курит его сигареты без разрешения. Тот проигнорировал замечание и снова взял никотиновую палочку.
Армия и оружие
Две ракеты упали в «зеленой зоне» в Багдаде
Две ракеты упали в "зеленой зоне" в Багдаде, где расположены правительственные учреждения и посольства, рассказал источник РИА Новости.
Здоровье
Психиатр объяснил, почему так трудно работать после праздников
В последние годы при бытовом общении и в соцсетях стало популярным называть свое подавленное состояние депрессией, в том числе и после длинных праздников.
Космос
Телескоп NASA нашел потенциально обитаемую планету
Космический телескоп TESS, выведенный NASA на орбиту в апреле 2018 года, обнаружил экзопланету, на которой может присутствовать вода.
Шоу-бизнес
Дочь Екатерины Климовой засняла маму в бикини
Четырехлетняя дочка Екатерины Климовой по имени Белла смогла запечатлеть свою мать в купальнике в ходе отдыха на морском курорте Бали.
Шоу-бизнес
Поклонники оценили образ Пугачевой на рождественском ужине у друзей
Многие отметили, что артистка хорошо выглядит. На фотографии Пугачева и Галкин в компании своих друзей запечатлены на фоне нарядной елки.
Армия и оружие
Минобороны в 2020 году получит 50 пистолетов «Удав»
Министерство обороны России в 2020 году получит 50 новейших пистолетных комплексов "Удав", сообщили журналистам в департаменте информации и массовых коммуникаций военного ведомства.
Общество
Цена нефти WTI выросла после ударов Ирана по базам США
Стоимость нефти марки WTI поднималась сегодня на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) более, чем на 4%. На 04:08 по московскому времени февральские фьючерсы на эту нефть поднялись в цене 3,87%, сообщает РИА Новости.
Армия и оружие
США сообщили в Совбез ООН о готовности к переговорам с Ираном
Постпред США при ООН Келли Крафт направила в Совет Безопасности организации письмо, в котором сообщила о готовности Вашингтона к переговорам с Ираном без предварительных условий для снижения напряженности в регионе, передает Рейтер со ссылкой на документ.
Происшествия
В Челябинске педофил напал на школьниц
В Челябинске две школьницы подверглись нападению педофила. Об этом горожане сообщают в соцсетях.
Кино
Комедия «Холоп» стала самой кассовой в истории российского проката
Как стало известно ToDay News Ufa, уже в день премьеры 25 декабря прошлого года кассовые сборы составили 46,3 млн. рублей, а в первые выходные показа фильма доход составил 303 млн. рублей.
Армия и оружие
«А у нас всё ещё старый металлолом БМП-1»: в Польше высказались о новой бронетехнике в ВС РФ
В польском СМИ военной тематики Defence24 вышел материал, посвящённый планируемым в 2020 году поставкам в ВС РФ новейших средств бронетехники.
Происшествия