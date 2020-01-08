Успешная реализация масштабного совместного проекта — строительство Трансчерноморского газопровода — наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты.

С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.

Происшествия В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.

Шоу-бизнес 65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.

Футбол «Бавария» может приобрести Заа у «Кристал Пэлас» Отмечается, что трансфер в зимнее трансферное окно маловероятен, так как «Бавария» не готова платить за Заа около 80 млн евро, который требует «Кристал Пэлас».

Происшествия Причиной крушения Boeing в Иране стало возгорание двигателя Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 Международных авиалиний Украины вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.

Игры Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5 Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.

Общество Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.

Здоровье Законопроект о посмертном донорстве обсудят в Госдуме В новом году Госдума может рассмотреть законопроект, который закрепляет в России понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.

Происшествия В Москве избили сына Жванецкого Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.

Политика Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.

Происшествия В Новосибирской области загорелась школа Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.

Гаджеты Официально представлен OnePlus Concept One Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.

Армия и оружие Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.