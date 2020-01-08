Политика
Российская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»
С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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Успешная реализация масштабного совместного проекта — строительство Трансчерноморского газопровода — наглядно свидетельствует о том, что российско-турецкое стратегическое партнерство дает значимые, осязаемые результаты.
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Футбол
«Ростов» расстался с исландцем Рагнаром Сигурдссоном
Пришедший в январе 2018 года из "Фулхэма" Рагнар Сигурдссон сыграл за "Ростов" 53 матча.
Происшествия
В Твери умерла в больнице женщина, пострадавшая от хлопка газа
Пострадавшая 2 января при хлопке газа в Твери женщина скончалась от полученных ожогов, ее супруг остается в больнице, сообщает в среду СУСК РФ по региону.
Шоу-бизнес
65-летняя жена Гогена Солнцева выложила откровенное фото
Солнцев же продолжает утверждать, что ни одна молодая девушка не заменит ему супругу: - В сексе с опытной женщиной больше преимуществ, чем в близости с молодыми девушками.
Армия и оружие
Американские военные базы в Ираке подверглись ракетной атаке
По данным некоторых СМИ, атаке с применением еще пяти ракет подверглась и другая база, на которой размещаются американские военные - Эт-Таджи - в районе Эрбиль.
Футбол
«Бавария» может приобрести Заа у «Кристал Пэлас»
Отмечается, что трансфер в зимнее трансферное окно маловероятен, так как «Бавария» не готова платить за Заа около 80 млн евро, который требует «Кристал Пэлас».
Происшествия
Причиной крушения Boeing в Иране стало возгорание двигателя
Причиной катастрофы самолёта Boeing 737 Международных авиалиний Украины вблизи аэропорта Тегерана стало возгорание двигателя, сообщило иранское информагентство IRNA со ссылкой на представителя аэропорта.
Кино
Самым кассовым мультфильмом в истории стала лента «Холодное сердце 2»
«Холодное сердце 2» заработало в прокате $1,325 миллиарда. Сообщение об этом появилось на портале Boxofficemojo.
Общество
Россия опустилась на три строчки в индексе паспортов
С октября 2019 года РФ опустилась в индексе паспортов с 48-го на 51-е место.
Игры
Компания Sony показала логотип Sony PlayStation 5
Что касается логотипа PlayStation 5, то в нем ничего нового нет, да и к тому же он выполнен в стиле предыдущих логотипов серии.
Шоу-бизнес
Самбурская назвала российских туристов быдлом
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Политика
В Совфеде оценили заявление экс-главы МИД Латвии об отношении к России
Ранее бывший министр иностранных дел Латвии Янис Юрканс в интервью Sputnik Латвия объяснил недружественное отношение его страны и всей Прибалтики к России.
Шоу-бизнес
Пугачева выглядела моложе Галкина на рождественском ужине
Кстати, Новый год семья Галкина и Пугачевой встретили в своем замке в деревне Грязь.
Происшествия
Очевидец о крушении Boeing в Иране: Самолет горел еще до падения
Очевидец рассказал о крушении украинского Boeing 737 в районе аэропорта Тегерана. По словам мужчины, лайнер загорелся еще в воздухе.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Общество
Эксперт объяснил повреждения на корпусе разбившегося в Иране лайнера
Обнаруженные на корпусе украинского Boeing 737 повреждения могли появиться на земле при падении лайнера или от мелких объектов в воздухе, заявил авиационный эксперт Владими Попов.
Здоровье
Законопроект о посмертном донорстве обсудят в Госдуме
В новом году Госдума может рассмотреть законопроект, который закрепляет в России понятие презумпции согласия на посмертное донорство органов.
Армия и оружие
Индийские СМИ: российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в условиях пустыни
В индийской прессе утверждается, что российский «Панцирь-С1» не прошёл испытаний на мобильность в пустынных условиях.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Сына народного артиста России Михаила Жванецкого Дмитрия избили возле ресторана на западе столицы, сообщает РЕН ТВ.
Политика
Медведев поручил оценить безопасность полетов на Ближнем Востоке
Что происходит на Ближнем Востоке Сразу после Нового года США нанесли ракетный удар по аэропорту в Багдаде и уничтожили главу спецподразделения "Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани.
Армия и оружие
В конгрессе США призвали Трампа прекратить провокации против Ирана
В свою очередь, верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал атаку на американские базы в Ираке "пощечиной США", отметив, что их войска должны покинуть регион.
Происшествия
В Новосибирской области загорелась школа
Ранее три человека погибли при пожаре в частном доме в Новосибирской области.
Армия и оружие
Спикер парламента Ирака осудил нарушение своего суверенитета Ираном
Спикер парламента Ирака Мухаммад аль-Хальбуси осудил авиаудары Ирана по военным базам США, находящимся на иракской территории, поскольку это нарушает суверенитет страны.
Гаджеты
Официально представлен OnePlus Concept One
Пока компания не собирается продавать свою разработку. OnePlus объяснила, что смартфон необходимо доработать и провести серию тестов.
Происшествия
СМИ опубликовали список погибших в авиакатастрофе украинцев
Telegram-канал Baza опубликовал предварительный список погибших украинцев.
Армия и оружие
Названы ракеты, которыми Иран ударил по военным США
Авиаудары по американским военным базам в Ираке стали местью за убийство главы иранского спецподразделения «Аль-Кудс» генерала Касема Сулеймани, который погиб 3 января после ракетного удара военными США по аэропорту Багдада.
Политика
Песков опроверг связь визита Меркель в РФ с убийством Сулеймани
Убийство Сулеймани не является причиной предстоящего визита в РФ Меркель, — приводит словам Пескова агентство ТАСС.
Общество
Путешественник на самокате доехал из Екатеринбурга в Дубай
Российский путешественник Владислав Белозёров доехал из Екатеринбурга в Дубай на самокате, преодолев почти 9 800 километров.
Политика
Израильский эксперт назвал возможные причины крушения лайнера в Иране
Причиной крушения украинского самолета под Тегераном могли стать серьезный технический сбой или бомба на борту, заявил РИА Новости Зеев Сариг, возглавлявший израильский аэропорт имени Бен Гуриона в 2004-2010 годах.