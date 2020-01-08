Политика
Российская газетаПрезиденты России и Турции запустили «Турецкий поток»
С начала января газ через "Турецкий поток" стали получать Болгария, Северная Македония и Греция. Кроме этих стран российский газ в этом году должен дойти до Сербии, а в 2021 году до Венгрии. Сербский участок газопровода также уже готов к эксплуатации.
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Шоу-бизнес
Оксана Воеводина рассказала о жизни после развода
Экономика
В Киеве нашли способ потратить российский штраф
Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев рассказал агентству УНИАН, на что будут потрачены 2,9 миллиарда долларов, которые заплатит Россия по решению Стокгольмского арбитража.
Происшествия
Неизвестный сообщил, что терминал аэропорта в Одессе заминирован
Неизвестный на микроавтобусе заехал в аэропорт в Одессе и заявил, что терминал заминирован, мужчину задержали, людей эвакуировали, проводится проверка, сообщил в среду советник начальника управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
Происшествия
В Москве избили сына Жванецкого
Происшествия
Причиной крушения Boeing под Тегераном назвали возгорание двигателя
Причиной крушения украинского Boeing-737 под Тегераном назвали возгорание двигателя, сообщает Radio Sputnik со ссылкой на секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.
Армия и оружие
США начали переброску бомбардировщиков В-52 поближе к Ирану
ВВС Соединенных Штатов перебросили сразу несколько своих стратегических бомбардировщиков В-52 поближе к границам Ирана после инцидента, в котором был убит генерал Касем Сулеймани, и роста напряженности в регионе в связи с этим.
Авто
Показаны первые фото внедорожника Aurus Komendant
Люксовый российский внедорожник Aurus Komendant, чье производство, как сообщали «Автоновости дня», начнется в 2022 году, на днях засняли на автовозе.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова собирается рожать в Майами
Оксана Самойлова, находящаяся на последнем месяце беременности, собирается рожать четвертого ребенка в Майами.
Армия и оружие
КСИР перебрасывает своих военных в провинцию Идлиб
Политика
В Белом доме анонсировали официальное заявление Трампа по ударам Ирана
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп сделает официальное заявление относительно ударов Ирана по американским базам в Ираке в среду, 8 января.
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали удары Ирана по американским базам
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала удары Ирана по американским базам свидетельством эскалации конфликта, о которой предупреждало российское ведомство.
Хоккей
Ковальчук отдал передачу в дебютной игре за «Монреаль»
В матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги «Монреаль Канадиенс» дома потерпели поражение от «Виннипег Джетс» со счетом 2:3. В составе победителей отличились Джош Морриси с передач Николая Элерса и Блейка Уилера на 22-й минуте, сам Элерс в меньшинстве с передачи Уилера на 25-й минуте и Эндрю Копп на 51-й минуте.
Футбол
Футболист РПЛ лишился работы из-за проблем с алкоголем
«Ростов» разорвал соглашение с исландским защитником Рагнаром Сигурдссоном из-за проблем последнего с алкоголем.
Политика
Турция поднимет вопрос о «деоккупации» Крыма во время визита Путина
Турецкие власти поднимут вопрос о «деоккупации» Крыма во время официального визита в страну президента России Владимира Путина.
Армия и оружие
Премьер-министр Ирака предупредил об угрозе опустошительной войны
Комментируя ситуацию, Абдул-Махди отметил, что видит угрозу начала «опустошительной тотальной войны» не только в Ираке, но и во всем Ближневосточном регионе и даже во всем мире.
Гаджеты
«Samsung» привезла на «CES 2020» совершенно новый формат телефона
Как сообщает портал «ixbt.com», на закрытой презентации в рамках выставки CES 2020, компания представила совершенно новый формат раскладушки.
Происшествия
Полиция в Оттаве сообщила о стрельбе с большим числом пострадавших
Полиция столицы Канады сообщила, что в городе произошла стрельба, в результате которой пострадало большое число людей.
Происшествия
СК завершил расследование о нарушениях в колонии Цеповяза
Теннис
Аргентина стала соперником России в четвертьфинале ATP Cup
Матч пройдёт 9 января в Сиднее. Ранее сообщалось, как Медведев и Хачанов вывели сборную России в четвертьфинал ATP Cup.
Космос
Открыта потенциально обитаемая планета размером с Землю
Изначально TOI 700 ошибочно классифицировали как более крупную солнцеподобную звезду, а это означает, что ее экзопланеты в данных казались больше и горячее, чем они есть на самом деле, но когда параметры светила были скорректированы, стало ясно: самая внешняя из них схожа по размеру с Землей и расположена в обитаемой зоне.
Космос
Быстрые радиовсплески магнитаров и пульсаров могут быть периодическими
Нейтронные звезды типа пульсаров и магнитаров являются источником коротких периодических радиосигналов, которые возникают из-за выброса большого количества энергии, установлено в серии работ канадской коллаборации астрономов CHIME в течение 2019 года, 5 января сообщает портал «Lenta.ru».
Армия и оружие
Израиль ответил на угрозы Ирана ударить по Хайфе
Израильский город может попасть под удар, если страна окажет помощь США для атаки против Ирана, следовало из заявления иранского Корпуса стражей исламской революции.
Авто
Skoda показала новый компактный кроссовер
Skoda опубликовала официальные изображения концепта Skoda Vision IN, серийная версия которого станет альтернативой «европейскому» паркетнику Kamiq для рынка Индии.
Авто
У Hyundai будет новый минивэн – скорее всего, аналог следующего Kia Carnival
Принадлежность к марке Hyundai выдают колеса и радиаторная решетка – в том же стиле оформят и передок паркетника Tucson следующей генерации.
Политика
Украина направит своих сыщиков и спасателей в Иран
Крушение украинского самолёта в Иране Boeing 737 "Международных авиалиний Украины", следовавший из Тегерана в Киев, разбился рано утром 8 января вскоре после вылета из аэропорта Тегерана.
Гаджеты
Китайцы представили смартфон с экраном совершенно нового типа
Как отмечают в компании-производителе, серийное производство цветных экранов нового поколения начнется во втором квартале этого года, а уже в третьем планируется выход серийных устройств, оснащенных такими дисплеями.