Политика

Lenta.ruLenta.ruПрезиденты США и Польши объединились против «Северного потока-2»

Президент США Дональд Трамп и глава Польши Анджей Дуда обсудили способы препятствия строительству российского газопровода «Северный поток-2».
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Владимир Джабаров
Но я думаю, что Западная Европа с этим не смирится. Особенно Германия, которая заинтересована в российском газе.
— Владимир Джабаров, российский политикРИА Новости вчера в 21:57

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