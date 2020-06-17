Экономика
РБКПрезидиум ВС поддержал «Росгосстрах» в споре с Гинером на 151 млрд руб
Как судились "Росгосстрах" и структура Гинера "Росгосстрах" требует от "Капитал Лайфа" 151 млрд руб. за использование товарных знаков. "Росгосстрах" в прошлом принадлежал Данилу Хачатурову, летом 2017 года он продал его банку "Открытие" Вадима Беляева.
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Транспорт
Власти Москвы предлагают изменить время начала рабочего дня
Столичные власти предлагают работодателям изменить режим работы сотрудников для обеспечения социальной дистанции в общественном транспорте, заявил заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.
Москва 24 вчера в 05:15
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о желании артиста сесть в СИЗО
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал о желании артиста сесть в СИЗО в беседе с изданием StarHit.
Lenta.ru вчера в 18:21
Происшествия
Тулунскому маньяку предъявлено окончательное обвинение
Окончательное обвинение в совершении серии убийств и изнасилований в Иркутской области предъявлено 52-летнему жителю города Тулуна, сообщает региональное СУ СК РФ.
Sibnet Новости 02:43
Здоровье
Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью
Медики готовятся к массовой вакцинации населения. Анна Попова рассказала о планах по снижению рисков роста инфекций осенью.
Piter.tv 04:49
Религия
Монастырь экс-духовника Поклонской перешел на осадное положение
Запрещенный с недавнего времени в служении клирик схиигумен Сергий (Романов) днем 16 июня вместе с казаками захватили Среднеуральский женский монастырь в честь иконы Пресвятой Богородицы "Спорительница хлебов" в Свердловской области, сообщает портал 66.Ru.
Газета.Ru вчера в 14:03
Общество
Ветераны афганской войны пригрозили Киркорову за ролик о десантниках
Ветераны афганской войны возмущены юмористическим роликом о десантниках, в котором сыграл певец Филипп Киркоров, и заявили о готовности разобраться с артистом «по-мужски».
Известия 04:27
Общество
В Госдуму внесут законопроект об удаленной работе
Законопроект «Единой России» о регулировании дистанционной и удаленной работы будет внесен в Госдуму 16 июня, сообщает пресс-служба партии.
Известия Мордовии вчера в 02:30
Армия и оружие
На границе Индии и Китая погибли десятки военнослужащих
Известия вчера в 20:11
Политика
Пушков допустил желание СССР при Горбачеве отдать Карелию Финляндии
Глава комитета Совета Федерации по информационной политике и СМИ Алексей Пушков допустил, что правительство СССР при Михаиле Горбачеве рассматривало возможность передачи Карелии Финляндии.
Известия 05:40
Здоровье
В России начались клинические испытания вакцины от коронавируса
Клинические исследования двух форм вакцины против вируса SARS-CoV-2 (возбудителя коронавирусной инфекции COVID-19) начались в России сегодня, 17 июня, сообщает Министерство здравоохранения.
Коммерсантъ 05:12
Происшествия
Прокурор просит осудить фигурантов «Сети» в Петербурге на 6 и 9 лет
RT на русском 05:50
Происшествия
В Подмосковье семилетний мальчик зарезал отца, избивавшего мать
В подмосковном поселке Ермолино первоклассник убил своего отца после того, как тот поссорился с его матерью.
Вести.Ru 05:19
Общество
Кабмин отменил свыше 450 актов советских госорганов
Подписанный документ касается более 450 устаревших актов, изданных в РСФСР и СССР, а также их отдельных положений.
Российская газета 02:39
Общество
Новое пособие для матерей-одиночек может появиться в России
Москва, 17 июня 2020, 11:27 — REGNUM Национальный родительский комитет (НРК) предложил ввести в России дополнительное пособие для родителей-одиночек.
REGNUM 04:27
Происшествия
Французский Дижон потрясли межэтнические столкновения
BFM.ru вчера в 03:30
Политика
На Украине заявили о демонтаже «Газпромом» труб для транзита
Российский холдинг «Газпром» начал демонтаж труб для транзита газа через Украину.
Известия вчера в 10:49
Политика
Путин предложил правительству продумать новые меры поддержки экономики
Стенограмма встречи опубликована на сайте Кремля. Президент напомнил, что действие части ранее принятых мер поддержки закончится 1 июля.
РБК 15 июня в 12:45
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Общество
Китай остановил завоз лосося из Европы из-за коронавируса в Пекине
Власти Китая решили остановить импорт лосося от европейских поставщиков.
Московский Комсомолец 04:31
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
Lenta.ru вчера в 10:40
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Здоровье
71 человек с коронавирусом за сутки выявлен в Алтайском крае
На 17 июня всего в Алтайском крае заражение коронавирусом подтверждено у 3010 человек, включая 309 детей.
Kursk.com 03:42
Общество
В России выявили минимальное с конца апреля число заболевших COVID-19
В России зарегистрировано минимальное с 30 апреля число выявленных пациентов с коронавирусом.
Газета.Ru 05:14
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Общество
В России могут ввести ограничения для Booking
В России планируют запретить сервисам бронирования, в частности Booking, предлагать гарантию лучшей цены.
АБН 05:23
Общество
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ
Почти 300 тысяч учителей будут вызваны из отпуска для проведения ЕГЭ, их отпускные дни разделят на две части, заявил временно исполняющий обязанности главы Рособрнадзора Анзор Музаев.
РИА Новости 04:45
Происшествия
Самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в аэропорту Перми
Пассажирский самолет SSJ-100 совершил экстренную посадку в Перми из-за неисправности на борту.
Известия 03:26
Общество
Матвиенко предложила реновировать всю Россию
Матвиенко отметила, что для успешной реализации всероссийской программы потребуется принять ряд законов и сделать так, чтобы инвесторам было экономически выгодно реновировать жилье.
Lenta.ru 05:50