Общество

Газета.RuГазета.RuПрезумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось

Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе

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В России может появиться презумпция согласия на донорство органов

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В Госдуме обсудят презумпцию согласия на посмертное донорство

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Парламентская газетавчера в 16:01
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