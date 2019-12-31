Общество

Газета.RuГазета.RuПрезумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России

Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
Читать в источнике
Комментировать448
с чего всё началось

Презумпцию согласия на донорство органов могут закрепить в законе

Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.
Парламентская газетавчера в 16:01

Подробнее о событии

Все мы доноры. Как работает согласие на трансплантацию в России и что может измениться

Телеканал 360°06:46

Каабак оценил идею «презумпции согласия» на посмертное донорство

РИА Новости05:14

В Госдуме обсудят закон о пересадке органов умерших без их предварительного согласия

URA.Ruвчера в 23:38

В России может появиться презумпция согласия на донорство органов

ТАСС01:38

В РФ подготовили законопроект о презумпции согласия на посмертное донорство органов

Говорит Москва01:21

Рязанский: проект о донорстве органов необходимо вынести на общественное обсуждение

Парламентская газета04:28

В России могут ввести презумпцию согласия на посмертное донорство

RT на русскомвчера в 22:49
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 07:35, Ашберн
Политика

Путин и Зеленский провели телефонный разговор

Президент России Владимир Путин и украинский лидер Владимир Зеленский провели телефонный разговор.
Известия 05:28
Политика

Владимир Путин поздравил граждан России с наступающим Новым годом

Евразия Daily 07:32
Космос

Топ-10 достижений российской науки в 2019 году

Ученые в России в нынешнем году получили знаковые результаты в самых разных областях – от астрономии до археологии, причем многие достижения имеют выходы на практическое применение.
Научная Россия вчера в 16:00
Общество

В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года

Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
РИА Новости 06:05
Транспорт

Депутат Милонов предложил наказывать за провоцирование пробок

Депутат Виталий Милонов предложил ввести наказание для водителей, злоупотребляющих "аварийкой" и тех, кто провоцирует пробки.
Газета.Ru 04:41
Политика

The Guardian рассказала о давнем плане вовлечения России в НАТО

По данным издания, инициативу Рифкинда в Минобороны восприняли с осторожностью, отмечая, что взаимодействия с Россией не должны основываться на ложных ожиданиях Москвы полноправного членства в НАТО.
Известия 05:50
Шоу-бизнес

51-летняя Валерия оголилась для съемок клипа

Певица Валерия предстала перед поклонниками в весьма откровенном наряде, опубликовав кадр со съемок клипа на песню «Тысячи историй».
Слово и Дело вчера в 05:37
Политика

Песков: Россия и Белоруссия пока не договорились по нефти и газу

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва и Минск еще не договорились по поставкам российской нефти в Белоруссию.
Газета.Ru 06:12
Хоккей

Тренер Чехии: даже не говорите, что будет, если Россия выиграет в овертайме

Даже не говорите, что если Россия выиграет в овертайме, то нам нужно будет набирать очки.
Чемпионат 05:33
Политика

Бывшие бойцы «Беркута» рассказали о событиях 2014 года

Во время кровавых событий в феврале 2014 года первыми жертвами стрельбы стали сотрудники спецподразделения МВД Украины "Беркут".
Российская газета вчера в 12:32
Авто

Что изменится в России c 1 января 2020 года

Электронные трудовые книжки, индексация материнского капитала, расширение списка жизненно важных лекарств, новые правила выгула опасных собак и сдачи экзамена на водительские права.
РИА Новости вчера в 05:20
Политика

Шредер раскритиковал санкции США против «Северного потока — 2»

Экс-канцлер ФРГ Герхард Шредер жестко раскритиковал санкции США против трубопровода "Северный поток — 2", назвал их вмешательством во внутренние дела Германии.
РИА Новости 03:53
Шоу-бизнес

Кристина Асмус попала в больницу

Среди последних оказалась и актриса Кристина Асмус, которая, как выяснилось, уже неделю лежит в больнице, после того как ее госпитализировала скорая помощь.
Телепрограмма 29 декабря в 10:48
Театры

Виктор Рыжаков стал новым худруком театра «Современник»

Новым художественным руководителем театра «Современник» станет режиссер Виктор Рыжаков.
Вечерняя Москва вчера в 02:22
Футбол

«Рома» вступила в переговоры с хавбеком «Краснодара» Вандерсоном

Агент Филиппо Гасбарри рассказал о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Вандерсона в «Рому».
Чемпионат вчера в 16:43
Футбол

«Краснодар» отпустит Намли в «Рубин» в случае отсутствия предложений

ФАН 05:12
Общество

Путин поздравил россиян с Новым годом

Газета.Ru 07:25
Происшествия

На пляже в Майами нашли тело российского пилота

На пляже в Майами нашли тело пилота одной из российских авиакомпаний, сообщает Пятый канал со ссылкой на свой источник.
РИА Новости 05:51
Происшествия

Омского подростка посмертно наградили медалью «За спасение погибавших»

RT на русском 07:24
Политика

Иракцы пошли на штурм посольства США в Багдаде

Lenta.ru 04:34
Футбол

Венгер стал лучшим тренером 2010-х в АПЛ по количеству побед

Sport24.ru 07:00
Общество

Путин присвоил звания народных артистов Николаеву и Вовк

Российская газета 04:11
Авто

Самый большой внедорожник от Volkswagen замечен на тестах

Компания Volkswagen готовит к дебюту новый флагманский внедорожник, построенный на базе Teramont.
Новые автомобили вчера в 05:36
Культура

В сети появилась новая новогодняя серия «Простоквашино»

Molnet.ru 03:45
Происшествия

Грузовик сбил двух детей на пешеходном переходе в Люберцах

«В Люберцах, в районе Белой Дачи, 13, в зоне пешеходного перехода автомобиль КамАЗ совершил наезд на людей, в результате которого погибла пятилетняя девочка и полуторагодовалый ребёнок получил травмы», — цитирует полицию ТАСС.
RT на русском вчера в 08:12
Кино

СМИ рассказали о сюжете нового фильма о Гарри Поттере

Портал We Got This Covered рассказал о сюжете следующего фильма о волшебнике Гарри Поттере, который будет сиквелом первых восьми частей франшизы.
Ореанда-Новости 03:17
Энергетика

Витренко рассказал о деталях соглашения, подписанного «Нафтогазом» и «Газпромом»

Контракт между "Нафтогазом" и "Газпромом" на транзит российского природного газа через территорию Украины предполагает принцип "качай или плати".
Вести.Ru вчера в 18:43
Политика

Посол США в Польше указала Путину на виновников Второй мировой войны

Посол США в Польше Джорджетт Мосбахер считает Адольфа Гитлера и Иосифа Сталина виновниками развязывания Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:54
Общество

Экс-глава Nissan Карлос Гон сообщил, что уехал в Ливан

Бывший глава франко-японского автомобилестроительного альянса Renault — Nissan — Mitsubishi Карлос Гон сообщил, что находится в Ливане.
BFM.ru вчера в 23:15
Футбол

Экс-директор ФК «Енисей» Денис Рубцов возглавил «Аланию»

Экс-директор ФК «Енисей» Денис Рубцов возглавил «Аланию».
KrasNews.com вчера в 00:07
Как работают Яндекс.Новости?
Главное