Общество
Газета.RuПрезумпцию согласия на посмертное донорство собираются ввести в России
Председатель комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов рассказал, что в России может появиться презумпция согласия на донорство органов после смерти, передает РИА "Новости".
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с чего всё началось
Важно, что в законопроекте детально прописана обязанность врачей после смерти мозга у пациента ставить в известность его родственников о намерении изъять у него органы, а если родственников нет, то решать это с помощью консилиумов.Парламентская газетавчера в 16:01
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Рязанский: проект о донорстве органов необходимо вынести на общественное обсуждение
Парламентская газета04:28
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