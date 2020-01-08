Армия и оружие

BFM.ruBFM.ruПри атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек

По меньшей мере 80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке, передает агентство Reuters, которое ссылается на иранские СМИ. Ранее сообщалось, что военная база американских сил, расположенная на севере Багдада, подверглась ракетному обстрелу.
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CNN: в Тегеране, скорее всего, не ставили целью «убить как можно больше американцев»

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ТВ Ирана: 80 человек погибли в результате удара КСИР по военным базам США

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При атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек

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СМИ сообщили о гибели 80 человек при атаке на базы США в Ираке

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Армия и оружие

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Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран не намерен обзаводиться ядерным оружием, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
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Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.
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В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв

В правительственном квартале столицы Сомали прогремел мощный взрыв.
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Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о правильном питании людей пожилого возраста.
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Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков

Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
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Армия и оружие

СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США

В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
RT на русском 00:47
Политика

Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады

На борту разбившегося под Тегераном самолета до Киева были 147 иранцев и 32 гражданина других стран, сообщил глава иранских экстренных служб Пир-Хусейн Куливанд государственному информагентству IRNA.
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Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
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Согласно исследованию американских специалистов, солнечный свет утром активизирует в организме такие важные процессы, как обмен веществ.
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В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
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Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
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Происшествия

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Украинский лайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает 8 января агентство TASNIM.
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Целью Tesla на 2019 год была поставка от 360 000 до 400 000 электромобилей. Фактически было отгружено около 367 500 электромобилей.
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В ЛНР сообщили об усилении позиций ВСУ снайперами в Донбассе

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Россиянам сообщили о повышении зарплат в 2020 году

В 2020 году россиян ждёт повышение зарплат.
ТВ Центр 05 января в 07:21
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