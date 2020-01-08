Армия и оружие
BFM.ruПри атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек
По меньшей мере 80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке, передает агентство Reuters, которое ссылается на иранские СМИ. Ранее сообщалось, что военная база американских сил, расположенная на севере Багдада, подверглась ракетному обстрелу.
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Политика
Росавиация рекомендовала авиакомпаниям не летать над Ираном и Ираком
"В связи с информацией о существующих рисках для безопасности международных полетов гражданских воздушных судов до последующего извещения Росавиация рекомендует не использовать воздушное пространство над территориями Ирана, Ирака, Персидского и Оманского заливов для полетов гражданских воздушных судов РФ, включая транзитные полеты", - говорится в телеграмме.
Армия и оружие
Рухани заявил, что «отрежет ноги» США на Ближнем Востоке
Ситуация на Ближнем Востоке вновь обострилась после убийства иранского генерала Касема Сулеймани 3 января в районе аэропорта Багдада ракетным ударом американских ВВС по приказу президента США Дональда Трампа.
Политика
Зеленский поручил создать следственную комиссию по факту крушения самолета
Согласно распоряжению Зеленского, должна быть создана следственная комиссия из представителей силовых и профильных ведомств, ответственных за гражданскую авиацию.
Армия и оружие
Постпред Ирана заявил о нежелании Тегерана обладать ядерным оружием
Несмотря на прекращение выполнения обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), Тегеран не намерен обзаводиться ядерным оружием, заявил постоянный представитель Ирана при ООН Маджид Тахт-Раванчи.
Общество
Отец осыпавшего толпу деньгами блогера объяснил поступок сына
Футбол
«Астон Вилла» предложила «Милану» за Пентека 30 миллионов евро
Как сообщает официальный сайт итальянского журналиста Джанлуки Ди Марцио, «Астон Вилла» предложила «россонери» за 24-летнего поляка 30 миллионов евро.
Происшествия
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел взрыв
В правительственном квартале столицы Сомали прогремел мощный взрыв.
Здоровье
В Роспотребнадзоре рассказали, как нужно питаться пожилым людям
Специалисты Роспотребнадзора дали рекомендации о правильном питании людей пожилого возраста.
Общество
Росстандарт рассказал о новых правилах поверки счетчиков
Запись в реестре Росстандарта станет единственным способом, который будет иметь юридическую силу, согласно новым поправкам в российское законодательство.
Армия и оружие
СМИ сообщили о 80 погибших в результате атаки Ирана на базы США
В результате атаки Ирана на американские базы в Ираке погибли 80 человек. Об этом сообщает телеканал Press TV.
Политика
Большинство пассажиров разбившегося украинского лайнера были гражданами Ирана и Канады
На борту разбившегося под Тегераном самолета до Киева были 147 иранцев и 32 гражданина других стран, сообщил глава иранских экстренных служб Пир-Хусейн Куливанд государственному информагентству IRNA.
Армия и оружие
Пелоси призвала Трампа прекратить провоцировать Иран
Спикер Палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси обратилась к администрации президента страны Дональда Трампа с требованием прекратить провокацию в отношении Ирана.
Кино
В Сети появился трейлер «Новых мутантов»
В Интернете опубликовали еще один трейлер «Новых мутантов». Картина станет спин-оффом «Людей Икс».
Здоровье
Названы утренние привычки, которые помогают похудеть
Согласно исследованию американских специалистов, солнечный свет утром активизирует в организме такие важные процессы, как обмен веществ.
Происшествия
В Новосибирской области горит крупный торговый комплекс
В городе Искитим Новосибирской области возник пожар в торговом комплексе "Центральный".
Спорт
WADA начало расследование после фильма о допинге в тяжёлой атлетике
Всемирное антидопинговое агентство (WADA) намерено проверить информацию, изложенную в документальном фильме немецкой телекомпании ARD.
Футбол
«Шальке» предложил 15 миллионов за нападающего «Ростова»
"Шальке" собирается приобрести нападающего "Ростова" и сборной Узбекистана Эльдора Шомуродова.
Происшествия
Украинский пассажирский самолет разбился в Иране
Украинский лайнер Boeing 737 со 180 пассажирами на борту потерпел крушение неподалеку от аэропорта Тегерана имени Имама Хомейни, сообщает 8 января агентство TASNIM.
Шоу-бизнес
Максим Галкин показал фото заметно помолодевшей Аллы Пугачевой
Поклонники тут же отметили, что в кадре Алла Борисовна выглядит заметно посвежевшей и помолодевшей.
Армия и оружие
Иран пригрозил «масштабно» ответить на любые атаки США
Тегеран пригрозил США «масштабными» ответными мерами на любую агрессию по отношению к Ирану.
Кино
Джеймс Кэмерон показал, как будет выглядеть «Аватар 2»
В официальном Twitter-аккаунте кинофраншизы "Аватар" опубликованы первые концепт-арты сиквела одного из самых знаменитых фильмов Джеймса Кэмерона.
Политика
В Латвии заявили о зависимости отношения Прибалтики к России от США
Бывший глава МИД Латвии Янис Юрканс заявил, что отношение стран Прибалтики к России зависит от политики Соединённых Штатов против Москвы.
Авто
Tesla удалось выполнить годовой план поставок электромобилей
Целью Tesla на 2019 год была поставка от 360 000 до 400 000 электромобилей. Фактически было отгружено около 367 500 электромобилей.
Политика
Киев назвал условия поиска альтернативы минским соглашениям
Украина может рассмотреть альтернативу минским соглашениям, в случае если на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса в 2020 году не будут проведены местные выборы.
Политика
Путин прибыл с визитом в Дамаск и встретился с президентом Сирии
Президент России Владимир Путин прибыл с визитом в Дамаск. Об этом во вторник сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
В ЛНР сообщили об усилении позиций ВСУ снайперами в Донбассе
Общество
Онищенко предложил сократить новогодние каникулы
Экс-глава Роспотребнадзора, а ныне депутат Госдумы Геннадий Онищено снова предложил сократить новогодние каникулы, которые по мнению народного избранника негативно сказываются на физическом и психическом состоянии граждан РФ.
Общество
Россиянам сообщили о повышении зарплат в 2020 году
В 2020 году россиян ждёт повышение зарплат.