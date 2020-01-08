По меньшей мере 80 человек погибли в результате ракетной атаки Ирана на базы США в Ираке, передает агентство Reuters, которое ссылается на иранские СМИ. Ранее сообщалось, что военная база американских сил, расположенная на севере Багдада, подверглась ракетному обстрелу.

При атаке на военные базы США в Ираке могли погибнуть 80 человек

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