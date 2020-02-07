Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиВ Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

Заходивший на посадку лайнер со 172 пассажирами чуть не попал под огонь сирийской армии, когда она отражала израильскую атаку под Дамаском. В результате самолет увели на российскую авиабазу, сообщил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
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В расписании аэропорта Дамаска нет рейса, который едва не был сбит в результате ракетного удара Израиля

Новая газета05:57

Армия Израиля не ответила на данные о едва не попавшем под удар в Сирии лайнере

Известия02:56

При авиаударе Израиля по Дамаску под огонь мог попасть пассажирский лайнер

ТАССвчера в 23:37

Что случилось этой ночью: пятница, 7 февраля

Интерфакс00:07

В Сирии при авиаударе Израиля чуть не сбили пассажирский лайнер

РИА Новостивчера в 22:59

Главные новости к утру 7 февраля

Коммерсантъвчера в 23:05

«Увели из-под смертельного огня»: в МО РФ раскрыли подробности едва не случившейся трагедии с лайнером над Сирией

ТК Звезда00:00
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Происшествия

В Госдуме сообщили о гибели депутата Хайруллина при крушении вертолета

Lenta.ru 11:31
Армия и оружие

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Киев построит две военные базы по стандартам НАТО в Северодонецке – областном центре Луганской области, и в Мариуполе Донецкой области, об этом рассказал министр обороны Украины Андрей Загороднюк.
Газета.Ru 12:07
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СКР проверяет сообщения об анестезисте, «убивавшем ветеранов»

Правоохранители проверяют информацию о том, что в Кировском областном госпитале для ветеранов войн медбрат отключал пациентов от аппаратов ИВЛ.
Газета.Ru 10:44
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Вашингтон задержал поставки оружия Украине на $30 млн

Администрация президента США Дональда Трампа задерживает как минимум шесть заказов на поставку оружия и боеприпасов для Украины.
Известия 12:44
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Хуснуллин назвал ставку по ипотеке в России преступлением

Считаю ипотечную ставку в 9% преступлением.
News.ru 05:31
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Двум российским актерам, которые пытались дважды попасть на территорию Украины, запретили въезд в страну на десять лет, еще четырем актерам — на три года.
РБК 06:01
Происшествия

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Газета.Ru 11:02
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РИА Новости вчера в 16:14
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Interfax-Russia.ru - Экс-сотрудник ЦРУ Эдвард Сноуден, получивший убежище в России, намерен продлить свой вид на жительство (ВНЖ), который заканчивается в апреле 2020 года, сообщил в пятницу "Интерфаксу" его адвокат Анатолий Кучерена.
Интерфакс - Россия 07:49
Политика

Лавров назвал недопустимым силовое смещение власти в Венесуэле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что сценарии по силовому смещению власти в Венесуэле недопустимы.
ФАН 13:39
Происшествия

В Перми школьник встал на колени перед учителем, чтобы выйти в туалет

РИА Новости 07:09
Происшествия

В Петербурге ищут тело школьницы, утонувшей в Лахтинском разливе

REGNUM 01:40
Происшествия

В Грозном неизвестные напали на журналистку «Новой газеты»

РБК вчера в 17:31
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Блогер Ида Галич впервые стала мамой

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РИА Новости 08:56
Политика

РФ и Белоруссия договорились о цене на газ на 2020 год

Россия и Белоруссия договорились о поставках российского газа Минску на условиях 2019 года, эта договоренность распространяется на весь текущий год, сообщил замглавы администрации президента РФ Дмитрий Козак.
Интерфакс 13:50
Политика

Переговоры Путина и Лукашенко: российская делегация прибыла в Сочи

Как передает РИА Новости, отсутствие из-за нелетной погоды российской делегации не повлияло на переговоры между Путиным и Лукашенко, чья встреча проходит в горном кластере Сочи.
Вести.Ru 08:27
Армия и оружие

МИД сообщил о гибели российских военных в Сирии

В январе в идлибской зоне деэскалации в Сирии трагически погибли российские и турецкие военные специалисты, сообщило Министерство иностранных дел России.
Ведомости вчера в 04:13
Шоу-бизнес

Дмитрий Тарасов сообщил о рождении дочери

Бывший полузащитник московского футбольного клуба "Локомотив" Дмитрий Тарасов на своей странице в Instagram сообщил о рождении ребенка.
РИА Новости 05 февраля в 10:33
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Региональные выборы в Германии привели к кризису в правительстве ФРГ

Результаты региональных выборов в Тюрингии привели к кризису внутри коалиции правящих партий ХДС/ХСС и СДПГ, сообщает 5 февраля немецкое издание Die Welt.
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Коммерсантъ 10:48
Шоу-бизнес

Рудковская показала себя в полотенце и без макияжа

Яна Рудковская не устает демонстрировать в Instagram роскошные луки — дизайнерские платья, укладки от дорогих стилистов и макияж от ведущих визажистов.
Wday.ru вчера в 23:56
Экономика

РБК: В UFG рассказали о доходах Мишустина

Газета.Ru вчера в 16:37
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Samsung стал блокировать умные телевизоры россиян

В свою очередь в официальном заявлении Samsung Electronics указывается, что блокировка некоторых функций телевизоров компании на территории России произошла из-за того, что они не сертифицированы для использования в стране.
Газета.Ru вчера в 15:48
Авто

Цены и комплектации нового Kia Seltos объявлены официально

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Общество

Врач рассказал, сколько можно спать днем

Если обычно человек ложится спать в 22-23 часа, то дневной сон он может себе позволить не позднее 16 часов, добавил Борзунов.
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Восемнадцатилетняя жительница Полтавы 7 февраля пришла в местный тир и по неустановленным причинам открыла огонь по людям.
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Россия отправит 2 млн медицинских масок в Китай, где распространяется эпидемия коронавируса.
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