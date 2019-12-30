с чего всё началось

По меньшей мере 19 человек погибли в результате авиаудара ВВС США по базе шиитского движения «Хезболла» в Ираке. Об этом сообщил телеканал Alsumaria со ссылкой на заявление главы шиитского народного ополчения Ирака «Аль-Хашд аш-Шааби» Джавада Казема Аль-Рабиави.

При ударе ВВС США по базе «Хезболлы» в Ираке погибли 19 человек

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