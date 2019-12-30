Армия и оружие
РБКПри авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
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с чего всё началось
В Пентагоне объяснили нанесение ударов по пяти объектам «Катаиб Хезболлах» нападениями членов проиранской группировки на позиции коалиционных сил в Ираке.РБКвчера в 19:22
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В результате авиаудара США по базам «Хезболлы» в Ираке погибли не менее 25 боевиков
Коммерсантъвчера в 22:22
Глава Пентагона назвал успешными авиаудары по военным объектам в Сирии и Ираке
Газета.Ruвчера в 22:35
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