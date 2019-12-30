с чего всё началось

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Экономика Игорь Чайка и ВЭБ объединили инжиниринговые активы Чайка вложил в НИК 400 млн руб. и получил 80% компании, оставшиеся 20% — Алексей Трошин — основатель инжинирингового центра «Элтех СПб», который возглавил НИК.

Технологии Mail.ru Group запустит свой аналог YouTube Российская компания Mail.ru Group, основанная в 2005 году и владеющая в том числе соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», планирует запустить отечественный аналог американского видеохостинга YouTube.

Политика Грызлов: Киев обязался не преследовать освобождённых при обмене Украина и самопровозглашённые Донецкая и Луганская народные республики обязались прекратить уголовное преследование освобождаемых при обмене лиц, заявил полпред России в контактной группе Борис Грызлов.

Космос Радикально новый звездный двигатель предлагает физик Двигатель Каплана, используя энергию Солнца, мог бы переместить нас на 50 световых лет всего за миллион лет, достигнув скорости, необходимой для того, чтобы избежать столкновения со сверхновой.

Общество Роскачество рассказало, какие рыбные консервы нельзя есть Роскачество рассказало, на что обращать внимание при выборе рыбных консервов и какие из них нельзя покупать из-за опасности для здоровья, рекомендации приводятся в сообщении организации.