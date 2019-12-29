Армия и оружие
РБКПри авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек
Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.
Читать в источнике
Оценить100
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 22:04, Ашберн
Политика
ФСБ задержала двух россиян, готовивших теракты в Петербурге
ФСБ в пятницу задержала двух россиян, которые готовили теракты в Санкт-Петербурга во время новогодних массовых мероприятий.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва
Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.
Авто
Как экономическая ситуация влияет на планы россиян купить автомобиль
Опросив россиян, агентство «АвтоСТАТ» и журнал «За рулем» выяснили, как текущая экономическая ситуация в стране влияет на их планы по покупке автомобиля.
Политика
Киев подтвердил завершение обмена пленными с республиками Донбасса
В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.
Наука
Ученые сконструировали тулиевый лазер для детекторов газа
Варьируя характеристики составляющих установки, российские ученые обнаружили, что тулиевый волоконный лазер может испускать высокочастотные импульсы в трех режимах, неизменно возникающих при определенных условиях.
Политика
Захарова прокомментировала вызов российского посла в МИД Польши
Вызов российского посла в МИД Польши после критического высказывания президента России Владимира Путина является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Авто
Два автогиганта отзовут 640 тысяч машин в России
Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и Kia Motors объявили об отзыве 640 тысяч автомобилей в России из-за различных дефектов.
Армия и оружие
Новые виды вооружения разработают для истребителей Су-57
Гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Юрий Слюсарь сообщил, что для истребителей пятого поколения Су-57 разработают новые виды вооружения, передает РИА "Новости".
Хоккей
Сборная России разгромила Канаду на молодежном чемпионате мира
Общество
Осипов отправил с совещания работать министров с долгами
Губернатор Забайкальского края Александр Осипов освободил от оперативного совещания и отправил работать глав министерств, подрядчики которых еще не получили деньги за выполненные работы.
Экономика
В России может появиться авиакомпания для Дальнего Востока
Правительство рассматривает вариант создания авиакомпании на Дальнем Востоке для решения проблемы транспортной доступности региона.
Происшествия
В Иркутской области двое детей погибли при пожаре в жилом доме
Пожар произошел в жилом двухквартирном доме в Иркутской области, двое детей погибли, одна девочка спаслась, сообщает МЧС России в воскресенье.
Общество
В Москве простились с Галиной Волчек
Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.
Спорт
Непряева возглавила общий зачёт «Тур де Ски»
Хоккей
Финны уничтожили Казахстан в матче МЧМ-2020
Армия и оружие
Правительство Ливии запросило военную поддержку Турции
Правительство национального согласия (ПНС) Ливии официально запросило военную поддержку у Турции.
Происшествия
Челябинские пенсионерки пойдут под суд за нелегальный алкоголь
Армия и оружие
По военной базе США в Ираке нанесен ракетный удар
Как сообщает телеканал "Аль-Арабия", представитель сил безопасности Ирака подтвердил ракетный удар по военной базе близ Багдада, на которой дислоцируются американские военнослужащие.
Общество
«Ъ» сообщил об утечке в сеть данных пользователей госуслуг
В публичном доступе оказались персональные данные пользователей госуслуг одного из регионов России, предположительно - Ханты-Мансийского автономного округа, сообщает в воскресенье газета "Коммерсантъ".
Происшествия
В цирке Владивостока гимнастка сорвалась с высоты во время выступления
Во Владивостоке цирковая гимнастка сорвалась с высоты во время шоу.
Общество
Пресс-секретарь Путина назвал причину трагедии в Магнитогорске
Шоу-бизнес
Анастасия Волочкова: «Дочь не одобрила моего бойфренда»
Дочь и мать видятся лишь на выступлениях и репетициях балерины.
Наука
На плато Наска нашли 143 геоглифа
Японские исследователи нашли на плато Наска 143 ранее неизвестных геоглифа, сообщается в пресс-релизе университета Ямагата.
Космос
Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье
Музыка
Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube
В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».
Технологии
Mail.ru Group запустит свой аналог YouTube
Российская компания Mail.ru Group, основанная в 2005 году и владеющая в том числе соцсетями «ВКонтакте» и «Одноклассники», планирует запустить отечественный аналог американского видеохостинга YouTube.
Хоккей
«Салават Юлаев» не смог выйти в полуфинал Кубка Шпенглера
Уфимский "Салават Юлаев" проиграл чешскому "Оцеларжи Тршинец" в матче 1/4 финала Кубка Шпенглера.