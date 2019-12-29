с чего всё началось

Число погибших в результате авиаудара ВВС США по базе шиитской группировки «Катаиб Хезболлах» в пограничном с Сирией иракском городе Эль-Каим составило 19 человек.

При авиаударе США по военной базе в Ираке погибли 19 человек

Происшествия Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений об угрозе взрыва Ранее в понедельник сообщения об угрозе взрыва стали поступать в детские сады Хабаровска, детей из них эвакуируют и размещают в ближайших школах.

Политика Киев подтвердил завершение обмена пленными с республиками Донбасса В Офисе президента Украины подтвердили завершение первого за последние два года обмена пленными, проходившего в районе контрольного пункта въезда-выезда "Горловка" — "Майорское" на линии соприкосновения сторон в Донбассе.

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Авто Два автогиганта отзовут 640 тысяч машин в России Южнокорейские автогиганты Hyundai Motor и Kia Motors объявили об отзыве 640 тысяч автомобилей в России из-за различных дефектов.

Общество Осипов отправил с совещания работать министров с долгами Губернатор Забайкальского края Александр Осипов освободил от оперативного совещания и отправил работать глав министерств, подрядчики которых еще не получили деньги за выполненные работы.

Общество В Москве простились с Галиной Волчек Сотни человек простились в воскресенье с художественным руководителем московского театра "Современник" Галиной Волчек, среди пришедших министр культуры РФ Владимир Мединский, вице-премьер РФ Ольга Голодец, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, художественный руководитель Театра сатиры Александр Ширвиндт, народный артист РФ Сергей Гармаш и многие другие.

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Музыка Клип Nirvana набрал более миллиарда просмотров на YouTube В информационном агентстве NMW сообщают, что клип на композицию «Smells Like Teen Spirit», исполненную музыкальным коллективом Nirvana, смог набрать более одного миллиарда просмотров на «Ютубе».