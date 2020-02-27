с чего всё началось

По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции. Еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно нанес авиаудар, не уточняется.

При авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

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