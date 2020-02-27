Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПри авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции. Еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно нанес авиаудар, не уточняется.
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Двое турецких военных погибли в сирийской провинции Идлиб в результате авиаудара сирийских правительственных войск, еще два человека получили ранения, сообщило Минобороны национальной обороны Турции в Twitter
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