Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПри авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных

По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции. Еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно нанес авиаудар, не уточняется.
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