Армия и оружие
РИА НовостиПри авиаударе в Идлибе погибли два турецких военных
По меньшей мере двое турецких военных погибли в результате авиаудара в провинции Идлиб в Сирии, сообщает газета Daily Sabah со ссылкой на министерство обороны Турции. Еще двое военнослужащих получили ранения. Кто именно нанес авиаудар, не уточняется.
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Президент России Владимир Путин согласился сделать 22 апреля 2020 года днем общероссийского голосования по поправкам в Конституцию.
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Самым вредным салатом Алексей Парамонов назвал «Мимозу» и ей подобные блюда, включающие невероятное количество майонеза, пишет mednote.life.
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Посольство обратилось к США со срочным запросом о медпомощи Ярошенко
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Вооруженные силы имеют право сбивать гражданские самолеты, нарушившие воздушное пространство России, только в исключительных случаях и если на борту нет пассажиров или заложников.
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Напомним, что матч «Зенита» против «Локомотива» состоится 29 февраля в 19:00 по московскому времени.