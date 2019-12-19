В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей. Всего в городе "заминировали" 12 детских садов. Воспитатель одного из них, детсада №24, почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу.

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

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