Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей. Всего в городе "заминировали" 12 детских садов. Воспитатель одного из них, детсада №24, почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу.
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Детские сады Биробиджана заработали в обычном режиме

Город на Бире02:15

Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru01:49

Воспитатель детсада № 24 скончалась во время эвакуации после очередной ложной тревоги

Набатвчера в 21:57

В Биробиджане воспитатель умер после сообщений о минировании детских садов

ТАССвчера в 21:26

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новостивчера в 22:42

Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль ситуацию в детских садах Биробиджана

EAOmedia.ruвчера в 21:45

Соболезнования родным и близким погибшей воспитательницы детсада №24 выражает мэр Биробиджана

РИА Биробиджан01:29
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Политика

В США проголосовали за импичмент Трампу

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«Ъ»: установлен новый порядок замены проржавевших номеров на машинах

Правительство установило новые требования дополнительной маркировки транспортных средств со сгнившими или проржавевшими заводскими идентификационными номерами на кузове и раме.
Газета.Ru 01:19
Здоровье

В российской больнице закончилось питание для людей в реанимации

Врачи Магаданской областной больницы пожаловались на нехватку искусственного питания для пациентов реанимационного отделения, некоторых форм инсулина и постельного белья.
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Экономика

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Происшествия

Бывшего мэра Петропавловска-Камчатского отправили под домашний арест

Городской суд Петропавловска-Камчатского отправил под домашний арест бывшего мэра города Виталия Иваненко.
РБК 01:53
Общество

В Петербурге выведен из цеха уникальный тральщик из стеклопластика

В Санкт-Петербурге начались испытания нового корабля-тральщика.
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Происшествия

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Мужчину, явившегося в отдел полиции, чтобы заявить о краже телефона, жестоко избили.
REGNUM вчера в 21:11
Общество

Что изменится в жизни россиян в 2020 году

В 2020 году россиян ждут перемены — в силу вступит множество законов, часть из которых начнет действовать уже с 1 января.
Lenta.ru 17 декабря в 16:01
Религия

Что запрещено делать 19 декабря, в день Николая Чудотворца

Святой Николай считается их покровителем. Поэтому 19 декабря крики и грубость по отношению к ребенку особенно недопустимы.
Вечерний Волгоград 01:50
Технологии

Опубликован рейтинг самых популярных приложений и игр десятилетия

Самым прибыльным интернет-сервисом эксперты назвали Netflix. Наиболее популярной игрой — Subway Surfers.
Newstracker.ru 17 декабря в 13:13
Политика

Украинцам запретили ездить в Россию по внутреннему паспорту

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Lenta.ru вчера в 04:45
Игры

Пользователей сети возмутили региональные цены ремейка Resident Evil 3

Пользователей сети возмутило то, что в ряде стран с невысоким уровнем жизни цена Resident Evil 3 Remake больше, чем в Западной Европе и США.
CyberSport.ru вчера в 23:07
Кино

Вышел трейлер мультфильма «Супермен: Красный Сын»

Картина выйдет в начале 2020 года. В сети появился трейлер мультфильма "Супермен: Красный Сын", основанного на одноименном комиксе DC.
Piter.tv 16 декабря в 14:51
Армия и оружие

Генштаб России предупредил о подготовке НАТО к масштабному конфликту

Усиление активности НАТО на западных рубежах России и характер учений блока указывают на подготовку Североатлантического альянса к масштабному военному конфликту.
RT на русском вчера в 03:30
Культура

«Уральские пельмени» опровергли слухи о прощальном туре

Сергей Исаев, один из руководителей «Уральских пельменей», решил опровергнуть все слухи о том, что коллектив якобы распадается и собирается отправиться в свой прощальный тур.
Discover24 02:59
Политика

Журналисты приехали на пресс-конференцию Путина с подарками

Российские и иностранные журналисты собираются в Центре международной торговли в Москве, где состоится ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
REGNUM 03:24
Наука

Ученые датировали останки последних Homo erectus на Яве

Naked Science 01:51
Технологии

NVIDIA представила решение для будущих беспилотных автомобилей и ИИ

Дженсен Хуанг, основатель и генеральный директор NVIDIA, заявил, что создание безопасного беспилотного автомобиля является самой важной задачей на сегодня.
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Экономика

Россия и Белоруссия договорились о компенсации за налоговый маневр

Ранее в декабре посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что лидеры двух стран Александр Лукашенко и Владимир Путин нашли подходы к решению вопроса о компенсации Минску потерь из-за налогового маневра.
Lenta.ru 17 декабря в 23:42
Энергетика

Госдума одобрила плавное повышение цен на газ в Крыму

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Кино

Трейлер фильма «Лед 2»: Александр Петров воспитывает дочь

После свадьбы в фильме "Лед 2" у Нади (Аглая Тарасова) и Саши (Александр Петров) рождается дочь.
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Футбол

Киевское «Динамо» продает футболиста обманувшего клуб

ГЛАС.RU 02:09
Политика

В «Нафтогазе» не верят в подписание контракта на транзит до 1 января

Руководитель компании «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев выразил сомнение в подписании нового контракта с российской стороной на транзит голубого топлива до 1 января.
Национальная служба новостей вчера в 11:33
Общество

Федеральная кадастровая палата перечислила необычные названия деревень

Федеральная кадастровая палата перечислила необычные названия деревень, попавшие в Единый государственный реестр недвижимости в 2019 году.
Вести ФМ 02:44
Общество

НОВАТЭК хочет строить газовозы за рубежом

Речь идет о дополнительном заказе: компания по-прежнему намерена построить 15 газовозов на верфи «Звезда» (управляется консорциумом «Роснефти» и Газпромбанка) для проекта «Арктик СПГ 2».
Коммерсантъ вчера в 18:18
Экономика

Дмитрий Сергеев: «Пользователи „AliExpress Россия“ – вся страна»

В новой компании «AliExpress Россия» контроль у нашей стороны – российские партнеры получили суммарно 50,1% голосующих долей.
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Общество

Reuters: новый глава BP не войдет в совет директоров «Роснефти»

Назначенный в октябре гендиректор BP Бернард Луни не войдет в совет директоров «Роснефти», сообщает Reuters со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 02:52
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Россия должна расширить перечень активов депутатов, сенаторов, федеральных и региональных чиновников, руководителей госкомпаний и судей, которые могут быть конфискованы как незаконное богатство.
РБК вчера в 16:00
Общество

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Футбол

Игроки ФК «Ростов» записали видео для Валерия Карпина

Ивелин Попов наконец получил шанс отдать должок за поздравление к своему дню рождения # ФКРостов # Карпин pic.twitter.com / 2CNRkzAma0 — Football Club Rostov (@ rostovfc) 19 декабря 2019 г. Напомним, что 19 декабря исполнилось ровно два года с того момента, как Валерий Карпин был официально назначен главным тренером ФК "Ростов".
Аргументы и Факты - Ростов-на-Дону 02:48
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