Происшествия
РИА НовостиПри эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей. Всего в городе "заминировали" 12 детских садов. Воспитатель одного из них, детсада №24, почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу.
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Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль ситуацию в детских садах Биробиджана
EAOmedia.ruвчера в 21:45
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