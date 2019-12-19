Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиПри эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей. Всего в городе "заминировали" 12 детских садов. Воспитатель одного из них, детсада №24, почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу.
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Воспитательница скончалась во время эвакуации детсада в Биробиджане

Газета.Ru01:49

Воспитатель детсада № 24 скончалась во время эвакуации после очередной ложной тревоги

Набатвчера в 21:57

В Биробиджане воспитатель умер после сообщений о минировании детских садов

ТАССвчера в 21:26

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новостивчера в 22:42

Во время эвакуации из детсада № 24 в Биробиджане умерла воспитатель

Город на Биревчера в 21:10

Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль ситуацию в детских садах Биробиджана

EAOmedia.ruвчера в 21:45

Соболезнования родным и близким погибшей воспитательницы детсада №24 выражает мэр Биробиджана

РИА Биробиджан01:29
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Кремль ограничил размер плакатов на пресс-конференцию Путина

Журналистам установили ограничение на размер плакатов перед большой пресс-конференцией Владимира Путина.
Lenta.ru вчера в 23:32
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У девочки наблюдается быстрое старение клеток, и врачи не могут с уверенностью прогнозировать, что ждет ребенка в будущем.
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Депутаты Рады подрались во время заседания аграрного комитета

Депутаты украинской Рады подрались во время заседания аграрного комитета.
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Конгрессмены США поддержали выделение Киеву $700 млн помощи

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Росбалт вчера в 19:59
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Краевые власти раскрыли проектировщика новой сцены оперного театра

Краевой минкульт раскрыл данные о проектировщике нового здания оперы и балета.
Коммерсантъ Пермь вчера в 13:01
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Три неожиданных продукта, которые стоит внести в свой рацион для профилактики рака.
Evo-rus.com вчера в 01:12
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Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
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Производители шампанского предупредили о резком спаде производства

Производство шампанского в России может сильно упасть из-за закона о виноградарстве и виноделии, рассказали «Ведомостям» президент «Абрау-Дюрсо» Павел Титов и гендиректор «Игристых вин» Юрий Дудко.
Коммерсантъ вчера в 18:39
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Известная модель Наталья Водянова и продюсер Яна Рудковская поделились одним и тем же кадром с благотворительного бала.
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Общество

Суд выставил квартиру Киркорова в Латвии на торги из-за долгов

ТАСС 01:35
Общество

Роскачество нашло формальдегид в искусственных елках

Роскачество проверило искусственные елки семи брендов по цене от трех до 11 тысяч рублей как отечественных, так и импортных производителей.
Российская газета 00:00
Армия и оружие

Рождение «стального кулака». Почему танк Т-34 до сих пор в строю

Именно с Т-34 до сих пор сравнивают свои проекты современные конструкторы бронетехники.
ТАСС 00:00
Общество

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
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Авто

Названа стоимость самого мощного Bentley Bentayga в России

Согласно официальной информации, версия Bentayga Speed обойдется российским покупателям в 18,3 млн рублей, а дизайн-версия, которая ограничена для России тремя экземплярами — в 16,1 млн рублей.
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Истребитель F-35 сможет уничтожать ЗРК «Панцирь» и «Тор»

Отмечается, что новейшие истребители F-35 Lightning II ВВС США смогли научить передавать самоходной артиллерийской установке M109A6 Paladin полноценные указания.
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Общество

31 декабря в Татарстане объявлено выходным

Ранее Минниханов вынес на голосование опрос по поводу того, делать ли 31 декабря в республике выходным.
Реальное время 00:13
Происшествия

В Петербурге ветер повалил деревья, стенды и строительные леса

Сильный ветер повалил в Санкт-Петербурге 41 дерево, а также рекламные стенды и строительные леса, повредил 16 кровель, сообщает городское ГУМЧС.
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В день Николая Угодника в Тамбове освятят храм чудотворца

Сегодня в храмах пройдут праздничные богослужения.
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Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
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Сенаторы США пригрозили крахом подрядчику «Северного потока-2»

Сенаторы Тед Круз и Рон Джонсон направили письмо в адрес швейцарской компании Allseas, занимающейся укладкой труб газопровода «Северный поток-2».
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Авто

В России автомобили Jeep стали доступны по подписке

Арендовать предлагают автомобили Jeep Compass, Grand Cherokee и Wrangler, причем отмечается, что на предоставляемых машинах не будет никаких брендированных логотипов или наклеек.
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Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

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Агрегаторы такси предупредили о риске ухода водителей в «серую» зону из-за законопроекта Турчака

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В Москве 65-летняя пенсионерка устроила взрыв во время приготовления домашней наливки по рецепту из интернета, получив при этом ожоги трети поверхности тела.
РИА Новости вчера в 18:59
Политика

В сенат США внесли проект о нарушении Россией прав верующих на Украине

В сенат США внесли законопроект о противодействии нарушениям религиозной свободы на Украине, которые, как утверждается, предпринимает Россия.
РИА Новости вчера в 12:02
Происшествия

В Ивановской области перевернулся автобус со школьниками

РИА Новости 01:27
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В Сети появились изображения смартфона Oppo Reno 3 Pro 5G

По информации инсайдеров, Oppo Reno 3 Pro 5G с толщиной корпуса 7,7 мм и весом 172 грамма станет самым тонким из представленных на рынке устройств с поддержкой сетей нового поколения.
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