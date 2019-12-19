Происшествия
РИА НовостиПри эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель
В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей. Всего в городе "заминировали" 12 детских садов. Воспитатель одного из них, детсада № 24, почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу.
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с чего всё началось
В сообщении на сайте МО «Город Биробиджан» говорится, что, получив соответствующие уведомления, работники учреждений приступили к эвакуации воспитанников.Взгляд.рувчера в 22:13
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Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль ситуацию в детских садах Биробиджана
EAOmedia.ruвчера в 21:45
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