с чего всё началось

В Биробиджане воспитатель детского сада, который эвакуировали из-за сообщений о "минировании", умерла, когда выводила оттуда детей. Всего в городе "заминировали" 12 детских садов. Воспитатель одного из них, детсада № 24, почувствовала себя плохо, когда выводила детей на улицу.

При эвакуации детсада в Биробиджане умерла воспитатель

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