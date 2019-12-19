Происшествия

REGNUMREGNUMПри эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

Причины смерти воспитателя, очевидно, испытавшей серьезнейший стресс из-за ЧП, пока не сообщаются. Как сообщало ИА REGNUM, в Приамурье и Еврейской автономной области дошкольные учреждения получили сообщения о минировании, переданные по электронной почте, после чего началась эвакуация детей.
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Во время эвакуации из детсада № 24 в Биробиджане умерла воспитатель

Город на Биревчера в 21:10

Воспитатель детсада № 24 скончалась во время эвакуации после очередной ложной тревоги

Набатвчера в 21:57

В Биробиджане воспитатель умер после сообщений о минировании детских садов

ТАССвчера в 21:26

В Биробиджане погибла воспитательница «заминированного» детского сада

Российская газетавчера в 22:06

При эвакуации детского сада в Биробиджане умерла воспитатель

РИА Новостивчера в 22:42

Ростислав Гольдштейн взял под личный контроль ситуацию в детских садах Биробиджана

EAOmedia.ruвчера в 21:45

Более 2,3 тысяч детей было эвакуировано из «заминированных» детских садов в Биробиджане сегодня

РИА Биробиджан00:00
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Политика

Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампа

Палата представителей США проголосовала за импичмент президенту страны Дональду Трампу.
Lenta.ru вчера в 20:47
Политика

Глава МИД КНР назвал «несокрушимым» доверие между Россией и Китаем

Министр иностранных дел КНР Ван И считает, что взаимное доверие между Россией и Китаем несокрушимо, а двусторонние отношения «прочны как скала».
Московский Комсомолец вчера в 23:19
Транспорт

Строительство железнодорожной части Крымского моста завершено

Ростехнадзор уведомил, что официально завершено строительство железнодорожной части Крымского моста.
Газета.Ru вчера в 09:50
Общество

Москвичей предупредили о похолодании и снеге в конце декабря

Ожидается, что это произойдет в конце декабря. Об этом сообщил и.о.директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд в четверг, 19 декабря.
Известия вчера в 23:37
Гаджеты

Redmi K30 Pro мало отличается от Redmi K30 5G

Инсайдер утверждает, что Redmi K30 Pro будет отличаться только однокристальной системой Snapdragon 865 и наличием версии с 12 ГБ оперативной и 512 ГБ флэш-памяти.
iXBT.com вчера в 22:50
Политика

Госдума закрывает осеннюю сессию

Сегодня, 18 декабря, Госдума проведет завершающее осеннюю сессию пленарное заседание, сообщает ИА REGNUM.
REGNUM 17 декабря в 16:01
Происшествия

Механик American Airlines чуть не убил 150 человек в США

Механик American Airlines Ахмед Алани повредил навигационную систему самолета и чуть не убил полторы сотни пассажиров.
Российская газета вчера в 22:40
Общество

В топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров попала пятилетняя россиянка

Пятилетняя россиянка Анастасия Радзинская вошла в топ-3 самых высокооплачиваемых блогеров YouТube всех возрастов.
BFM.ru вчера в 14:54
Политика

Путин проведет 15-ю большую пресс-конференцию

Президент России Владимир Путин в полдень 19 декабря соберет в Центре международной торговли (ЦМТ) в Москве традиционную большую пресс-конференцию.
ТАСС вчера в 16:00
Политика

Украина и Донбасс провалили переговоры по обмену пленными

Обмен захваченными в ходе конфликта в Донбассе пленными по формуле «всех на всех» предусмотрен «Комплексом мер по выполнению минских соглашений», согласованным в феврале 2015 года лидерами России, Франции, Германии и Украины.
Lenta.ru вчера в 13:55
Футбол

«Барселона» и «Реал» сыграли вничью со счетом 0:0

Российская газета вчера в 16:17
Армия и оружие

Кремль отреагировал на данные Генштаба о подготовке НАТО к конфликту

В Кремле согласны с заявлением начальника Генштаба Валерия Герасимова о подготовке НАТО к полномасштабному конфликту, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Lenta.ru вчера в 05:16
Здоровье

Для онкобольных сокращаются сроки ожидания медпомощи по полису ОМС

Со следующего года для всех застрахованных срок ожидания КТ может сократиться с 30 дней до 14.
Глас Народа 17 декабря в 10:46
Политика

Меркель выступила против санкций США по «Северному потоку — 2»

Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
РИА Новости вчера в 08:29
Политика

Киев запретил украинцам ездить в Россию по внутреннему паспорту

"При въезде граждан Украины с территории России на территорию Украины Государственная пограничная служба Украины будет осуществлять беспрепятственный пропуск граждан Украины по внутренним паспортам и свидетельствам о рождении", — уточнил он.
РИА Новости вчера в 05:42
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Происшествия

Подозреваемый в насилии над ребёнком в Гатчине арестован на два месяца

RT на русском вчера в 10:26
Общество

Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Экономика

Росстат увеличил оценку роста реальных доходов россиян в четыре раза

Росстат пересмотрел оценку роста реальных доходов россиян за январь-сентябрь 2019 года и увеличил ее в четыре раза - с 0,2% до 0,8%. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства экономического развития страны.
Комсомольская правда вчера в 13:22
Экономика

России рекомендовали активнее изымать незаконное богатство чиновников

Как конфискуют незаконное богатство в России В декабре 2012 года президент России Владимир Путин подписал закон "О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам", который внедрил механизм конфискации состояний чиновников, чьи расходы превышают их официальные доходы.
РБК вчера в 16:00
Киберспорт

В Dota 2 добавили аркану на Ogre Magi

CyberSport.ru вчера в 17:41
Происшествия

Ущерб от пожара «Адмиралу Кузнецову» оценили в 95 миллиардов рублей

Пожар, случившийся на тяжелом авианесущем крейсере «Адмирал Кузнецов», нанес кораблю ущерб в размере 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru вчера в 14:22
Авто

Новый Kia Optima стал полноприводным

Компания KIA представила "глобальную" модификацию новой KIA K5/Optima, которая должна добраться до России в 2020-ом.
Новые автомобили 17 декабря в 05:31
Общество

Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке

В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти девяти тысяч населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома, а также возводить коммунально-бытовые объекты.
РБК 00:00
Происшествия

Число пострадавших в ДТП с автобусом в Карелии выросло до 13 человек

РИА Новости вчера в 13:58
Космос

Рогозину пожаловались на «провалившего» программы генконструктора

Генеральный директор Ракетно-космической корпорации "Энергия" Николай Севастьянов пожаловался главе "Роскосмоса" Дмитрию Рогозину на своего сотрудника - генконструктора пилотируемых программ России Евгения Микрина, обвинив его в срыве ряда проектов, международных контрактов и выполнения гособоронзаказа.
РИА Новости вчера в 19:09
Хоккей

«Нью-Джерси» обыграл «Анахайм», Гусев набрал одно очко

В составе "Нью-Джерси" Никита Гусев записал на свое имя результативную передачу. Российский форвард в 30 матчах набрал 15 (5+10) очков.
Матч ТВ вчера в 21:41
Здоровье

Врач назвала возрастной порог для рождения первого ребенка

Доктор медицинских наук Ксения Краснопольская заявила, что первого ребенка лучше всего рожать до 35 лет.
Известия вчера в 21:34
Политика

КНДР осудила резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН по правам человека

Ранее в среду Генассамблея ООН в ходе заседания приняла резолюцию, в которой выражается глубокая озабоченность "многолетними и продолжающимися в настоящее время систематическими, широко распространенными и грубыми нарушениями прав человека в КНДР".
ТАСС вчера в 22:26
Общество

В Петербурге готовятся закрыть дамбу под угрозой наводнения

ГУ МЧС России по Санкт-Петербургу предупредило, что днем в среду в Петербурге ожидается южный, юго-западный ветер 8 − 13 м / с, во второй половине дня местами порывы до 15 − 20 м / с, в конце дня в прибрежных районах порывы до 24 м / с. Это может вызвать нагонную волну в восточной части Финского залива и создать угрозу наводнения.
REGNUM 17 декабря в 12:32
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