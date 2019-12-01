Происшествия
РИА НовостиПри крушении легкомоторного самолета в США погибли девять человек
Среди погибших — пилот и двое детей, еще три человека пострадали. Всего на борту самолета, направлявшегося в Айдахо-Фолс, находились 12 человек. Причина авиакатастрофы пока не сообщается, по данным местных СМИ, на момент крушения в окрестностях действовало предупреждение о метели.
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