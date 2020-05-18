Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы. Об этом командование военно-воздушных сил сообщило в своем twitter-аккаунте. В сообщении говорится, что родственников обоих пилотов уведомили о случившемся.

При крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот

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