Происшествия
ВедомостиПри крушении самолета пилотажной группы «Снегири» в Канаде погиб пилот
Один из пилотов военного самолета пилотажной группы ВВС Канады «Снегири» (Snowbirds) погиб при крушении, второй — получил тяжелые травмы. Об этом командование военно-воздушных сил сообщило в своем twitter-аккаунте. В сообщении говорится, что родственников обоих пилотов уведомили о случившемся.
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Музыка
Группа Little Big нашла плюс в пандемии коронавируса
Таюрская, в свою очередь, добавила, что во время пандемии «для группы наконец настало время, когда можно творить без спешки» Little Big должна была представить Россию на «Евровидении-2020».
Lenta.ru вчера в 21:36
Политика
Сенатор допустил выход из состава Украины ряда регионов
"Раскол в украинском обществе очень глубокий: за регионами Юго-Востока, которые даже слышать не хотят о возвращении в состав единой Украины, могут последовать Одесса, Херсон, Николаев, Запорожье, которые пока выжидают", - заключил он.
Российская газета вчера в 04:11
Общество
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом
На Сахалин приехали сразу шесть человек, больных коронавирусом. Сегодня их диагноз подтвердился лабораторно.
Сахалин.Инфо 22:58
Политика
Владимир Путин назвал Россию отдельной цивилизацией
России следует делать упор на развитие высоких технологий, чтобы сохранить свою цивилизацию, считает президент Владимир Путин.
РИА Новости 09:50
Общество
Синоптик призвал не ждать тепла в России до лета
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец в эфире НСН 17 мая призвал не ждать возвращения теплой погоды до лета.
Известия 18:20
Общество
Малый и средний бизнес назвал самые пострадавшие отрасли
Всего в опросе "Мегаплана" приняли участие 1620 линейных сотрудников, наемных руководителей и предпринимателей сегмента малого и среднего бизнеса, Легче всего, по мнению респондентов, кризис переживают игроки IT-индустрии (так считает 81,5%), телекоммуникационная отрасль (54,2%), а также медицина (37,1%).
РБК 22:30
Здоровье
Умирают мужчины: Сахалинстат проанализировал смертность
Несчастные случаи, травмы являются причинами смерти практически каждого третьего мужчины и каждой четвертой женщины трудоспособного возраста.
Сахалин.Инфо 19:50
Политика
Российский юморист отказался говорить о Крыме
Киев, 18 мая 2020, 05:53 — REGNUM Украинский журналист не смог получить ответа на вопрос об «аннексии» Крыма от проживающего в Киеве российского юмориста и бывшего участника команды КВН «Уездный город» Сергея Писаренко, следует из интервью, опубликованного на канале ISLND TV.
REGNUM 22:53
Общество
Названы профессии, которые смогут работать удаленно после самоизоляции
Удаленный формат работы для ряда профессий сможет применяться и после выхода из самоизоляции из-за пандемии коронвируса.
РЕН ТВ 21:03
Общество
В России может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии
В России со следующего года может снизиться размер ежемесячной накопительной пенсии за счет увеличения срока выплат.
Коммерсантъ 22:06
Общество
В Тюменской области с 18 мая начнут работать предприятия сферы услуг
Предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью не более 400 кв. м с отдельным входом начнут работать в Тюменской области с 18 мая.
ТАСС 05:25
Экономика
Россиянам дали советы по избавлению от долгов
Россиянам дали советы по избавлению от долгов: эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Кисмина рассказала РИА Новости, как правильно избавляться от долгового бремени.
Lenta.ru 22:45
Здоровье
Стали известны первые кандидаты на вакцинацию от коронавируса в России
Кандидатами на вакцинацию от коронавируса, в первую очередь, станут те, кто находится в группе риска.
РИА Новости 19:51
Общество
В Оренбуржье продлили режим самоизоляции до 31 мая
Власти Оренбургской области до 31 мая продлили в регионе режим самоизоляции, однако вводятся некоторые послабления.
ТАСС 09:39
Армия и оружие
В России создан материал, маскирующий военную технику под сугробы
Отмечается, что данный материал снижает дальность обнаружения военной техники в три-четыре раза.
Мой Брянск 03:25
Политика
В Еврокомиссии заявили о «распространении Россией теорий заговора»
Официальный представитель Еврокомиссии Питер Стано в интервью газете Bild заявил, что, по мнению ЕК, различные «источники из России» якобы распространяют теории заговора и дезинформацию в странах Евросоюза о ситуации с коронавирусом нового типа.
RT на русском 06:09
Происшествия
Читинца похитили, 10 дней держали на СТО и пытали
Похищенного мужчину били и пытали оголёнными проводами Сотрудники полиции в Забайкальском крае задержали подозреваемых в похищении человека, сообщили в пресс-службе краевого УМВД.
Байкал-Daily 22:42
Шоу-бизнес
Эмин Агаларов рад, что разводится с Аленой Гавриловой
Несколько дней назад певец официально объявил, что расстается со своей супругой, моделью Аленой Гавриловой.
Paparazzi.ru вчера в 14:38
Общество
Регионы ужесточат требования к торгующим спиртным барам в жилых домах
Около половины российских регионов готовятся ужесточить ограничения для заведений общепита, торгующих спиртными напитками в жилых домах.
Ведомости 19:53
Культура
Ослепительная Мороз, Порошина в микрошортах: как прошел полуфинал шоу «Танцы со звездами»
17 мая в эфир вышел полуфинал одиннадцатого сезона популярного шоу «Танцы со звездами».
Passion.ru 13:00
Здоровье
Минздрав дал разъяснения по выплатам работающим с COVID-19 медикам
Согласно документу, стимулирующую выплату получат медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19.
РБК 21:14
Общество
В Бельгии медики устроили «коридор позора» премьер-министру
Бельгийские медики устроили "коридор позора" премьер-министру страны Софи Вильмес из-за ситуации с COVID-19 в стране.
РИА Новости 13:47
Наука
Ученые искусственно создали коронавирус
Международная группа ученых методом обратной генетики создала SARS-CoV-2, сообщают «Известия» со ссылкой на журнал Cell.
Lenta.ru 18:28
Биатлон
Драчев разослал в регионы письма с критикой правления СБР
Руководитель Союза биатлонистов России Владимир Драчев отправил во все региональные федерации письма, где подверг критике решения, принятые на последних заседаниях правления СБР.
ProstoProSport 15 мая в 12:59
Общество
В России создали вакцину от коронавируса
Напомним, 14 мая сообщалось о том, что в России могут пойти по «военному» пути вакцинации от коронавируса.
ИА Новороссия вчера в 09:25
Здоровье
Число случаев заражения коронавирусом в Бурятии приблизилось к тысяче
По информации Управления Роспотребнадзора по Бурятии на утро 18 мая, в республике зарегистрировано 973 (+25) лабораторно подтвержденных случая заражения COVID-19.
Ариг Ус 21:02
Общество
Эпидемиолог из КНР обвинил власти Уханя в сокрытии масштабов эпидемии
Пекин, 17 мая 2020, 18:50 — REGNUM Обвинение властям китайского города Ухань в сокрытии реальных масштабов вспышки COVID-19 выдвинул 17 мая в эфире телеканала CNN ведущий советник правительства КНР по борьбе с коронавирусом Чжун Наньшань.
REGNUM 11:50
Политика
ЦИК: дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент
Новую дату голосования по поправкам в Конституцию определит президент России Владимир Путин, сообщил «РИА Новости» зампред Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
Коммерсантъ вчера в 22:58
Происшествия
Двоих пьяных сахалинцев задержали пограничники у озера Буссе
Сотрудники пограничного управления ФСБ России по Сахалинской области задержали двоих людей при попытке въезда на охраняемый объект временного пограничного поста.
АСТВ 22:12
Общество
В Приморье за сутки выявлен 71 случай коронавируса
В Приморском крае выявлен более 70 новых случаев коронавируса нового типа за сутки. Об этом сообщает правительство региона.
Газета.Ru 22:54