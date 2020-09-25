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РЕН ТВ
РЕН ТВ

Число погибших в авиакатастрофе Ан-26 под Харьковом возросло до 22

Число погибших в результате крушения украинского военно-транспортного самолета Ан-26 в Харьковской области возросло до 22. Об этом сообщает Государственная служба по Чрезвычайным ситуациям. Еще двое пострадавших находятся в крайне тяжелом состоянии.В источнике
Алексей Кучерукраинский адвокат
Под Чугуевом упал самолет. Есть погибшие. Срочно выехал на место событий. Есть те, кто выжил. Всем пострадавшим будет оказана всесторонняя помощь.
Подробнее о событии
URA.Ru

На счету самолетов Ан-26 больше 160 авиапроисшествий. Почти полторы тысячи человек погибли

URA.Ru21:59
РБК

Военные уточнили число людей на борту разбившегося под Харьковом Ан-26

РБК17:17
РИА Новости

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26

РИА Новостивчера в 14:38
Интерфакс

Спасатели сообщили о 22 погибших в авиакатастрофе под Харьковом

Интерфаксвчера в 15:24
RT на русском

Число погибших в авиакатастрофе под Харьковом возросло до 25

RT на русском17:13
ТАСС

Хронология катастроф самолетов Ан-26

ТАССвчера в 15:40
Коммерсантъ

На Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека

Коммерсантъвчера в 14:48

В Германии полиция разыскивает мигрантов из Украины на мясокомбинатах

По словам спикера федеральной полиции, полицейские допросят более 80 иностранцев, которые приехали в Германию из стран Восточной Европы, не входящих в Европейских союз, таких как Украина и Белоруссия.
Политика Сегодня23 сентября в 07:00
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Нападение в Париже признано терактом, задержаны 7 человек

Произошедшее в Париже нападение на людей около бывшей редакции журнала Charlie Hebdo признано терактом "Несомненно, это акт исламистского терроризма", – заявил глава МВД Франции Жеральд Дарманен, добавив, что "мы никогда не прекращаем войну против исламистских террористов", передает телеканал BFM.
Вести.Ruвчера в 16:01
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Клювый кит установил рекорд по прыжкам в воду среди млекопитающих

Учитывая, что около 95% погруженный других млекопитающих заканчиваются до истощения запаса кислорода то, если применить это отношение к клювовидным китам Кювье, получится, что они могут сохранять кислород на ошеломительные 77,7 минут до того, как воспользоваться анаэробным дыханием.
Gazeta.SPbвчера в 13:56
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Разработку Among Us 2 отменили — вместо этого улучшат оригинал

Разработчики из Innersloth объявили, что решили не создавать продолжение космической выживалки Among Us, где «мирным жителям» нужно вычислить предателей, убивающих членов экипажа и устраивающих диверсии.
Игромания.ру24 сентября в 01:33

С 1 октября вырастут зарплаты бюджетников

Вырастут оклады работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений (например, у минздрава больше 150 таких - это клиники, научные институты, медвузы и санатории); федеральных государственных органов, а также у гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных органов исполнительной власти, в которых предусмотрена военная и приравненная к ней служба.
Российская газетавчера в 18:09
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