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При крушении самолёта в Подмосковье погибли два человека

На борту самолёта, упавшего под Щёлковом в Московской области, находились два человека, они погибли.В источнике
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РБК

При крушении легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека

РБК11:33
Коммерсантъ

В Подмосковье небольшой самолет упал в песчаный карьер

Коммерсантъ11:28
Интерфакс

Два человека погибли при крушении легкого самолета в Подмосковье

Интерфакс11:34
Телеканал 360°

Легкомоторный самолет упал в деревне Душоново в Подмосковье

Телеканал 360°10:42
ТАСС

В Щелкове совершил жесткую посадку легкомоторный самолет

ТАСС10:41
РИА Новости

В Подмосковье упал легкомоторный самолет

РИА Новости10:58
RT на русском

При крушении самолёта в Подмосковье погибли два человека

RT на русском11:20

МИД призвал Apple не удалять приложения российских СМИ на Украине

«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
RT на русском10:45
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Сообщение о нарушениях на выборах в Нижнем Новгороде оказалось ложным

Нижний Новгород, 11 сентября 2020, 20:49 — REGNUM Информация о нарушениях закона, якобы допущенных на нижегородском участке УИК №2554, оказалась ложной, — об этом сообщила рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете.
REGNUMвчера в 13:49

Для пуска спутников в РФ станут использовать военную инфраструктуру

Правительство РФ дало разрешение на использование военной инфраструктуры для вывода на орбиту блока космических аппаратов "Гонец-М", распоряжение подписал российский премьер Михаил Мишустин.
Радио Sputnik04:30

В Японии предложили вернуть Курилы с помощью ядерных ракет

Токио и Москва не могут заключить этот документ из-за Курильских островов: Япония называет их своими "северными территориями", а Россия утверждает, что ее суверенитет над ними не подлежит сомнению.
Газета.Ruвчера в 05:43
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МИД Ирана оценил нормализацию отношений между Бахрейном и Израилем

Отмечается, что МИД Ирана решительно осуждает установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем и считает это «постыдным актом, который приносит в жертву дело Палестины и нескольких десятилетий борьбы и страданий палестинского народа».
RT на русском03:02

В Китае сочли новое российское оружие страшнее ядерной бомбы

Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Известия22:14
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Боец ММА Харитонов провел дебют в боксе, нокаутировав Уильямса

Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.
REGNUM01:13
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Председатель Мосгорсуда Егорова подала в отставку после 20 лет службы

Председатель Мосгорсуда Ольга Егорова подала заявление об отставке после 20 лет службы на этой должности, следует из предварительной повестки заседания Высшей квалификационной комиссии судей (ВККС).
Ведомостивчера в 08:22
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