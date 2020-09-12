«Расцениваем требование Службы безопасности Украины к американской компании Apple удалить приложения российских медиа ВГТРК, МИА «Россия сегодня» и НТВ из украинского сегмента магазина App Store как очередное проявление репрессивной политики украинских властей в отношении СМИ», — заявили в МИД.
Нижний Новгород, 11 сентября 2020, 20:49 — REGNUM Информация о нарушениях закона, якобы допущенных на нижегородском участке УИК №2554, оказалась ложной, — об этом сообщила рабочая группа Общественной палаты РФ по противодействию распространению недостоверной информации в интернете.
Отмечается, что МИД Ирана решительно осуждает установление дипломатических отношений между Бахрейном и Израилем и считает это «постыдным актом, который приносит в жертву дело Палестины и нескольких десятилетий борьбы и страданий палестинского народа».
Российский ракетный комплекс «Авангард» является «шедевром российской армии», боевые характеристики которого делают его «даже более устрашающим оружием, чем ядерная бомба», пишет китайский портал Sina.
Химки, Московская область, 12 сентября 2020, 08:13 — REGNUM Боец смешанных единоборств (ММА) из России Сергей Харитонов провел успешный дебютный поединок в супертяжелой весовой категории в профессиональном боксе, отправив в нокаут представителя Великобритании Дэнни Уильямса.