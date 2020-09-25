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Москва 24
Москва 24

При крушении самолета в Харьковской области погибли 20 человек

При крушении самолета в Харьковской области погибли 20 человек. Такие данные приводит региональное управление МВД Украины. Всего в самолете Ан-26 находились 23 человека.В источнике
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
 в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Forbesвчера в 14:49
Подробнее о событии
Эхо Москвы

По последним данным 25 человек погибли в результате крушения военного самолёта на Украине

Эхо Москвы02:30
ТАСС

Хронология катастроф самолетов Ан-26

ТАССвчера в 15:40
Интерфакс

Военный Ан-26 разбился под Харьковом

Интерфаксвчера в 14:43
РИА Новости

Под Харьковом разбился военный самолет Ан-26

РИА Новостивчера в 14:38
RT на русском

Более 20 человек погибли в результате крушения самолёта Ан-26 под Харьковом

RT на русскомвчера в 16:09
Коммерсантъ

На Украине при крушении военного самолета погибли 22 человека

Коммерсантъвчера в 14:48
РБК

Очевидцы сообщили подробности о крушении военного самолета под Харьковом

РБК17:14

«Томь» может получить 3 очка за отмену воскресного матча с «Шинником»

Отмена матча "Томи" с ярославским "Шинником", 12 игроков которого заболели COVID-19, должна по регламенту Футбольной национальной лиги ("Олимп-ФНЛ") принести техническую победу томской команде; из-за эпидемии сохраняется высокий риск отмены дальнейших матчей ФНЛ, сообщил РИА Томск в субботу пресс-атташе "Томи" Сергей Симонов.
«Томь» может получить 3 очка за отмену воскресного матча с «Шинником»
РИА Томск01:23
2

Выживший при крушении Ан-26 под Харьковом курсант рассказал о трагедии

Следите за развитием событий в трансляции: "Падение самолета Ан-26 ВВС Украины под Харьковом" Отмечается, 26 сентября курсант, который выжил при падении воздушного судна, пообщался с президентом Украины Владимиром Зеленским в Военно-медицинском клиническом центре Северного региона.
REGNUM09:27
68

Тарифы на электроэнергию для россиян в 2021 году вырастут на 5%

Согласно одобренному правительством документу, рост регулируемых тарифов сетевых организаций для промышленности в период 2021-2023 годов составит 3,0% ежегодно (тарифы на электроэнергию традиционно индексируются с 1 июля).
Интерфакс09:23
95

Один ребёнок погиб и один пострадал при наезде грузовика в Приморье

Один ребёнок погиб и ещё один госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате наезда грузовика на группу из пяти детей и двух взрослых в Приморском крае, сообщает региональный главк МВД России.
RT на русском09:26
38

Очевидец рассказал об инциденте с лифтом в московском вузе

Как сообщали студенты учебного заведения в соцсетях, несмотря на то, что некоторым людям внутри кабины стало плохо, руководство вуза не позволяло им вызвать МЧС и самостоятельно выбраться из лифта, угрожая отчислением.
Известия08:10
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Студия Hangar 13 выпустила ремейк Mafia: Definitive Edition

Выпуск Mafia: Definitive Edition завершает полную Mafia: Trilogy, коллекцию, содержащую единственную интерактивную развлекательную серию, которая позволяет игрокам жить жизнью гангстера в трех разных эпохах организованной преступности в Америке.
Asteraвчера в 14:00
18

Бой между Пакьяо и Макгрегором состоится в 2021 году

Чемпион мира (Super) в полусреднем весе по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) филиппинец Мэнни Пакьяо проведет бой против экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора в следующем году, сообщил помощник Пакьяо Джейк Джосон.
РИА Новости09:09
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На Детском Евровидении Россию представит 11-летняя петербурженка

На международном конкурсе детской песни Евровидение-2020 Россию представит 11-летняя София Феськова из Санкт-Петербурга, сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Академии Игоря Крутого.
Все новости (Нижний Тагил)08:51
26

В пермском аэропорту задержали рейс из-за птицы в двигателе самолета

Транспортная прокуратура начала проверку после задержки рейса Пермь - Москва авиакомпании "Аэрофлот" в пермском аэропорту Большое Савино из-за обнаружения останков птицы в двигателе самолета, сообщается на сайте Уральской транспортной прокуратуры.
РИА Новости10:13