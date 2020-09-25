При крушении самолета в Харьковской области погибли 20 человек
При крушении самолета в Харьковской области погибли 20 человек. Такие данные приводит региональное управление МВД Украины. Всего в самолете Ан-26 находились 23 человека.В источнике
С чего всё началось
Неподалеку от Харькова разбился военный самолет Ан-26, есть погибшие и пострадавшие, заявило
в Facebook командование вооруженных сил Украины (на украинском языке).
Подробнее о событии
Более 20 человек погибли в результате крушения самолёта Ан-26 под Харьковом
RT на русскомвчера в 16:09