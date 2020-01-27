Происшествия
РИА НовостиКобе Брайант погиб в авиакатастрофе
Власти города подтвердили эту информацию. На борту вместе со спортсменом, по информации NBC News, находилась одна из его дочерей 13-летняя Джанна Мария, а также товарищ девочки по команде с отцом и пилот. Ранее офис окружного шерифа сообщил, что в результате инцидента погибли пять человек.
Читать в источнике
Оценить2066
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Гаджеты
Apple iPad отмечает свой 10-летний юбилей
Начиная с модели с приставкой Pro планшет стал поддерживать различные устройства и периферию: стилус Apple Pencil, клавиатура Apple Wireless Keyboard, адаптеры для подключения дисплея или телевизора и т.д.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей
Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей.
Общество
Численность населения России сокращается уже второй год подряд
Росстат сообщает о том, что уже второй год подряд в России сокращается численность населения.
Происшествия
Найдена мать брошенных в Шереметьево детей
Происшествия
На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек
Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
Происшествия
В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
Энергетика
Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла
Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
Происшествия
Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе
Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Футбол
Два грузинских футболиста покинули «Рубин»
Общество
Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ
Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
Политика
NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине
В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
Игры
Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2
В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
Общество
Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия
Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Происшествия
В Оренбуржье двое детей погибли в карьере рудника
По данным информресурсов, трагедия произошла в селе Калиновка. Когда дети катались с горки в карьере рудника, произошло обрушение породы.
Происшествия
Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае
Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
Экономика
ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП
Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Здоровье
Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса
Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Общество
В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая
Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
Армия и оружие
Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
Футбол
Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами
Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Политика
Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
Общество
В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке
Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Футбол
Комличенко забил первый гол за «Динамо»
Хоккей
Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею
Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Здоровье
Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80
За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.