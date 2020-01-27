Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиКобе Брайант погиб в авиакатастрофе

Власти города подтвердили эту информацию. На борту вместе со спортсменом, по информации NBC News, находилась одна из его дочерей 13-летняя Джанна Мария, а также товарищ девочки по команде с отцом и пилот. Ранее офис окружного шерифа сообщил, что в результате инцидента погибли пять человек.
Читать в источнике
Комментировать440

Подробнее о событии

Свидетель описал крушение вертолета с Коби Брайантом

Lenta.ru01:47

В полиции назвали возможную причину крушения вертолёта Брайанта

RT на русском01:52

СМИ назвали имена трех погибших при крушении вертолета Коби Брайанта

Известиявчера в 22:58

Что случилось за ночь. Главные новости РБК

РБКвчера в 23:57

Гибель легенды: чемпион NBA Коби Брайант стал жертвой авиакатастрофы

РИА Новостивчера в 17:02

«Оскар», красивая семья и легендарные трофеи погибшего Коби Брайанта. Главные фото карьеры

Чемпионат00:30

Вместе с Брайантом в авиакатастрофе погибла его 13-летняя дочь

ТАСС Спортвчера в 16:13
Показать все источники
Автоматически обработано 7059 источников, обновлено в 02:08, Ашберн
Гаджеты

Apple iPad отмечает свой 10-летний юбилей

Начиная с модели с приставкой Pro планшет стал поддерживать различные устройства и периферию: стилус Apple Pencil, клавиатура Apple Wireless Keyboard, адаптеры для подключения дисплея или телевизора и т.д.
Live24 01:53
Общество

ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии

Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Солидарность вчера в 05:49
Общество

В России могут начать наказывать за скручивание пробега у автомобилей

Глава ассоциации «Российские автомобильные» дилеры Олег Моисеев предложил ввести штрафы за скручивание пробега у подержанных автомобилей.
REGNUM 01:15
Общество

Численность населения России сокращается уже второй год подряд

Росстат сообщает о том, что уже второй год подряд в России сокращается численность населения.
Neva.Today 25 января в 05:29
Происшествия

Найдена мать брошенных в Шереметьево детей

Газета.Ru 00:01
Происшествия

На территории бывшей тюрьмы в Южной Корее нашли останки 250 человек

Останки, обнаруженные в ходе строительства на территории бывшей тюрьмы в южнокорейском городе Кванджу, могут принадлежать более чем 250 людям, убитым в ходе антиправительственного восстания в 1980 году, передает агентство Ренхап со ссылкой на источники.
РИА Новости 00:55
Происшествия

В Петербурге задержали каршеринговый автомобиль с телом в багажнике

Телеканал Санкт-Петербург вчера в 11:09
Религия

Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин

Коммерсантъ вчера в 10:03
Энергетика

Глава BP считает, что эпоха нефти по $100 за баррель прошла

Возможность стремительного увеличения добычи американскими компаниями практически исключает вероятность возникновения дефицита нефти где-либо в мире, так как компании из США "могут легко его заполнить", считает Дадли.
ТАСС 01:11
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» возвращается в Хабаровск из-за сообщения о бомбе

Направлявшийся из Хабаровска в Москву самолет "Аэрофлота" был вынужден прервать полет из-за анонимного звонка о минировании лайнера.
Вести.Ru 01:43
Футбол

Два грузинских футболиста покинули «Рубин»

Sport.ru вчера в 04:59
Музыка

Билли Айлиш получила «Грэмми» в четырех главных номинациях

Известия 01:03
Общество

Реализм поможет: о желаемом уровне зарплаты в РФ

Напомним, ранее RT со ссылкой на сервис для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» обнародованы итоги опроса о желаемом уровне зарплаты граждан России, согласно которому 26% опрошенных рассчитывают на зарплату от 100 до 200 тыс. рублей и только 4% респондентов устроил бы заработок менее 30 тыс. рублей.
REGNUM 00:12
Политика

NYT нашла в мемуарах Болтона позицию Трампа по военной помощи Украине

В книге Болтон утверждает, что вместе с госсекретарем Майком Помпео и министром обороны Марком Экспером «десятки раз» говорил Трампу разморозить одобренную Украине военную помощь в размере $391 млн, однако глава государства отказывался это делать.
РБК 00:19
Игры

Создатель DOOM Eternal: в игре будет множество демонов из DOOM 2

В сеть выложили ролик, в котором создатель предстоящей игры DOOM Eternal рассказывает о демонах, который геймеры встретят в игре.
REGNUM вчера в 18:08
Общество

Китай неожиданно опередил Россию по объемам продаж оружия

Китай занимает второе после США место в мире по объему производства вооружений и их продаж, а Россия находится на третьей строчке этого рейтинга, указали авторы специального доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (СИПРИ).
Газета.Ru 01:41
Происшествия

В Оренбуржье двое детей погибли в карьере рудника

По данным информресурсов, трагедия произошла в селе Калиновка. Когда дети катались с горки в карьере рудника, произошло обрушение породы.
REGNUM вчера в 22:32
Общество

75 лет назад Красная армия освободила концлагерь Освенцим

Газета.Ru 01:26
Происшествия

Опубликовано видео с места ДТП с автобусом в Пермском крае

Опубликовано видео с места столкновения автобуса с двумя автомобилями на участке федеральной трассы М-7 в Пермском крае.
РИА Новости вчера в 06:44
Экономика

ФНС оштрафовала российские банки за отказ блокировать личные счета ИП

Федеральная налоговая служба (ФНС) оштрафовала банки ВТБ и "Уралсиб" за невыполнение требований о блокировке личных счетов индивидуальных предпринимателей (ИП), у которые не уплатили налоги, страховые взносы, штрафы и тд.
Газета.Ru 01:51
Здоровье

Роспотребнадзор дал россиянам рекомендации из-за вспышки коронавируса

Роспотребнадзор дал рекомендации гражданам России на фоне распространения по миру эпидемии нового коронавируса 2019-nCoV из Китая.
РЕН ТВ 25 января в 20:19
Общество

В Новосибирске ввели режим ЧС из-за снега, ситуация критическая

Власти Новосибирска из-за скопившегося в городе снега, который после обильных снегопадов декабря и января не успевают вывозить с улиц и из дворов, ввели режим "Чрезвычайная ситуация", сообщает в понедельник горадминистрация.
РИА Новости 01:00
Армия и оружие

Зеленский высказался о гибели двух бойцов ВСУ в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что гибель двух украинских военнослужащих в Донбассе означает, что война ещё продолжается.
RT на русском вчера в 16:52
Футбол

Виктор Гончаренко: Качественно поработали над многими аспектами

Движение вперед есть, важно понимать, что эти матчи подготовительные, и в первую очередь для игры с Уралом, передает слова Гончаренко пресс-служба армейцев.
Советский спорт вчера в 11:58
Политика

Мишустин назначил четырех новых заместителей главы ФНС

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назначил четырех заместителей руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС).
DP.RU 02:01
Происшествия

В Омской области пять человек погибли, отравившись метанолом

REGNUM 01:20
Общество

В Екатеринбурге водители скорой помощи готовятся к забастовке

Отмечается, что сейчас в Екатеринбурге работают 13 станций скорой помощи. Из них три уже переведены на аутсорсинг.
Вестник 01:15
Футбол

Комличенко забил первый гол за «Динамо»

Спорт день за днем вчера в 17:16
Хоккей

Валерий Брагин вошел в тренерский штаб сборной России по хоккею

Федерация хоккея России анонсировала изменения в тренерском штабе сборной России по хоккею.
Российская газета 01:50
Здоровье

Общее число погибших от пневмонии в КНР достигло 80

За истекшие сутки в Китае от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса, скончались 24 человека, общее число скончавшихся достигло 80, сообщил государственный комитет КНР по делам здравоохранения.
Интерфакс вчера в 19:41
ещё по теме
Коби Брайант
Американский баскетболист
Американский профессиональный баскетболист, выступавший в Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20-ти сезонов за одну команду, «Лос-Анджелес Лейкерс». Играл на позиции атакующего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 1996 года командой «Шарлотт Хорнетс». Сразу по окончании школы начал карьеру в НБА. За это время выиграл пять чемпионских титулов, 18 раз принимал участие в матче всех звёзд, 15 раз включался в сборную всех звёзд и 12 раз в сборную защиты всех звёзд. В составе национальной сборной США дважды выигрывал золото Олимпийских игр, а также становился победителем чемпионата Америки. Его четыре награды MVP матча всех звёзд являются наибольшим количеством в истории НБА...
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное