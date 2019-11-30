Происшествия
REGNUMПри крушении вертолёта в Абрау-Дюрсо погиб один человек
Один человек, пилотировавший воздушное судно, погиб в результате крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба группы компаний «Абрау-Дюрсо». Крушение вертолёта марки Robinson 66 произошло в районе улицы Свободы.
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Шоу-бизнес
Вячеслав Добрынин назвал тупыми всех звезд шоу-бизнеса
Общество
Косметолог оценила тренд на «губы дьявола»
Врач-косметолог Александра Гонт прокомментировала телеканалу "360" тренд на "губы дьявола".
Автоспорт
Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби
Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".
Общество
Кудрин предложил отказаться от выполнения всех задач «сверху»
В России нужно усилить муниципальную власть, вместо того чтобы добиваться «выполнения всех задач сверху».
Футбол
«Витесс» официально объявил об отставке Слуцкого
Нидерландский "Витесс" официально объявил об отставке российского специалиста Леонида Слуцкого, сообщает ТАСС.
Политика
Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины
Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.
Происшествия
Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана
«Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения», — заявили в аэропорту.
Технологии
«Роскосмос» показал кадры финальной сборки ракет «Союз-2»
Политика
Эрдоган назвал дату запуска газопровода «Турецкий поток»
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о намерении ввести в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток» 8 января 2020 года.
Технологии
DOOM запустили на старом фотоаппарате
Стоит заметить, что в качестве подопытного кролика выступила камера Kodak Digital Science DC260 ZOOM, которая была выпущена в 1998 году.
Энергетика
«Нафтогаз» назвал условие отказа от иска на $12 млрд к «Газпрому»
Общая сумма требований «Нафтогаза» составила порядка $12 млрд.
Политика
На Украине заявили об утрате смысла существования страны
Украинский журналист и медиаэксперт Алексей Молчанов заявил, что страна утратила истинный смысл своего существования.
Единоборства
Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя
Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.
Общество
Движение «За права человека» учредит новую организацию
Движение "За права человека" учредит новую одноименную организацию без юрлица, сообщил лидер движения Лев Пономарев.
Армия и оружие
Китайское СМИ предупредило о «затаившейся» ядерной державе
Китайское издание Sohu называет Японию настоящей ядерной державой и призывает соседние с ней страны, включая Россию, быть бдительными.
Футбол
Головин высказался об оскорблениях фанатов в адрес Дзюбы
Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин прокомментировал ситуацию с Артёмом Дзюбой и фанатами.
Футбол
«Уфа» на выезде победила «Крылья Советов»
В стартовом матче 18 тура чемпионата России «Уфа» в Самаре переиграла местные «Крылья Советов».
Шоу-бизнес
Стас Намин устроил в Кремле рок-саммит: сюрпризом стала Пугачева
Юбилейный вечер по случаю 50-летия «исторической» рок-группы «Цветы», одной из первых в Советском Союзе, превратился усилиями и фантазией ее бессменного «главы» Стаса Намина в искрометный музыкальный фестиваль и форменный рок-саммит.
Происшествия
Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы
Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.
Футбол
В субботу состоится жеребьевка Евро-2020
В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.
Армия и оружие
80 лет назад началась советско-финская война
Футбол
Матч между ФК «Сочи» и ФК «Оренбург» перенесли из-за вируса
Матч между футбольными клубами "Сочи" и "Оребург", который должен был состояться первого декабря в олимпийской столице, перенесли на резервную дату.
Армия и оружие
Гиперзвуковую ракету «Кинжал» испытали в Арктике
Сообщается, что истребитель МиГ-31К воздушно-космических сил России в середине ноября впервые осуществил пуск гиперзвуковой ракеты «Кинжал» в условиях российской Арктики.
Происшествия
В Красноярском крае в ДТП погибла семья из пяти человек
В ДТП с участием легкового и грузового автомобилей погибли пять человек, в том числе трое детей, сообщили ТАСС в региональном главке МВД.
Наука
Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи
Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.
Спорт
Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ
Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.
Политика
На Украине допустили возможность прямых поставок газа из России
Глава Министерства энергетики Украины Алексей Оржель в эфире ток-шоу «Свобода слова» на телеканале «Украина» допустил возможность прямых поставок газа из России при соблюдении правил Евросоюза о том, что цена обязательно должна быть привязана к европейскому индикатору.
Политика
Путин пообещал навести порядок на телевидении
По итогам заседания совета Владимир Путин пообещал навести порядок на телевидении.