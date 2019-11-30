Один человек, пилотировавший воздушное судно, погиб в результате крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба группы компаний «Абрау-Дюрсо». Крушение вертолёта марки Robinson 66 произошло в районе улицы Свободы.

При крушении вертолёта в Абрау-Дюрсо погиб один человек

Автоспорт Гонщик «Мерседеса» Хэмилтон выиграл квалификацию Гран-при Абу-Даби Британский пилот команды "Мерседес" Льюис Хэмилтон показал лучшее время в квалификации Гран-при Абу-Даби - заключительного этапа сезона чемпионата мира по автогонкам в классе машин "Формула-1".

Политика Володин предупредил об угрозе выхода ряда областей из состава Украины Володин отметил, что депутат Госдумы Руслан Бальбек представляет крымских татар, а выходку украинской делегации назвал очередной демонстрацией нетерпимости представителей власти Украины к малым народам.

Происшествия Летевший в Волгоград самолёт вынужденно сел в Астрахани из-за тумана «Рейс 2141 авиакомпании S7 вылетел из аэропорта Домодедово и произвёл вынужденную посадку в аэропорту города Астрахань из-за метеоусловий Волгограда, не позволяющих командиру воздушного судна принять решение о посадке в аэропорту назначения», — заявили в аэропорту.

Технологии DOOM запустили на старом фотоаппарате Стоит заметить, что в качестве подопытного кролика выступила камера Kodak Digital Science DC260 ZOOM, которая была выпущена в 1998 году.

Единоборства Емельяненко победил Кокляева, нокаутировав в первом раунде боя Российский боец смешанных единоборств (ММА) Александр Емельяненко нокаутировал соотечественника пауэрлифтера Михаила Кокляева в первом раунде поединка, который прошел по правилам бокса.

Шоу-бизнес Стас Намин устроил в Кремле рок-саммит: сюрпризом стала Пугачева Юбилейный вечер по случаю 50-летия «исторической» рок-группы «Цветы», одной из первых в Советском Союзе, превратился усилиями и фантазией ее бессменного «главы» Стаса Намина в искрометный музыкальный фестиваль и форменный рок-саммит.

Происшествия Историка Соколова перевезли в Москву для экспертизы Бывшего доцента СПбГУ, историка Олега Соколова, который обвиняется в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, перевезли из петербургского СИЗО «Кресты» в Москву для проведения экспертизы.

Футбол В субботу состоится жеребьевка Евро-2020 В субботу в Бухаресте пройдет жеребьевка финального турнира Евро-2020, по итогам которой сборная России узнает своего третьего соперника на групповом этапе.

Наука Ученые назвали смертельную опасность жирной пищи Ученые Центра здравоохранения Университета Макгилла в Канаде рассказали, по какой причине жирная пища может повлиять на развитие и быстрое прогрессирование рака, пишет MedicalXpress.

Спорт Большунов пришел пятым в гонке классическим стилем на этапе КМ Российский лыжник Александр Большунов стал пятым в гонке на 15 км классическим стилем с раздельного старта на первом этапе Кубка мира по лыжным гонкам, сообщает ТАСС.