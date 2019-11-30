Происшествия

REGNUMREGNUMПри крушении вертолёта в Абрау-Дюрсо погиб один человек

Один человек, пилотировавший воздушное судно, погиб в результате крушения вертолёта в посёлке Абрау-Дюрсо под Новороссийском. Об этом 30 ноября сообщает пресс-служба группы компаний «Абрау-Дюрсо». Крушение вертолёта марки Robinson 66 произошло в районе улицы Свободы.
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