В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Запись его выступление размещена в Telegram-канале ведомства.

При наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

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