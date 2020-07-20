Происшествия

РБКРБКПри наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина

В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Запись его выступление размещена в Telegram-канале ведомства.
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