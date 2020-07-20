Происшествия
РБКПри наезде автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина
В результате наезда автобуса на остановку на юго-востоке Москвы погибла женщина. Об этом сообщил заммэра столицы, руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов. Запись его выступление размещена в Telegram-канале ведомства.
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Внимательно проанализируем вместе с сотрудниками полиции все материалы, все обстоятельства. Женщина перед выходом на маршрут прошла все необходимые медицинские проверки. Все показания позволяли ей управлять транспортным средством. Будет проведена внутренняя проверка.
— Максим Ликсутов, российский чиновникТелеканал 360° 03:54
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