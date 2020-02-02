Происшествия
Российская газетаВ Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией
На юге Лондона полицейские застрелили человека. Как сообщает BBC, вооруженная полиция, медицинские и другие экстренные службы в большом количестве находятся на месте инцидента в районе Стрихэм. По рассказам свидетелей ЧП в соцсетях, прозвучало несколько выстрелов.
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В полиции Лондона рассказали о состоянии пострадавших при нападении мужчины с ножом
Интерфаксвчера в 14:58
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Политика
Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию
Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
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Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
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В Идлибе в столкновениях с сирийской армией погибли турецкие военные
Четыре турецких военных погибли и 9 ранены в столкновениях с сирийской армией в Идлибе - ТВ со ссылкой на минобороны Турции РИА Новости
Происшествия
Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики
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Спорт
«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул впервые за 50 лет
Ранее игроки клуба одерживали победу в 1970 году, 50 лет назад.
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Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что все бывшие члены российского правительства устроились на новую работу.
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Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
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Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней
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Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
Общество
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Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
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Гала-концерт «Ода миру», прошедший на сцене московского «Вегас сити холла», закрыл программу Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, 2 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
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Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката
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В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании
Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
Экономика
С субсидируемых краболовов запретят ловить другие биоресурсы
С субсидируемых краболовов запретят ловить другие биоресурсы Минпромторг, согласно новому проекту постановления правительства, может стать ответственным за выдачу субсидий, компенсирующих заказчикам краболовов в рамках инвестквот 20% стоимости их строительства на Дальнем Востоке.
Происшествия
У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси
У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
Происшествия
Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы
Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS
Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
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Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких
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В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе
В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Финансы
Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности
ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
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Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Общество
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Общество
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Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
Технологии
Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов
Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
Фигурное катание
Падение Загитовой во время выступления в Доброграде сняли на видео
Общество
Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения
Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Армия и оружие
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2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.