Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаВ Лондоне произошел теракт, нападавший застрелен полицией

На юге Лондона полицейские застрелили человека. Как сообщает BBC, вооруженная полиция, медицинские и другие экстренные службы в большом количестве находятся на месте инцидента в районе Стрихэм. По рассказам свидетелей ЧП в соцсетях, прозвучало несколько выстрелов.
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В результате теракта на юге Лондона ранены три человека

ТАССвчера в 14:00

Три человека пострадали в результате теракта на юге Лондона

Известиявчера в 14:38

Полиция назвала число пострадавших в результате нападения в Лондоне

РБКвчера в 12:39

Три человека получили ранения при теракте в Лондоне

РИА Новостивчера в 13:19

В Лондоне неизвестный мужчина напал на прохожих

RT на русскомвчера в 15:17

В полиции Лондона рассказали о состоянии пострадавших при нападении мужчины с ножом

Интерфаксвчера в 14:58

Названо число пострадавших при теракте в Лондоне

Lenta.ruвчера в 11:31
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Политика

Большинство граждан РФ высказались за изменения в Конституцию

Предложенные президентом России Владимиром Путиным поправки в Конституцию Российской Федерации положительно оценило большинство российских граждан.
REGNUM вчера в 23:19
Политика

Захарова ответила на заявление президента Эстонии о Тартуском мире

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала слова президента Эстонии Керсти Кальюлайд о том, что Тартуский мирный договор 1920 года продолжает действовать.
РИА Новости вчера в 17:09
Армия и оружие

В Идлибе в столкновениях с сирийской армией погибли турецкие военные

Четыре турецких военных погибли и 9 ранены в столкновениях с сирийской армией в Идлибе - ТВ со ссылкой на минобороны Турции РИА Новости
РИА Новости 00:07
Происшествия

Чемпион России по боксу был задержан при попытке забрать наркотики

Чемпион России по боксу в весовой категории до 81 кг Георгий Кушиташвили был задержан сотрудниками Росгвардии при попытке забрать наркотики.
Вести.Ru вчера в 03:40
Спорт

«Канзас-Сити Чифс» выиграл Супербоул впервые за 50 лет

Ранее игроки клуба одерживали победу в 1970 году, 50 лет назад.
Inc-news.ru вчера в 23:53
Политика

Песков рассказал о трудоустройстве бывших членов правительства России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что все бывшие члены российского правительства устроились на новую работу.
Известия вчера в 06:54
Футбол

Неймар получил карточку за неспортивное поведение в игре с «Монпелье»

РБК вчера в 10:55
Здоровье

Больной коронавирусом китаец выразил недовольство больницей в Чите

Находящийся со своей двухлетней дочкой и женой в больнице Читы китаец Ван Юньбинь узнал о том, что болен коронавирусом 2019-nCoV из новостей, а местные врачи результаты анализов ему так и не показали.
Газета.Ru вчера в 06:29
Армия и оружие

В Сирии боевики атаковали российскую авиабазу Хмеймим

Средства радиоэлектронной борьбы перехватили группу беспилотников, направленные боевиками из Идлибской зоны деэскалации на российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Газета.Ru вчера в 14:09
Общество

Госпиталь для больных коронавирусом построили в Ухане за 10 дней

Известия вчера в 15:36
Шоу-бизнес

Миллионер Плаксин отказался помогать своей дочери от Успенской

Татьяна призналась, что и раньше жаловалась отцу Александру Плаксину на поведение матери, но тот посоветовал потерпеть и даже не пригласил дочь переехать к нему в Америку.
НТВ вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Поклонская снялась в «голливудской фотосессии»

Депутат Госдумы Наталья Поклонская устроила себе «голливудскую» фотосессию и показала результаты своим подписчикам в Facebook.
ФАН вчера в 05:08
Общество

В России захотели ужесточить наказание за шум ночью

Законопроект, подразумевающий ужесточение наказания за шум в жилых домах ночью, будет внесен на рассмотрение в Государственную думу.
Lenta.ru вчера в 23:26
Культура

Пятидневный фестиваль Валерия Халилова завершился гала-концертом

Гала-концерт «Ода миру», прошедший на сцене московского «Вегас сити холла», закрыл программу Международного музыкального фестиваля Валерия Халилова, 2 февраля сообщает пресс-служба Минобороны РФ.
Красная весна вчера в 14:59
Кино

Фильм «Плохие парни навсегда» стал лидером российского проката

Газета.Ru вчера в 18:30
Общество

В Благовещенске эвакуируют все школы после сообщений о минировании

Во всех школах Благовещенска проводят эвакуацию после получения сообщений о минировании.
RT на русском вчера в 20:50
Экономика

С субсидируемых краболовов запретят ловить другие биоресурсы

С субсидируемых краболовов запретят ловить другие биоресурсы Минпромторг, согласно новому проекту постановления правительства, может стать ответственным за выдачу субсидий, компенсирующих заказчикам краболовов в рамках инвестквот 20% стоимости их строительства на Дальнем Востоке.
Коммерсантъ вчера в 17:23
Происшествия

У севшего в Томске самолета частично разрушилась стойка шасси

У пассажирского самолета Bombardier авиакомпании "Руслайн" при посадке в Томске частично разрушилась стойка шасси, взлетно-посадочную полосу обследуют, сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.
РИА Новости вчера в 22:18
Происшествия

Четверо пассажиров, прибывшие в Иркутск из Пекина, госпитализированы

Четверо пассажиров, прибывшие сегодня в Иркутск рейсом из Пекина, госпитализированы в областную инфекционную больницу.
IrkutskMedia вчера в 23:32
Здоровье

Число жертв коронавируса в Китае превысило число умерших от SARS

Число скончавшихся от пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, на территории материкового Китая за месяц превысило общее число скончавшихся здесь же от атипичной пневмонии (коронавирус SARS) в 2002-2003 годах.
РИА Новости вчера в 22:40
Общество

Опубликованы снимки пораженных коронавирусом легких

Взгляд.ру вчера в 06:07
Происшествия

В Новосибирске задержали организатора вечеринки в рухнувшем кафе

В Новосибирске задержали 27-летнего мужчину, который подозревается в организации развлекательного мероприятия в кафе, где в ночь на 2 февраля обрушилась кровля на площади 240 кв. м. Дело по факту случившегося возбуждено по ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
РБК вчера в 02:48
Финансы

Два российских банка впервые решили объединить программы лояльности

ВТБ и Почта Банк с 1 февраля объединили свои программы лояльности — теперь кешбэк в виде баллов будет начисляться на общий счет в программе ВТБ «Мультибонус», рассказали РБК представители Почта Банка и ВТБ.
РБК 00:00
Общество

Немецкие кардиологи назвали симптомы скорого инфаркта

Медики из Германии назвали симптомы, которые указывать на проблемы с сердцем, пишут «Известия».
Ореанда-Новости 01 февраля в 08:40
Общество

Британский посол отказалась сообщать местоположение Скрипалей

Британский посол в Москве Дебора Броннерт не стала указывать местоположение бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Газета.Ru вчера в 21:25
Общество

Сотрудники банков назвали способы распознать телефонных мошенников

Банковские служащие рассказали, как вычислить телефонного мошенника и предотвратить кражу средств с карты.
News.ru вчера в 03:42
Технологии

Российский кардиолог рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов

Российский кардиолог Константин Иванов рассказал о пользе фитнес-браслетов и смарт-часов в эфире радио Sputnik.
UfacityNews.ru вчера в 14:08
Фигурное катание

Падение Загитовой во время выступления в Доброграде сняли на видео

Профиль 01 февраля в 15:31
Общество

Росстат назвал регионы-лидеры по росту и убыли населения

Среди регионов наибольшая убыль населения отмечена в Саратовской (19 тысяч человек), Омской (17,6 тысячи), Кемеровской области (16,5 тысячи), Алтайском крае (15,8 тысячи), Волгоградской области (15,8 тысячи).
Вести.Ru вчера в 03:53
Армия и оружие

4 сотрудника спецназа ФСБ погибли в Сирии под минометным обстрелом

2 февраля поступили сведения о том, что в ходе боев в районе сирийского города Алеппо, под минометным обстрелом погибли 4 сотрудников спецназа ФСБ.
Версия.Инфо вчера в 11:00
Выход Британии из ЕвросоюзаБольше новостей по теме
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