Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.

с чего всё началось

Десять человек были убиты в результате обстрела населенного пункта Телль-Рифаат сирийской провинции Алеппо. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.

При обстреле Алеппо погибли 10 человек

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