Общество

ТАССТАССПри обстреле Алеппо погибли 10 человек

Десять человек были убиты в результате обстрела населенного пункта Телль-Рифаат сирийской провинции Алеппо. Об этом в среду сообщил журналистам руководитель российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Юрий Боренков.
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с чего всё началось

MADE IN USA: Как США помогают «Исламскому государству». Расследование ФАН

Американские инструкторы, тренировавшие боевиков «Исламского государства»1 (запрещенная в РФ террористическая организация), секретные поставки оружия, поддержка боевиков беспилотниками и сотни ввезенных в страну наемников в обмен на сирийскую нефть.
ФАН01 декабря в 17:00

Подробнее о событии

В Алеппо десять человек погибли при обстреле боевиками спортклуба

РИА Новости14:25

Боевики обстреляли спортивный клуб в сирийской провинции Алеппо

Известия14:22

Сирия новости 3 декабря 22.30: ребенок погиб под огнем боевиков в Алеппо, ИГ* заявило о вылазке на востоке Хомса

ФАНвчера в 14:30

При обстреле Алеппо погибли 10 человек

ТАСС14:02

При обстреле спортклуба в Алеппо погибли 8 детей

Газета.Ru14:29

При обстреле спортивного клуба в Алеппо погибли десять мирных жителей

РБК15:28

В Сирии в результате обстрела погибли 10 человек, в том числе дети

Вести.Ru14:27
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Космос

Коммерческий пуск с космодрома «Восточный» проведут в 2020 году

Мойка78 18:42
Экономика

Пенсии неработающих пенсионеров вырастут с 1 января 2020 года

Средний же размер страховой пенсии для неработающих пенсионеров в следующем году составит 16,4 тысячи рублей.
РИА Новости 08:30
Политика

Болгария ответила на слова Путина о торможении «Турецкого потока»

Ранее Владимир Путин заявил, что Болгария намеренно затягивает реализацию проекта газопровода «Турецкий поток» на своей территории.
Lenta.ru 15:55
Хоккей

«Нью-Джерси» уволил главного тренера

Напомним, что Хайнс тренеровал «Нью-Джерси» на протяжении четырех сезонов, он провёл в команде 354 матча.
ГЛАС.RU 00:11
Экономика

Бизнес профинансирует строительство ледоколов для Севморпути

Как рассказал «Известиям» замглавы ведомства Андрей Иванов, половину затрат на строительство судов согласился взять на себя бизнес, в частности «Новатэк», «Норникель» и некоторые другие инвесторы, в том числе зарубежные.
Известия 17:54
Политика

Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны

Президент России Владимир Путин подписал закон о предустановке российского софта на смартфоны, компьютеры и телевизоры с функцией Smart TV .
DP.RU 02 декабря в 10:06
Общество

Госдума приняла закон о введении электронных трудовых книжек

Государственная дума в третьем и окончательном чтении приняла закон о введении электронных трудовых книжек.
РБК вчера в 07:34
Происшествия

В Перми почтут память погибших при пожаре в клубе «Хромая лошадь»

ТАСС 16:27
Шоу-бизнес

Лещенко оправдал Бузову за ошибку в его фамилии

Народный артист РСФСР Лев Лещенко оценил, что Ольга Бузова его знает. По поводу оговорки он сказал, что они случаются.
Телеканал 360° вчера в 08:23
Политика

Китайское СМИ рассказало об отношении к россиянам в КНР

Китайское издание Sohu заявляет, что в современном Китае многие считают россиян «воинственным народом».
RT на русском 19:56
Энергетика

Bloomberg: в ОПЕК говорят о конце золотого века сланцевой нефти в США

В ОПЕК считают, что золотому веку сланцевой нефти в США пришёл конец, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в организации.
RT на русском вчера в 00:30
Фигурное катание

Косторная начнет финал Гран-при, Загитова выступит последней

В среду, 4 декабря прошла жеребьевка финала Гран-при по фигурному катанию. Короткую программу у женщин откроет Алена Косторная.
Pravda.Ru 07:59
Шоу-бизнес

Лев Лещенко считает пенсии россиян позорными

Исполнитель Лев Лещенко раскритиковал размеры российских пенсий, назвав их "кощунственными".
ИнфоСМИ 11:39
Экономика

Названы отрасли с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году

IT и розничная торговля стали отраслями с самыми быстрорастущими зарплатами в 2019 году.
Известия 14:00
Здоровье

Росздравнадзор опроверг данные о просроченных лекарствах на Сахалине

Сотрудники прокуратуры, управления Росдравнадзора и минздрава Сахалинской области организовали проверку в областной больнице из-за информации об использовании просроченных лекарств.
РБК 20:00
Авто

Mitsubishi рассказала о новинках для России в 2020 году

Руководители японского автомобильного концерна Mitsubishi рассказали о том, какие новинки могут ждать российские автомобилисты в 2020 году.
Car.ru 11:14
Политика

СБУ подтвердила задержание члена «Единой России» в Херсонской области

Член регионального политического совета Севастопольского отделения «Единой России» Игорь Кучерявый действительно задержан в Херсонской области, сообщили 4 декабря в Службе безопасности Украины.
REGNUM 19:00
Гаджеты

Стартовали продажи новых флагманов Honor

iXBT.com 16:10
Происшествия

В Польше из-за взрыва газа обрушился жилой дом

RT на русском 17:58
Футбол

«Милан» отказался от трансфера Алексея Миранчука

«Милан» не заинтересован в приобретении полузащитника «Локомотива» Алексея Миранчука.
Sportbox.RU 15:00
Транспорт

Проезд двухэтажного поезда по Крымскому мосту сняли на видео

Пользователи социальных сетей сняли видео, на котором двухэтажный пассажирский поезд на высокой скорости проезжает Крымский мост в направлении полуострова.
Российская газета 04:55
Экономика

Всемирный банк отвел России 100 лет на развитие человеческого капитала

Экономисты Всемирного банка называют удивительным то, что доля человеческого капитала в совокупном богатстве России значительно ниже, чем в странах ОЭСР, «поскольку показатели образования в России, по-видимому, находятся на одном уровне и даже лучше, чем показатели ОЭСР в некоторых областях».
РБК 08:16
Политика

Демократы в Конгрессе нашли основания для импичмента Трампу

Демократы в Конгрессе США обнародовали итоговый доклад расследования дела об импичменте президенту Соединенных Штатов Дональду Траму, в котором американский лидер обвиняется в подстрекании властей Украины к вмешательству в будущие выборы американского президента.
REGNUM вчера в 14:59
Политика

В Совфеде отреагировали на слова президента Польши о России и НАТО

Ранее 4 декабря Дуда на пресс-конференции по итогам саммита НАТО в Лондоне заявил, что Россия не является врагом Североатлантического альянса.
Известия 16:36
Здоровье

Препарат от сахарного диабета может содержать опасные канцерогены

Санкт-Петербург / AbsolutTV.ru / Новости / Популярный препарат от сахарного диабета метформин может содержать опасные вещества.
Absolut TV 11:42
Здоровье

Скворцова: В России число абортов сократилось в четыре раза

Министр здравоохранения отметила, что в России за последние 15 лет было создано 1,5 тысячи отделений, в которых оказывается социальная и психологическая помощь беременным.
RuNews24.ru 11:55
Происшествия

Число пострадавших в пожаре в колледже в Одессе возросло

Газета.Ru 12:08
Политика

Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским

РБК 15:47
Общество

В мессенджере TamTam заявили о блокировке террористических каналов

Российский мессенджер TamTam (запущен компанией Mail.ru Group) оперативно блокирует каналы и чаты с любыми проявлениями пропаганды насилия и терроризма, заявили «URA.RU» в пресс-службе сервиса.
URA.Ru 06:09
Авто

В России подешевели автомобили Ravon

32CARS.ru 03:40
Война в СирииБольше новостей по теме
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