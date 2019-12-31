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Политика Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.

Общество Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.

Политика Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает Белый дом.

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