Армия и оружие
RT на русскомПри обстреле Багдада погиб член шиитского ополчения
РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает, что при ракетном обстреле Багдада погиб высокопоставленный член шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири.
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Армия и оружие
Иран пообещал отомстить США за гибель генерала КСИР Сулеймани
Приближенный аятоллы Хаменеи, бывший глава Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Мохсен Резаи пообещал, что Иран отомстит США за гибель главы спецподразделения «Эль-Кудс» КСИР Касема Сулеймани.
Политика
Поклонская раскритиковала обращение «опухшего от пьянок» Порошенко
Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская прокомментировала новогоднее обращение экс-президента Украины Петра Порошенко, обвинив бывшего главу государства в попытке расколоть страну.
Происшествия
Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео
В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
Общество
Названа самая безопасная авиакомпания в мире
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Беременная Оксана Самойлова сделала отчет о новогодней ночи
Накануне Оксана опубликовала небольшой отчёт для подписчиков о том, как её семья провела новогоднюю ночь.
Теннис
Завтра сборная России проведет первый матч на ATP Cup
Уже завтра, россияне разыграют первые очки в матче с Италией.
Общество
Ляйсан Утяшева показала квартиру, разгромленную после Нового года
Павел Воля и Ляйсан Утяяшева показали в сети во что превратилась их квартира после веселого празднования Нового года.
Шоу-бизнес
Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью
Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Происшествия
В Челябинской области в результате ДТП погибли четыре человека
В Челябинской области в результате лобового столкновения двух автомобилей погибли четыре человека.
Происшествия
Пять компаний в Нидерландах получили посылки с бомбами
Пять компаний в Амстердаме, Роттердаме и Утрехте за неделю получили письма с бомбами.
Происшествия
Падение горящего мужчины на прохожую в Петербурге попало на видео
Момент падения горящего мужчины на прохожую в Санкт-Петербурге попало на камеры видеонаблюдения.
Культура
В Сети появилась новогодняя серия «Возвращения в Простоквашино»
В новогодней серии мультфильма «Возвращение в Простоквашино» главные герои устраивают корпоратив в легендарной деревне.
Гаджеты
Klipsch анонсировал новые беспроводные наушники с ИИ
Уже второй год подряд американский производитель Klipsch представляет новые беспроводные наушники на CES.
Политика
Глава «Нафтогаза» сообщил, что «не в восторге» от сделки с «Газпромом»
Глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что «Нафтогаз» не в восторге от включения компании в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа.
Авто
Hyundai Santa Fe II за 800 тысяч рублей: На что обратить внимание при покупке подержанного кроссовера
Экономика
Экономика-2020: Учитесь выговаривать слово «девальвация»
Столкнуться придется вплотную с девальвацией (обесцениванием) рубля, дальнейшим падением реальных доходов населения, ростом инфляции, увеличением бедности.
Политика
Трамп предупредил Эрдогана о последствиях вмешательства в дела Ливии
Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Турции Тайипом Эрдоганом заявил, что иностранное вмешательство осложняет ситуацию в Ливии, сообщает Белый дом.
Общество
В Кремле назвали главные достижения и неудачи 2019 года
Главные достижения и неудачи 2019 года, по оценке Кремля, лежат в области экономики, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Армия и оружие
Новая боевая техника начала поступать в ВДВ
В ВДВ начались поставки парашютно-бесплатформенных систем ПБС-950У и ПБС-955, предназначенных для десантирования техники.
Футбол
Моуринью наказали за подглядывание в блокнот тренера «Саутгемптона»
Во время матча с "Саутгемптоном" португалец получил желтую карточку за подглядывание в блокнот тренеров команды соперников.
Происшествия
Семь человек пострадали в автоаварии на Камчатке
По факту автоаварии полиция проводит проверку.
Энергетика
На Украине стали действовать новые цены на газ для населения
С 1 января на Украине стали действовать гарантированная и рыночная цены на газ для населения. Об этом сообщает «РИА Новости».
Хоккей
Российский вратарь Аскаров стал лучшим игроком матча со швейцарцами
Вратарь молодежной сборной России Ярослав Аскаров был признан лучшим игроком четвертьфинальной встречи чемпионата мира против команды Швейцарии.
Авто
Genesis раскрыл внешность кроссовера GV80
Уже с января этого года кроссовер начнут продавать в Южной Корее.
Политика
Лукашенко поручил найти альтернативу поставкам нефти из России
Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил в ближайшее время закончить переговоры с Россией о поставках нефти, заявил глава концерна "Белнефтехим" Андрея Рыбакова.
Политика
Курц сформирует правительство Австрии вместе с «Зелеными»
Австрийская народная партия бывшего канцлера Себастьяна Курца договорилась о коалиции с партией «Зеленые».
Спорт
Клебо отреагировал на приглашение Большунова на водку
Трёхкратный олимпийский чемпион 2018 года, трёхкратный чемпион мира 2019 года, норвежский лыжник Йоханнес Хёсфлот Клебо отреагировал на слова россиянина Александра Большунова, пригласившего его в отель российской команды на праздничный торт и домашнюю водку.
Политика
В Госдуме назвали неприемлемыми притязания Эстонии на российские земли
Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал некорректными и неприемлемыми заявление эстонского спикера о действенности заключенного Тартуского мирного договора между РСФСР и Эстонией в 1920 году.
Происшествия
Задержан убивший из-за шапки двух друзей житель Приморья
В Приморье задержан мужчина, который зарезал двух своих друзей из-за сожженной шапки. Об этом сообщается на сайте регионального СК.