Армия и оружие

RT на русскомRT на русскомПри обстреле Багдада погиб член шиитского ополчения

РИА Новости со ссылкой на телеканал Al Jazeera сообщает, что при ракетном обстреле Багдада погиб высокопоставленный член шиитского ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби» Мухаммед аль-Джабири.
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При обстреле Багдада погиб член шиитского ополчения

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Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 23:29, Ашберн
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