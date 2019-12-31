Армия и оружие
РЕН ТВИран подтвердил гибель генерала Сулеймани в Багдаде
Глава спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб в результате удара, нанесенного американскими военными по аэропорту в Багдаде. Эту информацию подтвердило шиитское ополчение Ирака, передает РИА "Новости".
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Армия и оружие
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