Глава спецподразделения "Аль-Кудс" иранского Корпуса стражей исламской революции генерал Касем Сулеймани погиб в результате удара, нанесенного американскими военными по аэропорту в Багдаде. Эту информацию подтвердило шиитское ополчение Ирака, передает РИА "Новости".

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