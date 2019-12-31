Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиРоссийский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Читать в источнике
Комментировать1
Али Хаменеи
Жесткая месть ждет тех, на чьих руках осталась его кровь, как и кровь других мучеников.
— Али Хаменеи, иранский политикРИА Новости 00:13

Подробнее о событии

Убийство Сулеймани в Иране назвали авантюрным шагом в Москве

Телеканал 360°03:31

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

РИА Новости03:12

В МИД России отреагировали на убийство иранского генерала

Lenta.ru03:46

Вместе с иранским генералом в Багдаде погибло еще 11 человек

Коммерсантъ03:25

При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Касем Сулеймани

Интерфаксвчера в 21:16

МИД назвал «авантюрным шагом» убийство Сулеймани в Ираке

РБК03:28

Биньямин Нетаньяху прервал свой визит в Грецию в связи с убийством Сулеймани

ТАСС03:57
Показать все источники
Автоматически обработаны 7034 источника, обновлено в 04:01, Ашберн
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Энергетика

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
RT на русском 03:46
Экономика

В России ограничили максимальный размер долга по кредитам

Заключительный этап ограничения предельного долга по потребительским кредитам вступил в силу в Российской Федерации с 1 января.
Известия 01 января в 00:25
Происшествия

ФСИН прокомментировала видео избиения заключенных в изоляторе Кузбасса

Российская газета вчера в 10:24
Армия и оружие

Украинские силовики трижды за сутки обстреляли ДНР

Украина.ру 03:02
Армия и оружие

Die Welt: Германия и Франция исключили Польшу из военных проектов

«Варшава с радостью приняла бы участие в совместном проекте по строительству нового танка, но Германия и Франция предпочитают осуществлять проект самостоятельно», — пишет Die Welt.
Евразия Daily вчера в 07:24
Происшествия

В Нижнем Новгороде маршрутка врезалась в столб, погиб человек

РИА Новости 03:15
Происшествия

Спасатели достали мужчину из Москвы-реки в районе Кремля

Москва 24 вчера в 20:18
Культура

Пугачева в красной юбке отожгла на концерте

На Алле Борисовне была кокетливая юбка на манер пачки, кеды, а волосы уложены в два хвоста.
Чистовик вчера в 01:35
Интернет

Главный конкурент WhatsApp получил массу улучшений

Приложение для обмена сообщениями Telegram получило важное обновление, которое доступно пользователям Android и iOS.
iXBT.com 00:45
Шоу-бизнес

Дочь Виктории Бони отказалась отмечать Новый год с мамой

Похоже, наследница Виктории Бони не хотела отмечать Новый год в обстановке, где не было одного из главных атрибутов праздника - снега.
Bimru.ru 03:54
Хоккей

Кучеров и Василевский обыграли «Монреаль»

Российская газета вчера в 23:43
Фигурное катание

Трусова показала, как отдыхает в пятизвёздочном отеле в Дубае

Чемпионат вчера в 16:14
Шоу-бизнес

Бывшая жена Андрея Григорьева-Апполонова станет многодетной матерью

Бывшая жена солиста группы «Иванушки» Андрея Григорьева-Апполонова, Марина Банкова (34), 28 декабря вышла замуж за баскетболиста Андрея Зубкова (27).
Lisa.ru вчера в 10:33
Футбол

Галактионов: Чалов, Шапи, Умяров… Без лимита вы бы о них и не узнали

Старший тренер российской молодежки Михаил Галактионов в интервью корреспонденту РИА Новости Александру Рогулеву подвел промежуточный итог своей работы, а также объяснил, откуда взялось поколение игроков, которое принято называть самым талантливым как минимум за два последних десятилетия.
РИА Новости 02:00
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Общество

Ученый рассказал, как быстро избавиться от жира на животе

Ученый Гисенского университета Михаэль Дешпегель рассказал, как быстро избавиться от лишнего веса, пишет Focus.
РИА Новости 01:29
Футбол

«Милан» презентовал Златана Ибрагимовича

Итальянский «Милан» в четверг провел официальную презентацию шведского нападающего Златана Ибрагимовича.
Матч ТВ вчера в 13:27
Общество

На Урале тысячную купюру выставили на продажу за семь миллионов рублей

Жительница Челябинска выставила на продажу на портале бесплатных объявлений тысячную купюру, запросив за нее почти восемь миллионов рублей.
РИА Новости вчера в 21:13
Политика

Демократы шокированы приказом Трампа на устранение иранского генерала

Демократическая партия США резко осудила приказ президента Дональда Трампа, в результате которого был убит Касем Сулеймани, командующий иранским спецподразделением «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции.
Свободная Пресса 02:51
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Российская газета 00:47
Игры

PlayStation 5 позволит играть во все старые игры по-новому

Как пишет китайский источник со ссылкой на блогера HipHopGamer, приставка PlayStation 5 обеспечит отличную обратную совместимость: она позволит играть в игры, сделанные для всех предыдущих версий консолей PlayStation.
iXBT.com 00:46
Происшествия

Момент крушения самолета в Алма-Ате попал на видео

В Сети появились кадры с камер видеонаблюдения, которые сняли момент крушения самолета казахстанской авиакомпании Bek Air.
РИА Новости вчера в 13:02
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 01 января в 09:11
Политика

Главный раввин Польши ответил Путину об антисемитизме

Председатель Союза еврейских религиозных общин Польши Клара Колодзейска-Полтын и главный раввин страны Михаил Шудрих опубликовали заявление, касающееся слов президента России Владимира Путина о том, что бывший польский посол в гитлеровской Германии Юзеф Липский был "сволочью и антисемитской свиньей".
Газета.Ru 01 января в 04:39
Шоу-бизнес

Волочкова ответила завистникам фотографией в стиле ню

Публикацию танцовщица сопроводила фотографией в стиле ню.
News.ru вчера в 09:31
Финансы

Рубль дорожает относительно доллара и евро

Курс доллара к рублю уменьшился на 15 копеек до 61,83 рубля. Курс евро также снизился на 43 копейки и достиг 69,04 рубля, пишет РИА Новости.
Вести.Ru 02:22
Экономика

Богатеющие компании Петербурга поделились «мрачными прогнозами»

Наибольший интерес исследователей вызвал видимый парадокс — большинство в 2/3 компаний (чего не наблюдалось в предыдущих опросах) указывают на увеличение (умеренный или быстрый рост) своей выручки и прибыли в последние два месяца; и то же большинство в 2/3 отмечает ухудшение экономической ситуации в стране и ожидает еще большего ухудшения в будущем.
РБК Санкт-Петербург 02:39
ещё по теме
Касем Сулеймани
Иранский генерал-лейтенант
Иранский военный деятель, генерал-лейтенант и командующий спецподразделением «эль-Кудс» ("Иерусалим") в составе КСИР, предназначенного для реализации военных и тайных операций за пределами Ирана. Эль-Кудс под руководством Сулеймани оказывает военную поддержку группировкам ХАМАС и Хезболла в Палестине и Ливане, а также сыграл важную роль в формировании политической ситуации в Ираке после вывода оттуда американских войск. Начиная с 2012 года Сулеймани предположительно помог правительству Башара Асада переломить ход гражданской войны в Сирии и отбить стратегические города и территории у повстанческих группировок. Сулеймани также участвует в оказании помощи правительству Ирака в борьбе против террористов «Исламского государства».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное