Высокопоставленный член иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири погиб при ракетном обстреле в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Джазира". Аль-Джабири, по данным телеканала, руководил в шиитском ополчении управлением общественных связей.

При ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения

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