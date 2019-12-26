Армия и оружие

РИА НовостиРИА НовостиПри ракетной атаке в Багдаде погиб один из лидеров шиитского ополчения

Высокопоставленный член иракского шиитского ополчения "аль-Хашд аш-Шааби" Мухаммед аль-Джабири погиб при ракетном обстреле в Багдаде, сообщает телеканал "Аль-Джазира". Аль-Джабири, по данным телеканала, руководил в шиитском ополчении управлением общественных связей.
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