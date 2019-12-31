Армия и оружие

Life.ruLife.ruОкрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами

В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Отмечается, что были слышны звуки сирены.
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Последствия ракетного удара США по Ираку запечатлели на видео

Lenta.ru02:58

По меньшей мере восемь человек погибли при обстреле Багдада

RT на русскомвчера в 20:12

Целю ракетного удара вблизи аэропорта Багдада стали колонны шиитских формирований

Эхо Москвывчера в 21:04

У международного аэропорта Багдада прогремели взрывы

РБКвчера в 17:59

СМИ: ПВО коалиции под эгидой США отразили ракетную атаку на аэропорт Багдада

ТАССвчера в 18:28

При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек

Коммерсантъвчера в 19:49

При обстреле аэропорта Багдада погибли пять членов шиитского ополчения

РИА Новостивчера в 19:45
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Энергетика

В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России

Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
RT на русском 03:46
Армия и оружие

Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани

Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
РИА Новости 03:12
Хоккей

Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020

Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Московский Комсомолец вчера в 09:14
Общество

Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей

Lenta.ru 01 января в 09:11
Армия и оружие

NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире

Российская газета 00:47
Общество

Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск

Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
ТАСС 03:33
Политика

В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России

Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Газета.Ru вчера в 11:58
Происшествия

Четыре человека погибли при пожаре в Подмосковье

Вести.Ru 03:57
Энергетика

На Украине начали действовать новые цены на газ для населения

Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
РИА Новости 01 января в 08:23
Футбол

«Лион» отказался продавать Дембеле в «Челси»

Лион не собирается отпускать Муссу Дембеле в лондонский Челси.
Советский спорт вчера в 08:45
Общество

Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом

С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Газета.Ru 03:45
Общество

Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо

Известия вчера в 15:02
Здоровье

В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии

В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь.
МИР 24 вчера в 17:50
Армия и оружие

Австралийцы вооружатся беспилотными ведомыми в середине 2020-х годов

N+1 01:56
Общество

Нидерланды официально перестали быть Голландией

С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.
Ридус вчера в 01:24
Происшествия

В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета

Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
РИА Новости 03:30
Гаджеты

NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия

Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
3DNews 01:06
Политика

Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим

Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Lenta.ru вчера в 05:53
Интернет

Главный конкурент WhatsApp получил массу улучшений

Приложение для обмена сообщениями Telegram получило важное обновление, которое доступно пользователям Android и iOS.
iXBT.com 00:45
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди

В канун Нового года телеведущая перенесла агрессивное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди.
7Дней.ру 01:00
Общество

Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, 3 января

Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, которые православные всего мира отмечают 3 января.
Актуальные Новости вчера в 18:00
Общество

Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит

В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
RT на русском вчера в 19:30
Шоу-бизнес

Александр Петров признался в любви Стасе Милославской

Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Актуальные Новости вчера в 05:20
Экономика

ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»

Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
ПРАЙМ 02:56
Общество

Вступил в силу закон о любительской рыбалке

Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января.
Кореновские вести 02:43
Шоу-бизнес

Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне

Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Discover24 02:11
Музыка

Шнуров посвятил стих шоу «Голос»: «Жаль, что он не сын Алсу»

Pravda.Ru 00:41
Армия и оружие

Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе

Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Lenta.ru 01 января в 20:37
Общество

В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
RT на русском вчера в 04:17
Армия и оружие

Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США

Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.
Rusvesna.su вчера в 00:03
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