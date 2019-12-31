Армия и оружие
Life.ruОкрестности аэропорта Багдада обстреляли ракетами
В Ираке несколько ракет взорвались неподалёку от международного аэропорта Багдада. Об этом сообщает ливанский телеканал "Аль-Маядин". Отмечается, что были слышны звуки сирены.
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Целю ракетного удара вблизи аэропорта Багдада стали колонны шиитских формирований
Эхо Москвывчера в 21:04
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Энергетика
В Белоруссии заявили о приостановке поставок нефти из России
Представитель концерна «Белнефтехим» заявил, что поставки нефти из России на белорусские НПЗ приостановлены.
Армия и оружие
Российский МИД прокомментировал убийство иранского генерала Сулеймани
Российский МИД прокомментировал гибель иранского генерала Касема Сулеймани при американском ракетном ударе по аэропорту столицы Ирака.
Хоккей
Молодежная сборная России по хоккею вышла в полуфинал ЧМ-2020
Молодежная сборная России по хоккею обыграла команду Швейцарии в четвертьфинале чемпионата мира. Встреча завершилась со счетом 3:1.
Общество
Россиянин выиграл в лотерею миллиард рублей
Армия и оружие
NI включил морскую пехоту России в пятерку лучших в мире
Общество
Сахалинские власти выступили против роста тарифов в порту Холмск
Региональные власти на Сахалине выступили против необоснованного роста тарифов на перевозки в Холмском торговом порту, через который обеспечивается водное сообщение острова с материком, сообщил в пятницу департамент информационной политики правительства Сахалинской области.
Политика
В Госдуме ответили на посягательство Эстонии на земли России
Россия отвергает любые попытки посягательства на свои территории - так зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ответил на слова спикера парламента Эстонии Хенна Пыллуааса о том, что Тартуский договор находится в реестре действующих международных договоров ООН.
Энергетика
На Украине начали действовать новые цены на газ для населения
Гарантированная и рыночная цены на газ для населения начали действовать на Украине.
Футбол
«Лион» отказался продавать Дембеле в «Челси»
Лион не собирается отпускать Муссу Дембеле в лондонский Челси.
Общество
Стало известно, в каких городах России чаще всего ругаются матом
С нецензурной бранью сталкиваются 18% опрошенных в перечисленных городах страны.
Общество
Боровшийся с раком онколог Павленко написал прощальное письмо
Здоровье
В Минздраве рассказали о профилактике гипертонии
В Минздраве рассказали, как не допустить развития гипертонии и на что стоит обратить внимание в первую очередь.
Общество
Нидерланды официально перестали быть Голландией
С 1 января слово «Голландия» официально перестало существовать для обозначения Королевства Нидерланды.
Происшествия
В Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве Шеремета
Следователи в Киеве провели следственный эксперимент по делу об убийстве журналиста Павла Шеремета с участием подозреваемой, детским врачом Юлией Кузьменко, передает в пятницу сайт телеканал "Громадське ТВ" (Общественное ТВ).
Гаджеты
NVIDIA Ampere: преемник Turing выйдет не ранее второго полугодия
Источник утверждает, что 7-нм графические процессоры поколения Ampere выйдут на рынок только во втором полугодии.
Политика
Крымские татары назвали новогоднее обращение Зеленского комическим
Глава региональной национально-культурной автономии крымских татар Эйваз Умеров отреагировал на новогоднее обращение лидера Украины Владимира Зеленского.
Интернет
Главный конкурент WhatsApp получил массу улучшений
Приложение для обмена сообщениями Telegram получило важное обновление, которое доступно пользователям Android и iOS.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева впервые вышла в свет после операции на груди
В канун Нового года телеведущая перенесла агрессивное хирургическое вмешательство по удалению силикона из груди.
Общество
Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, 3 января
Стало известно, что нельзя делать в День святителя Петра, которые православные всего мира отмечают 3 января.
Общество
Названы самые популярные у россиян машины для покупки в кредит
В 2019 году россияне наиболее часто брали кредит на покупку автомобилей Lada, Kia, Hyundai, Skoda и Volkswagen.
Шоу-бизнес
Александр Петров признался в любви Стасе Милославской
Актёр Александр Петров признался в любви Стасе Милославской в комментарии к фото в социальной сети Instagram.
Экономика
ТМК закрыла сделку по продаже своей американской «дочки»
Трубная металлургическая компания (ТМК) завершила сделку по продаже 100% акций своей американской дочерней компании IPSCO Tubulars Inc. компании Tenaris, говорится в сообщении российской компании.
Общество
Вступил в силу закон о любительской рыбалке
Закон о любительском рыболовстве вступил в силу с 1 января.
Шоу-бизнес
Бывшая супруга Дмитрия Пескова снялась обнаженной в ванне
Екатерина Солоцинская, бывшая супруга Дмитрия Пескова, пресс-секретаря российского лидера, опубликовала на своей страничке в соцсети «Инстаграм» фото, на которых она изображена обнаженной в ванне.
Армия и оружие
Совбез ООН обсудит ситуацию в Идлибе
Совет Безопасности ООН обсудит ситуацию в сирийской провинции Идлиб, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в Совбезе.
Общество
В России вступили в силу поправки в ПДД о проверках на дорогах
В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения.
Армия и оружие
Сирия: Армия России спасает брошенную Штатами пехоту Коалиции США
Напомним, курдские отряды YPG несколько лет были главной ударной наземной силой Коалиции США в Сирии, их готовил и вооружал Пентагон.