Армия и оружие
КоммерсантъПри обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек
В результате ракетного обстрела, которому подвергся международный аэропорт Багдада, погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на источники. В числе погибших — пять членов иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», передает «Аль-Арабия».
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Происшествия
При ударе по аэропорту Багдада погиб иранский генерал Сулеймани
Глава спецподразделения "Кудс" иранского Корпуса стражей революции генерал Касим Сулеймани убит при ракетных ударах по аэропорту Багдада, сообщают телеканалы "Аль-Арабия", "Аль-Джазира" и Sky News.
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