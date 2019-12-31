В результате ракетного обстрела, которому подвергся международный аэропорт Багдада, погибли восемь человек, сообщает AFP со ссылкой на источники. В числе погибших — пять членов иракского народного ополчения «Аль-Хашд аш-Шааби», передает «Аль-Арабия».

При обстреле аэропорта Багдада погибли восемь человек

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