Армия и оружие

РБКРБКПри обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

Пятеро человек пострадали в результате ракетного обстрела базы Кэмп-Таджи в Ираке, которая используется американской военной коалицией. Об этом сообщил ее официальный представитель полковник Майлз Кэггинс в Twitter.
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В результате обстрела базы коалиции в Ираке ранены трое военных

РИА Новости09:07

При обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке пострадали пятеро военных

REGNUM11:24

Американская коалиция и армия Ирака прокомментировали атаку на базу Таджи

Вести.Ru09:34

При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

РБК11:36

При обстреле базы Эт-Таджи пострадали трое военнослужащих сил коалиции

ТАСС09:58

Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Газета.Ru05:12

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Вечерняя Москва11 марта в 17:14
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Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 13:44, Ашберн
Политика

Путин направил закон о поправке к Конституции в КС

"Обращаюсь в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона о поправке к Конституции РФ, а также о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу статьи 1 указанного Закона о поправке к Конституции РФ", - цитирует запрос президента пресс-служба Кремля.
Российская газета 09:12
Общество

В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом

В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Афиша Daily вчера в 09:17
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Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой

37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Народные новости вчера в 18:25
Здоровье

Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Lenta.ru 11:41
Кино

Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»

Актриса Людмила Артемьева не снималась в сериале «Сваты-7».
Что происходит 12:36
Общество

Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса

Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
РИА Новости 11:25
Здоровье

Заразившиеся коронавирусом кузбассовцы прибыли из Италии

Кемеровчане вернулись из туристической поездки в Италию еще 7 марта.
Кузбасс 08:26
Происшествия

Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани

Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
REGNUM 09:15
Хоккей

«Спартак» — об отказе «Йокерита» от участия в Кубке Гагарина: «На пару дней пораньше нельзя было решить?»

«Спартак» остался недоволен решением «Йокерита» сняться с розыгрыша Кубка Гагарина.
Спорт-Экспресс 13:24
Музыка

Участники Little Big описали песню для «Евровидения»

На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
РБК 12 марта в 04:34
Авто

Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды

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Политика

Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
URA.Ru вчера в 22:28
Политика

Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж

Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
РБК 10:23
Экономика

НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны

Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Газета.Ru 00:45
Общество

Латвия закроет все международные пассажирские перевозки

Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
РИА Новости 13:28
Политика

СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины накануне допроса

Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул территорию Украины и поэтому не явится на назначенный ему на 13 марта допрос в Государственном бюро расследований (ГБР).
Rambler News Service вчера в 01:15
Общество

Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек

От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Газета.Ru 13:27
Экономика

JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
РБК 01:11
Политика

В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии

Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
ТАСС 12:59
Политика

Украинский экономист предложил продать страну Китаю

По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
РИА Новости 09:01
Футбол

«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным

Пресс-служба «Монако» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с полузащитником сборной России Александром Головиным.
ProstoProSport 12:38
Армия и оружие

Пленные боевики рассказали, сколько Турция платит за участие в боевых действиях в Идлибе

Один из пленных боевиков сообщает, что Турция поддерживает антиправительственные силы в Идлибе, выплачивая членам группировок по 10 тысяч сирийских фунтов (в титрах ошибочно – «в лирах») в день за участие в боевых действиях.
Военное обозрение вчера в 06:59
Футбол

«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет

В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
ProstoProSport 12 марта в 16:47
Происшествия

В Москве у здания ФСБ задержали участников несогласованной акции

Интерфакс 07:57
Наука

Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля

Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
ТАСС Наука 12 марта в 12:32
Политика

Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус

Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
ТАСС 13:28
Футбол

В Туле болельщики вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой

Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер с обращением к депутату Госдумы от «Единой России» Валентине Терешковой.
Тульские новости 12:29
Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

Lenta.ru вчера в 08:07
Футбол

УЕФА работает над переносом Евро-2020

Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин заявила о том, что организация работает над вопросом переноса Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
Газета.Ru 12:39
Космос

Рогозин призвал создать новый пилотируемый космический корабль

Аргументы и Факты вчера в 15:16
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