Армия и оружие
РБКПри обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек
Пятеро человек пострадали в результате ракетного обстрела базы Кэмп-Таджи в Ираке, которая используется американской военной коалицией. Об этом сообщил ее официальный представитель полковник Майлз Кэггинс в Twitter.
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Политика
Путин направил закон о поправке к Конституции в КС
"Обращаюсь в Конституционный Суд РФ с запросом о соответствии главам 1, 2 и 9 Конституции РФ не вступивших в силу положений Закона о поправке к Конституции РФ, а также о соответствии Конституции РФ порядка вступления в силу статьи 1 указанного Закона о поправке к Конституции РФ", - цитирует запрос президента пресс-служба Кремля.
Общество
В России зарегистрировали еще 11 случаев заражения коронавирусом
В России выявлено 11 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на оперативный штаб.
Шоу-бизнес
Александр Гудков признался, что не раз видел Екатерину Варнаву голой
37-летний юморист и сценарист Александр Гудков признался, что не раз видел свою коллегу по КВН и не только Екатерину Варнаву совершенно голой.
Здоровье
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Кино
Замену Людмиле Артемьевой нашла съемочная группа «Сватов 7»
Актриса Людмила Артемьева не снималась в сериале «Сваты-7».
Общество
Турция ввела запрет на въезд граждан 14 стран из-за коронавируса
Турция ввела запрет на въезд иностранных граждан из 14 стран в рамках борьбы с распространением коронавируса, сообщило МВД страны.
Здоровье
Заразившиеся коронавирусом кузбассовцы прибыли из Италии
Кемеровчане вернулись из туристической поездки в Италию еще 7 марта.
Происшествия
Самолёт Москва — Челябинск экстренно сел в Казани
Казань, 14 марта 2020, 16:15 — REGNUM В Казани срочно приземлился самолёт Москва — Челябинск.
Хоккей
«Спартак» — об отказе «Йокерита» от участия в Кубке Гагарина: «На пару дней пораньше нельзя было решить?»
«Спартак» остался недоволен решением «Йокерита» сняться с розыгрыша Кубка Гагарина.
Музыка
Участники Little Big описали песню для «Евровидения»
На конкурсе «Евровидение-2020» российские музыканты Little Big представят песню в новом для группы формате.
Авто
Автоэксперт назвал опасность «пенсионерского» стиля езды
Политика
Украинский министр заявил, что все пенсионеры умрут от коронавируса
Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что жертвами коронавируса станут все пенсионеры.
Политика
Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж
Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
Экономика
НБУ потратил почти $1 млрд для поддержки гривны
Национальный банк Украины (НБУ) в период с 10 по 13 марта продал $981,60 млн из международных золотовалютных резервов на межбанковском валютном рынке для поддержки гривны, сообщает "Страна.ua" со ссылкой на украинский центробанк.
Общество
Латвия закроет все международные пассажирские перевозки
Латвия приняла решение закрыть все международные пассажирские из-за распространения коронавируса, заявил на брифинге в субботу премьер-министр Кришьянис Кариньш.
Политика
СМИ узнали об отъезде Порошенко с Украины накануне допроса
Экс-президент Украины Петр Порошенко покинул территорию Украины и поэтому не явится на назначенный ему на 13 марта допрос в Государственном бюро расследований (ГБР).
Общество
Жертвами коронавируса в Италии за сутки стали 175 человек
От нового коронавируса в Италии за последние сутки умерли 175 человек.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Политика
В США запретят въезд иностранцам из Великобритании и Ирландии
Власти США с понедельника распространяют запрет на въезд в страну на иностранцев из Великобритании и Ирландии - Пенс.
Политика
Украинский экономист предложил продать страну Китаю
По словам Селецкого, пока у Киева нет даже перспектив членства в организации, а Запад "продает" страну.
Футбол
«Монако» подтвердил продление контракта с Головиным
Пресс-служба «Монако» сообщила, что клуб подписал новое соглашение с полузащитником сборной России Александром Головиным.
Армия и оружие
Пленные боевики рассказали, сколько Турция платит за участие в боевых действиях в Идлибе
Один из пленных боевиков сообщает, что Турция поддерживает антиправительственные силы в Идлибе, выплачивая членам группировок по 10 тысяч сирийских фунтов (в титрах ошибочно – «в лирах») в день за участие в боевых действиях.
Футбол
«МЮ» одержал самую крупную выездную победу в еврокубках за 55 лет
В четверг в первом матче 1/8 финала Лиги Европы футболисты «Манчестер Юнайтед» в гостях разбили австрийский ЛАСК со счетом 5:0. По результативному удару нанесли Одион Игало, Даниэль Джеймс, Хуан Мата, Мэйсон Гринвуд и Андреас Перейра.
Наука
Вращением ядра атома научились управлять с помощью электрического поля
Несчастный случай во время эксперимента помог ученым доказать, что ядром атома можно управлять не только магнитным полем, но и электрическим.
Политика
Трамп заявил, что сдал тест на коронавирус
Президент США Дональд Трамп прошел тестирование на заражение коронавирусом, результата еще нет.
Футбол
В Туле болельщики вывесили баннер, посвященный Валентине Терешковой
Во время встречи тульского «Арсенала» и «Рубина» на Центральном стадионе болельщики вывесили баннер с обращением к депутату Госдумы от «Единой России» Валентине Терешковой.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Футбол
УЕФА работает над переносом Евро-2020
Представитель руководства Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Эвелина Кристиллин заявила о том, что организация работает над вопросом переноса Евро-2020 из-за пандемии коронавируса.
Космос