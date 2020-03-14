Пятеро человек пострадали в результате ракетного обстрела базы Кэмп-Таджи в Ираке, которая используется американской военной коалицией. Об этом сообщил ее официальный представитель полковник Майлз Кэггинс в Twitter.

При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

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