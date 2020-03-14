Армия и оружие
РБКПри обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек
Пятеро человек пострадали в результате ракетного обстрела базы Кэмп-Таджи в Ираке, которая используется американской военной коалицией. Об этом сообщил ее официальный представитель полковник Майлз Кэггинс в Twitter.
Читать в источнике
Оценить129
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7104 источника, обновлено в 12:11, Ашберн
Здоровье
У мужчин на репродуктивную функцию влияет коронавирус
Вред репродуктивному здоровью мужчин теоретически может нанести коронавирус.
Общество
В России выявлены 14 новых случаев заражения коронавирусом
В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
Биатлон
Йоханнес Бё выиграл четвертую гонку подряд в Кубке мира по биатлону
Общество
В Калининградской области ввели режим повышенной готовности
Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
Общество
В Китае назвали сроки окончания пандемии коронавируса
Наньшань рекомендовал уделять как можно больше внимания этому опасному вирусу.
Происшествия
40 лет назад под Варшавой рухнул Ил-62, летевший из Нью-Йорка
14 марта 1980 года при посадке в аэропорту Варшавы разбился Ил-62 "Николай Коперник" польской авиакомпании LOT, летевший из Нью-Йорка.
Политика
Мишустин рекомендовал россиянам минимизировать поездки за рубеж
Глава правительства России Михаил Мишустин на заседании координационного совета по борьбе с коронавирусной инфекцией рекомендовал гражданам страны минимизировать поездки за рубеж, сообщает агентство «РИА Новости».
Общество
Власти Подмосковья ввели свободное посещение школ из-за коронавируса
Власти Московской области ввели возможность свободного посещения образовательных организаций из-за коронавируса.
Общество
Кадыров успокоил испугавшихся коронавируса фразой «все равно умрешь»
Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал о панике граждан, испугавшихся коронавируса.
Музыка
Клип Little Big для «Евровидения-2020» собрал почти 10 млн просмотров
9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
Общество
SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера
Политика
Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса
В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа
Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
Происшествия
Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге
Общество
В Кемерово подтвердились два случая коронавируса
Финансы
В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам
В банковской и в целом финансовой системе накоплены буферы и капитала, и ликвидности, как рублевой, так и валютной.
Общество
Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса
«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
Армия и оружие
В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике
Футбол
«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ
Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Хоккей
«Йокерит» отказался от участия в плей-офф КХЛ
Финский "Йокерит" отказался от продолжения борьбы в плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) из-за ситуации с распространением коронавируса.
Армия и оружие
Российские войска получат новые бронеавтомобили
Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
Происшествия
Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде
Владимир, 14 марта 2020, 07:55 — REGNUM Во Владимирской области на железнодорожном переезде легковой автомобиль столкнулся с поездом.
Армия и оружие
80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией
Здоровье
Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей
Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
Экономика
Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года
Индексы США закрылись с серьезным падением, обрушившись на 7,9-9,3 процента, свидетельствуют данные торгов.
Происшествия
В Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора
В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
Экономика
JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса
Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
Авто
Toyota Highlander нового поколения сертифицировали в РФ
Новый Toyota Highlander сертифицировали в России. Японский внедорожник в скором времени дебютирует в РФ.
Политика
Порошенко бежал с Украины, опасаясь ареста
Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.