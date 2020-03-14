Армия и оружие

РБКРБКПри обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

Пятеро человек пострадали в результате ракетного обстрела базы Кэмп-Таджи в Ираке, которая используется американской военной коалицией. Об этом сообщил ее официальный представитель полковник Майлз Кэггинс в Twitter.
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При обстреле базы Эт-Таджи пострадали трое военнослужащих сил коалиции

ТАСС09:58

При обстреле военной базы Эт-Таджи в Ираке пострадали пятеро военных

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Американская коалиция и армия Ирака прокомментировали атаку на базу Таджи

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В результате обстрела базы коалиции в Ираке ранены трое военных

РИА Новости09:07

При обстреле американской базы в Ираке пострадали пять человек

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Более десяти ракет упали на территорию иракской военной базы

Газета.Ru05:12

Военная база США в Ираке подверглась ракетной атаке

Вечерняя Москва11 марта в 17:14
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В России за сутки подтверждены 14 новых случаев заражения коронавирусом нового типа COVID-19, сообщил оперативный штаб по предупреждению и борьбе с инфекцией.
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Со вторника, 17 марта, на территории Калининградской области вводится режим повышенной готовности.
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9,9 млн просмотров собрал клип группы Little Big на песню Uno, с которой музыканты поедут на «Евровидение-2020» в Нидерланды.
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Еще один мирный житель ранен в результате обстрела ДНР – СЦКК

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SSJ 100 подал сигнал тревоги из-за поломки кондиционера

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Трамп объявил режим чрезвычайной ситуации в США из-за коронавируса

В США Covid-19 заболели более 1,7 тыс. человек, скончались минимум 40 человек.
Интерфакс вчера в 15:45
Здоровье

Роспотребнадзор назвал главные отличия коронавируса от гриппа

Основной причиной передачи гриппа специалисты называют предсимптомную передачу в первые три-пять дней, в то время как для коронавируса предсимптомная передача не является главной причиной передачи инфекции.
URA.Ru 08:36
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Двух офицеров столичной полиции уволили за селфи в морге

Вести.Ru вчера в 05:09
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В ЦБ оценили готовность финансовой системы России к внешним шокам

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Дерипаска призвал ввести полный карантин в РФ из-за коронавируса

«Без полного закрытия границ уже завтра невозможно остановить рост числа инфицированных и распространение вируса в России», — отметил Дерипаска.
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Армия и оружие

В США оценили обнаружение Россией американского лагеря в Арктике

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«Зенит» разгромил «Урал» в матче РПЛ

Санкт-петербургский «Зенит» победил екатеринбургский «Урал» в матче 22-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
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Армия и оружие

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Отмечается, что новые бронеавтомобили создаются на базе стандартных армейских «Уралов» и «Камазов».
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Во Владимирской области автомобиль столкнулся с поездом на переезде

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Армия и оружие

80 лет назад закончилась Зимняя война между СССР и Финляндией

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Стационары в больницах Москвы закрыли для посетителей

Из-за угрозы распространения нового типа вируса COVID-19, больницы Москвы временно закрыты для посещения.
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Биржа в США закрылась рекордным падением с 1987 года

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В Новосергиевском районе Оренбургской области ограбили дом первого вице-губернатора Сергея Балыкина, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах региона.
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JPMorgan предупредил об угрозе глобальной рецессии из-за коронавируса

Летом 2020 года экономика США и стран Евросоюза может столкнуться с ощутимой рецессией из-за влияния коронавируса.
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Бывший президент Украины Петр Порошенко не придет на допрос в Госбюро расследований.
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