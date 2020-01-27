Политика

РИА НовостиРИА НовостиНесколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три ракеты, один из них поразил ресторан дипмиссии. Отмечалось, что пострадавших нет. "Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов.
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Несколько человек пострадали при обстреле посольства США в Багдаде

Lenta.ru19:53

СМИ сообщили о пострадавших при обстреле посольства США в Багдаде

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ТАСС19:03

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Коммерсантъ16:21

Несколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде

РИА Новости18:46
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