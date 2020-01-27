Политика
РИА НовостиНесколько человек ранены при обстреле посольства США в Багдаде
Ранее телеканал "Аль-Арабия" сообщил со ссылкой на источник в службах безопасности, что на территории посольства США упали три ракеты, один из них поразил ресторан дипмиссии. Отмечалось, что пострадавших нет. "Зеленая зона" Багдада периодически становится мишенью ракетных обстрелов.
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Космос
SpaceX из-за непогоды отложила запуск ракеты с 60 микроспутниками
Экономика
Воспаление цен: дефицит йода привел к его значительному подорожанию
Добавили четверть В декабре 2019-го цена пузырька йода объемом 10 мл выросла на 29% относительно того же периода годом ранее, следует из данных Единой межведомственной информационной системы (ЕМИСС), с которыми ознакомились "Известия".
Общество
Алена Водонаева снова оскорбила получателей маткапитала
Известная российская модель Алена Водонаева прокомментировала свои слова о "быдле", которое, по ее мнению, будет заводить детей ради материнского капитала.
Общество
ПФР рассказал, кому из работающих пенсионеров проиндексируют пенсии
Одобренные Госдумой в первом чтении поправки к Конституции предполагают индексацию пенсий, в том числе работающим пенсионерам.
Общество
Появились снимки рынка в Ухане, где началась вспышка коронавируса
В социальных сетях появились фотографии с рынка морепродуктов Хуанань в китайском городе Ухань, где, предположительно, началась вспышка коронавируса.
Авто
Названы правила прогрева современных двигателей
Как отмечают эксперты, современные двигатели приходится дольше греть.
Политика
Кипр блокирует введение новых антироссийских санкций
Кипр отказывается голосовать за введение санкций Европейского союза против нескольких российских официальных лиц в Крыму.
Политика
Матвиенко назвала политическим сумасшествием статью премьера Польши
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко сочла статью премьера Польши Матеуша Моравецкого о Второй мировой войне политическим сумасшествием.
Политика
ЦРУ опубликовало архивные данные об «агенте Гитлера» Бандере
"30 июня 1941 года украинский фашист и профессиональный агент Гитлера Степан Бандера (агентурная кличка Консул 2) провозгласил во Львове воссоздание государства Западная Украина", — сообщается в документе.
Происшествия
Крушение легенды: погиб пятикратный чемпион NBA Коби Брайант
Сообщается, что на борту разбившегося в Калифорнии вертолета было еще четыре человека, среди них 13-летняя дочь спортсмена Джианна.
Религия
Умер протоиерей РПЦ Всеволод Чаплин
В возрасте 51 года умер протоиерей Всеволод Чаплин, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на его прихожан.
Общество
Протесты начались в Гонконге в связи с карантином из-за коронавируса
Жители Гонконга протестуют против предложения властей использовать незаселенные жилые комплексы в качестве зоны карантина в связи с распространением нового типа коронавируса.
Происшествия
Мужчина оставил двоих детей с запиской в аэропорту Шереметьево
Полицейские начали поиски мужчины, который оставил двух детей в аэропорту Шереметьево.
Армия и оружие
Россия завершила поставку второго полкового комплекта С-400 в Китай
Россия завершила поставку в КНР второго полкового комплекта зенитной ракетной системы С-400 «Триумф».
Кино
Новый фильм франшизы «Анаконда» снимут в США
Футбол
Мамаев забил гол за «Ростов» в товарищеском матче
Киберспорт
Team Secret выиграла DreamLeague Leipzig Major, победив Evil Geniuses
В воскресенье, 26 января, состоялся гранд-финал DreamLeague Leipzig Major по Dota 2. В решающем матче турнира встречались Team Secret и Evil Geniuses.
Общество
Число умерших от нового коронавируса в Китае за сутки выросло на треть
Количество погибших в Китае от пневмонии нового типа, вызванной коронавирусом 2019-nCoV, выросло до 80 человек.
Теннис
Медведев: «Надеюсь победить во всех матчах на Australian Open»
Постараюсь выиграть как можно больше матчей. Надеюсь победить во всех семи матчах здесь, цитирует Медведева пресс-служба ATP.
Общество
Астролог рассказал, что ждет каждый знак в Китайском новом году
Астролог Николас Оджула рассказал, что ждет каждый знак в Китайскому новом году, который отмечают в ночь на 25 января, сообщает Daily Mail.
Авто
В Сети продают растянутый «Гелендваген» за 34 млн рублей
В движение Big One приводит 5,5-литровый битурбированным двигателем V8 с отдачей 563 л.с. Пробег «Гелендвагена» составляет всего 600 километров, а его цена - 499 800 евро.
Шоу-бизнес
Волочкова озвучила дату своей свадьбы
По словам эпатажной балерины, торжество состоится 20 октября. Почему назначена столь отдаленная дата, звезда не объяснила.
Общество
Иранский провидец 11 лет провел в медитациях
Загадочный старец Салман Салехигударза из Ирана рассказал НТВ, как развивал свой дар ясновидения.
Происшествия
«Аэрофлот» назвал грузчиков Шереметьево виновными в гибели двух котов
Шоу-бизнес
Анна Цуканова-Котт показала квартиру, которую купила в Таиланде
Анна Цуканова-Котт достаточно часто делится в своем микроблоге в Instagram кадрами из жарких стран.
Фигурное катание
Российские фигуристки заняли весь призовой пьедестал чемпионата Европы
Российский фигуристки Алена Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова взяли весь призовой пьедестал на чемпионате Европы в австрийском Граце.
Экономика
Состояние Илона Маска выросло на $1,7 млрд за неделю
Состояние американского предпринимателя Илона Маска увеличилось на $1,7 млрд за неделю и достигло $32 млрд, сообщил 25 января Forbes.
Общество
Синоптики предупредили об аномальной погоде в России в феврале
Метеорологи предполагают, что в феврале холодная аномалия температурного режима наступит лишь на северо-востоке России.
Здоровье
Эксперты рассказали, как приморцам спастись от коронавируса
На сегодняшний день, 25 января, случаев подозрения на коронавирус в Приморье не выявлено.